Александр Усик изначально был главным фаворитом первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, оставался им и сразу после полуфиналов. Однако всего за пару дней до боя шансы бойцов оцениваются как равные, а некоторые букмекеры уже считают Гассиева фаворитом. Причин тому несколько: родные стены на стороне Гассиева, Усик перенес весной травму и готовился под руководством не привычного тренера, а бывшего катмена, а его команда до последнего угрожает сорвать бой, если не будут выполнены какие-то их условия. Именно поэтому в качестве возможной замены в Москву приехал Майрис Бриедис, которого пока по плану ждет проходной бой, но в случае отказа Усика, он может оказаться в финале.

На пресс-конференции промоутер суперсерии Калле Зауэрланд обмолвился, что одним из таких спорных вопросов является выбор перчаток. Вопрос действительно не праздный, так как многое зависит от их жесткости. Жесткая модель, например Cleto Reyes будет более выгодна обладающему мощным ударом Гассиеву, тогда как для Усика такой вариант может стать проигрышным. Согласившись на бой на территории соперника, команда Усика не хочет идти на уступки в других вопросах. Это касается и реванша, о необходимости которого промоутер Александр Красюк и менеджер Эгис Климас говорят очень избирательно.

«Касательно реванша у нас была коротенькая дискуссия, что потенциально он мог бы быть интересен. Но из опыта могу сказать, что реванш интересен только в том случае, если поединок оставил знаки вопроса. Если его результат может быть подвергнут сомнению, или боксер пропустил случайный удар и был нокаутирован. В таком случае реванш может иметь место быть и будет интересен публике», – рассказал Красюк в интервью украинским журналистам.

Если перевести его высказывание с дипломатического языка на понятный всем, то он сказал, что мы вам реванш не дадим, а вы нам дать будете должны. Дело в том, что многие на Украине опасаются, что в случае близкого боя на стороне Гассиева будет домашнее судейство, и Усику победу не отдадут. Для этого, дескать, коварные русские и затащили бой в Москву всеми правдами и неправдами.

Соответствующий информационный фон создается в украинских СМИ кричащими заголовками «Россия хитростью хочет лишить Усика карьеры», «Усик перед боем сорвал открытую тренировку в Москве», «Усик не взял чемодан от россиян, но у Москвы нашлись другие рычаги». Дальше всех пошел портал Depo.ua, который заранее постелил соломку и объяснил читателям, почему Усик проиграет. Нет сомнений, что в такой атмосфере любое судейское решение в пользу Гассиева в близком бою будет подвергаться сомнению с незамедлительным требованием реванша, как бы сами боксеры не пытались отодвинуть на задний план политическую составляющую противостояния.

Шансы на победу нокаутом у Гассиева значительно выше. Его самые сложные бои с Дортикосом и Лебедевым показали, что Мурат чрезвычайно вынослив, набирает обороты по ходу поединка и остается опасен вплоть до его конца. А значит, даже, ведя по очкам, Усик должен быть начеку, так как в любой момент может стать жертвой нокаутирующего удара визави. С другой стороны, если украинец сможет навязать свой рисунок боя сопернику, будет держать его на дистанции, используя свой богатый технический арсенал, длину рук и передвижение, ему по силам выиграть с заметным перевесом и тогда, по логике Красюка, реванш не потребуется.

Похоже, согласившись на приезд в Москву, украинцы делают все, чтобы в остальных вопросах игра шла по их правилам, а значимость субботнего боя нивелировалась. И Усику было бы проще действовать, зная, что ему гарантирован реванш на нейтральной территории. При таком раскладе Гассиев может выиграть сражение, но проиграть войну. Однако штука в том, что обязательного реванша в контракте нет и все переговоры о нем начнутся не раньше, чем закончится бой в «Олимпийском» и будут зависеть от того, как он закончится.