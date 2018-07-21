22:05

Бой между Чудиновым и Мохаммеди закончен. Чудинов одержало победу раздельным решением судей. Однако, он не набоксировал на победу. Судьи явно что-то начудили. Печально видеть такое судейство в Москве.

21:30

По мнению читателей «Советского спорта», победу нокаутом в этом поединке одержит россиянин. За этот результат проголосовало 3148 (44.3%) человек. За победу украинского боксера по очкам отдали свои голоса 1889 (26.6%) читателей. Третье место занял вариант, в котором победу по очкам одержит Гассиев – 1551 (21.8%). Еще 517 (7.3%) опрошенных считают, что победу в этом поединке нокаутом одержит Усик.

21:20

Сейчас идет поединок между Федором Чудиновым (Россия) и Наджибом Мохаммеди (Франция).

21:00

Зал заполняется



20:54

Бронзовый призер Олимпиады Олег Саитов — о предстоящем бое между Александром Усиком (Украина) и Муратом Гассиевым (Россия).

- Мурат пожестче и поплотнее, многое будет зависеть от того, сможет ли он навязать Александру обмен ударами. Если Усик свалится в обмен, то в этом случае предпочтение отдаю Гассиеву. А если Усик сможет удержать соперника на дистанции, то перевес будет у него. Фаворита в этом бою, на мой взгляд, нет.

20:20

Для тех, кто к нам только присоединился, напоминаем краткое содержание предыдущих серий. Вчера прошло взвешивание бойцов – важнейший для мира профессионального бокса ритуал. Вес у них равный.

20:15

Напоминаем, что еще не поздно проголосовать в нашем опросе. Пока в нем лидирует Гассиев - больше 60 процентов читателей уверены, что он победит,

Как завершится поединок Александр Усик (Украина) – Мурат Гассиев (Россия)? Усик победит по очкам 1890 (26.6%) Усик победит нокаутом 518 (7.3%) Гассиев победит по очкам 1552 (21.8%) Гассиев победит нокаутом 3150 (44.3%) Всего голосов: 7110

20:12

Денис Шафиков – о победе над филиппинцем Джоном Джемино.

«Очень рад победе, соперник был непростым. Кое-что, конечно, не получалось, никакого давления после поражения в прошлом бою не было, для меня это был 45-й бой. Тем более, боксировал дома. Насчет дальнейших планов я пока не могу говорить, но если бы я не рассчитывал на еще один чемпионский бой, то я бы не выходил на ринг».

19:40

Бой между Усиком и Гассиевым начнется ориентировочно в период с 23:00 до 00:00.

19:37

Российский боксер Денис Шафиков победил филиппинца Джона Джемино в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Десятираундовый поединок проходил в Москве и завершился победой Шафикова единогласным решением судей. Таким образом, Шафиков записал на свой счет 40-ю победу, при четырех поражениях, а для Джемино это 11-е поражение, при 17 победах.

19:35

Вечер бокса в Москве уже начался. В главном поединке турнира встретятся Александр Усик (Украина) и Мурат Гассиев. Спортсмены в финале Всемирной боксерской суперсерии разыграют все пояса чемпионов мира по всем престижным версиям.