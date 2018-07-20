Известный комментатор Борис Скрипко, который будет работать на боксерском вечере Усик-Гассиев, надеется увидеть российской боксера в своей лучшей форме.

- Вы будите комментировать боксерский вечер с участием Мурата Гассиева и Александра Усика. Какие у вас ожидания от этого боя?

- Не буду оригинален: я жду увлекательного боя. Суперпротивостояния. Ведь в нем сошлось все – встречаются не просто два сильнейших боксера по своему статусу, но и два лучших в своем стиле. Каждый уникален по-своему. Стиль делает этот боксерский вечер. Поэтому я и жду интересный бой.

Я даже не знаю, насколько буду болеть за кого-то конкретно. Безусловно, я желаю победы Мурату, я с ним знаком. Но я знаю и Усика. Хочется, чтобы наши ожидания оправдались, и бой действительно получился захватывающим. Он стал противостоянием стилей.

- Менеджер Усика заявил, что перед боем до сих пор не утрясены все вопросы. Насколько вас это напрягает? Допустим, что с Гассиевым будет драться не Усик, а Бриедис?

- Да, Бриедис – запасной. Конечно, не хотелось бы, чтобы так смазалась суперсерия. Если Бриедис заменит Усика, я буду страшно разочарован в боксе и своей профессии.

- Насколько сильно изменилось соотношение сил с момента жеребьевки турнира? Тогда ведь считали, что Александр Усик – безоговорочный фаворит…

- Шансы Мурата выросли. Мурат бой от боя становился лучше, и это отрицать нельзя. У Усика столь явного прогресса я не увидел. У Усика очень много великолепных качеств, о которых знают любители бокса. Например, быстрота, техника и выносливость. Это огромный багаж. Фундамент, на который Александр опирается. Но я задал вопрос на пресс-конференции, ведь представители боксеров говорили, чтобы кому-либо победить, нужно проявить себя в максимально лучшей форме, в максимальном качестве. От Мурата я жду этого. Я видел его прогресс. А будет ли Усик в более лучшем качестве – я не знаю. Подождем – увидим.

- Неоднократно говорилось, что в независимости от исхода финального боя будет реванш. Насколько это корректное заявление, ведь шанс проявить себя ждет тот же Денис Лебедев…

- Думаю, что заранее объявлять о реванше не следовало. На кону ведь шесть трофеев – четыре чемпионских пояса, Кубок Мохаммеда Али и журнала «Ринг». Ну, о каком реванше могут идти разговоры? Неужели на кон снова поставят шесть трофеев?!

Победителю Суперсерии, по сути, уже нечего делать в «крузерах». Здесь ловить уже нечего. Не будет мотивации. Нужно подниматься в тяжелый вес.

- Может быть, в тяжелой весовой категории и следует провести реванш?

- Вполне реально.

- Встретит ли публика Александра Усика как своего. Будут ли политические проблемы?

- Это далеко не первое противостояние российских и украинских боксеров. Вспомним хотя бы чемпионат Европы по любительскому боксу, который проходил в Харькове. Там обошлось без эксцессов. Более того, по возвращении домой наши ребята признавалась, что остались довольны организацией континентального турнира.

- Второй год подряд Усик меняет тренера. В прошлом году он расстался с Джеймсом Али Баширом. В этом с Сергеем Ватаманюком. Это повлияет на его форму?

- Я задал Александру этот вопрос на пресс-конференции. От него, так сказать, мягко отошел. На мой взгляд, то, что было объявлено перед боем – чисто тактический ход. Такая игра на нервах. Неожиданная метаморфоза, которая где-то может сбить соперника с толку.

Собственно, это я и хотел услышать от Александра, насколько этот ход был тактическим. Насколько в Киеве, где он проходил последний тренировочный лагерь, ему помогал Анатолий Ломаченко? И от этого вопроса Усик грамотно увернулся.

Если на это, действительно, был расчет (что смена тренера собьет с толку и то, что его доводил Анатолий Ломаченко), то может быть, это и сыграет.

Насколько я понимаю, Анатолия Ломаченко в углу Усика не будет. Но, если он приложил огромные усилия, то это может помочь Александру чуть-чуть превзойти себя прежнего.