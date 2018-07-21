Исходим из того, что бой все же состоится. Благостная атмосфера на пресс-конференции и взвешивании говорит нам – никто не собирается «включать заднюю».

Какие бы разногласия между командами боксеров не существовали (например, по поводу перчаток), все они прекрасно понимают: этот бой подается везде, как бой года. И заслуженно: сейчас в мире бокса нет ни одного единого чемпиона, а в этом весе (до 90,9 кг) их за всю историю было два – Эвандер Холифилд и О’Нил Белл (кстати, оба титул не защищали). Сорвать такое мероприятие – значит, сильно испортить себе репутацию. Да, формально есть запасной Майрис Бриедис, но если ему придется включиться в дело, это будет иллюстрация поговорки «песок – плохая замена овсу».

Многие ожидают демарша со стороны украинца. Мне кажется, Усик достаточно умный человек, чтобы не делать глупостей. Он приехал в Москву, прошел все необходимые церемонии и процедуры. Было бы желание от боя «откосить» – не стоило бы делать это столь «кудряво». Да и, в сущности, Усик ничего потерять не может – только если окажется в нокауте. Любое решение судей будет подвергнуто сомнению, или той стороной, или этой. Так уж устроен мир бокса. И если даже пункта о реванше в контракте на бой еще нет, он обязательно будет обсуждаться. Даже хотя бы по той простой причине, что абсолютному чемпиону просто не с кем будет драться. В чем смысл встречи Усика или Гассиева с Денисом Лебедевым, например?

Победа Гассиева нокаутом

Понятное дело, что на таком варианте настаивают ура-патриоты. Разумеется, его спят и видят поклонники Гассиева, которых из Осетии к вечеру прибудет очень много. И он действительно реален.

Мурат очень силен физически (напоминаю, ему 24 года), обладает мощным и жестким разовым ударом (особенно – левой в область печени), имеет отличный «тайминг» и умеет находить у соперника «дырки» в защите. Переход к тренеру Абелю Санчесу позволил Гассиеву добавить к природным талантам хорошую школу – в этом возрасте учиться еще не поздно. Он умеет раскладывать силы на 12 раундов, и знает, когда добавить. Передвижение по рингу – не конек Гассиева, он постарается занять центр, и будет «резать углы». Возможно, попытается сблизить дистанцию, ибо совершенно ясно, что Усик в ближний бой не полезет.

Полагаю, быстрый нокаут здесь может быть только случайным. Скорее всего, 3-4 раунда потребуется Гассиеву, чтобы понять – какой именно способ атак будет актуальным сегодня. Дальше мы уходим в область предположений. Например, никому точно не известно, как Усик держит удар – в него просто еще никто толком не попадал. Не вполне ясно, сможет ли Гассиев обеспечить себе какое-то очковое преимущество. Вообще если после 8 раундов он будет проигрывать – это будет очень интересно. Придется рисковать, и «вылавливать» соперника. Пожалуй, на этот вариант стоит заложить 30%.

Победа Гассиева по очкам

Самое странное развитие событий, какое только можно себе представить. Хотя многие болельщики Усика уверены – по очкам украинцу победу в Москве не отдадут. Я бы не стремился сразу присоединяться к подобной конспирологии. Точно так же как Усик еще не встречал боксеров с таким ударом, как у Гассиева, и сам Мурат – еще не видел таких мобильных, отлично работающих ногами, и умеющих обстреливать отовсюду соперников. Да, Усик не обладает разовым мощным ударом. Но он очень изматывает соперника своими сериями. Бьет точно, но не жестко, как и полагается человеку, прошедшему колоссальную школу в любителях.

Мне сложно представить себе ситуацию, при которой ударов у Гассиева будет больше. Да, судьи бывают такими, что видят все задом наперед, но все-таки это бой за 4 пояса. Откровенный бандитизм тут не нужен никому. Если только в планах организаторов уже не значится реванш. Тогда да, мы можем увидеть что-то похожее на первый бой Альвареса и Головкина, где дали ничью с одной-единственной целью – заработать на этом бое еще раз. Но – в регламенте WBSS нет ничейного исхода, так что победителя все равно придется объявить.

Вместе с тем, на месте команды Гассиева, я был бы весьма озабочен тем, чтобы он по очкам не уступал. Как уже было сказано, если после 8 раундов будет, к примеру, 74-78, то в оставшиеся 4 попасть в Усика будет непросто. Так что думать о судейских записках Мурату обязательно нужно. Другой вопрос, что большого опыта побед по очкам у Гассиева нет. Да, у Лебедева он выиграл именно так, причем еще и разделенным решением. Но это был немного другой Гассиев, и главное, – у него был совершенно другой соперник. «На очки» в современном боксе вряд ли кто-то умеет работать лучше Усика. Так что на этот исход – не более 15%. Ну хорошо, еще 5% – за домашний стадион и возможную благосклонность судей. Итого – 20%.

Победа Усика нокаутом

Не такой уж невероятный вариант, даже несмотря на отсутствие разового нокаутирующего удара. Если постараться представить идеальный план Усика на бой, то он подразумевает скорость, держание себя на дистанции от Гассиева, уход от клинчей, и четкую работу сериями пусть не сильных, но точных и видимых судьям ударов. Во-первых, серия изматывает соперника сама по себе, во-вторых, Александр может быть в них очень быстрым.

Чем дальше будет идти бой, тем более неприятными для Гассиева могут быть эти серии. И где-то в них вполне может притаиться и точное, четкое попадание. В конце концов, Усик же слышит, что говорят вокруг? А говорят, что по очкам победы ему не дадут, и нужно выигрывать нокаутом. Наверняка, кое-что для этого он приготовил.

Подобный вариант – я бы дал на него 20%, не более, – может случиться ближе к концу боя. Многое опять-таки будет зависеть от судейских записок, или, что вернее, того, как их будут чувствовать боксеры. Если Гассиев будет понимать, что уступает, ему придется идти вперед и раскрываться. Тем более, рисковать придется Усику, если его угол решит, что по очкам украинец проигрывает.

Победа Усика по очкам

Изначально (причем еще в тот момент, когда Суперсерия только начиналась) именно этот вариант виделся самым реальным. Но прошло довольно много времени, и случилось много событий. Гассиев вырос как боксер, и сильно добавил себе положительных оценок. Усик, напротив, в полуфинале провел невзрачный бой с Марисом Бриедисом, а неделю до приезда в Москву расстался с своим тренером Сергеем Ватаманюком. И пусть это был не совсем тренер (как говорит Александр), все же стоит признать, что с января его шансы упали, а Гассиева – выросли. Букмекеры определиться не могут, у них все около 50/50, но тех, кто считает россиянина фаворитом – все больше и больше.

Разумеется, выигрывать по очкам Усик умеет. Возможно, это и будет его план (я, правда, не очень понимаю, для чего он спарринговал с Владимиром Кличко, но это уже другой вопрос). План очень опасный для самого Александра. Во-первых, если он сразу покажет судьям, что работает на их карточки, и особенно драться не собирается – это может повлиять на арбитров. Особенно, если тех действительно «хорошо принимали». Это может открыть и Гассиеву совершенно иной (и очень для него удобный) план на бой – бить реже, но сильнее, и всячески стараться измотать соперника, который старше на 7 лет. Удары Гассиева таковы, что 36 минут бегать от них не получится ни у кого. А что будет после настоящих попаданий?

Во-вторых, если уж против Бриедиса Усик не выглядел на 100% готовым выигрывать по очкам, то Гассиев намного сильнее латвийца. Смог ли Усик, учитывая все перемены в его штабе, подготовиться лучше, чем в январе? Уверенности в этом нет.

Мне кажется, если так и случится (Усик выиграет по очкам), то это будет не результатом спланированного ведения боя, а просто так сложится ситуация. И тут очень важно, кто выиграет первую половину боя. На «пристрелку», думаю, уйдет 1-2 раунда, не больше. И при этом каждый раунд будет иметь колоссальное значение. Да что там раунд – каждый удар.

Отметая теории конспирологии – отведем этому варианту 30%.

Возможный реванш

Наверное, стоило написать не «возможный», а «очень возможный». Я действительно почти уверен, что это не последняя встреча Усика и Гассиева. При любом результате. Случится ли новая в этом весе, или уже в супертяжелом (оба боксера думают о переходе туда), предполагать нельзя.

Но в категории до 90,9 килограммов – абсолютному чемпиону драться будет не с кем. Майрису Бриедису 33, бой с ним не представляет никакого коммерческого интереса, хотя и не будет проходным. Кшиштофу Гловацки 31, Жану Паскалю 35 – все это тоже не очень перспективно. Есть не битый еще американец Эндрю Таити, но он пока не встречался с соперниками уровня не то, что Усика или Гассиева – а хотя бы Гловацки или Марко Хука. Максим Власов? Этот бой за пределами России не заинтересует никого.

Так что мысли о реванше лезут в голову сами собой. И это не так уж плохо. Нам повезло, что мы своими глазами увидим бой двух замечательных боксеров, а если через полгода-год произойдет «римейк» – так кому от этого будет хуже? А уж потом, кстати, можно идти и в супертяжелый вес.

Вообще гораздо приятнее смотреть действительно конкурентные бои, где стиль против стиля, школа против школы, умение против умения. А не проходные, которыми любят баловаться чемпионы.

Кстати, на сегодняшний день в боксе нет ни одного абсолютного чемпиона. Последним был Теренс Кроуфорд, но выиграв все пояса в прошлом году, он отказался их защищать, и поднялся на одну категорию вверх.

Сегодня абсолютный чемпион появится.

Фото: Федерация бокса России