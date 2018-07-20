Завтра за Мурата Гассиева в финале Международной боксерской суперсерии с украинцем Александром Усиком будут болеть его знаменитые земляки. С тремя их них поговорил «Советский спорт».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России по футболу: Самый важный день для Мурата – завтра

– Мурата Гассиева знаю лично и не шапочно, а довольно близко. Яркий молодой человек уже проделал путь, достойный уважения. Но самый важный для него день – завтра. Разумеется, желаю удачи, пусть ему повезет чуть больше, чем нам в четвертьфинале чемпионата мира!

Хасан БАРОЕВ, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: Надеюсь после победы отдать осетинский флаг Мурату

– Где будете смотреть бой – по телевизору?

– Нет, непосредственно у ринга. Ожидаю интересного боя. Оба участника достойны друг друга, оба дошли до финала, победив всех конкурентов, а это были сильнейшие боксеры мира.

– К сильным сторонам Мурата относится удар. Какие еще у него козыри?

– Да, удар у него отличный. Но со времени боя с Денисом Лебедевым Мурат очень сильно прибавил – в выносливости, в тактике. Поэтому сейчас Мурат готов на все 12 раундов, это показал его последний бой.

У Усика большой опыт любительского бокса и этот опыт он очень хорошо использует. Он отлично двигается по рингу, выбрасывает удары. Но думаю, что Мурик и его команда выберут правильную тактику на этот бой.

– Усик приехал без тренера, с ассистентами. Это как-то может повлиять на исход боя?

– Сложно сказать. Здесь самое главное, как он подошел к бою, как провел тренировочный сбор. Уверен, что Александр подвел себя к поединку на пике формы. Поэтому отсутствие тренера не будет для него проблемой. Думаю, все эти ассистенты проходили сбор вместе с ним.

– Григорий Дрозд ставит на Мурата и даже не исключает, что он выиграет нокаутом. Возможен такой исход?

– Почему нет. Удар у Мурат не ослабевает с количеством проведенных раундов. Что в первом раунде, что в последнем он бьет одинаково сильно.

– Осетинский флаг приготовили?

– Флаг всегда со мной. И надеюсь, что в конце он пригодится.

– Пригодится в том смысле, что вы надеетесь набросить флаг на плечи победителю.

– Именно так – передам флаг Мурату после победного боя.

Валерий ГАЗЗАЕВ, заслуженный тренер России: Не сомневаюсь в победе Гассиева!

– Я буду присутствовать на бое и, конечно, буду всячески болеть и переживать, чтобы Мурат Гассиев выиграл достойно. Думаю, у него больше шансов. Хотя Усик очень сильный, мощный и подвижный боксер. У Гассиева совсем другая манера боксирования – он все время атакует. Он прошел полуфинал и это подтверждение того, что Мурат настроен на победу. И я не сомневаюсь, что Мурат победит!