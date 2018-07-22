В последний раз бой такого масштаба "Олимпийский" принимал пять лет назад и тогда это было тоже русско-украинское противостояние Владимира Кличко и Александра Поветкина. Об ажиотаже к этому бою говорили люди, предлагающие "лишний" билетик на подступах к арене и огромные толпы фанатов Гассиева с осетинскими флагами. Из Владикавказа в Москву прибыло несколько автобусов болельщиков, а массовость выезда могла перекрыть рекорды футбольной "Алании" лучших времён.

Без поддержки не остался и украинский боксёр. Его болельщики решили последовать его призыву выкинуть из головы политику и наслаждаться спортом. При этом поддержать Усика приехали и киевляне, и представители украинской провинции и земляки из Крыма, вставшие в этот день с украинцами на одну сторону. Отсутствие зрителей на первых боях для профессионального бокса - привычное дело. Зал медленно заполнялся словно бокал игристого вина, а к началу главных боёв в девять вечера в нём уже некуда было упасть яблоку, а испуганная от наплыва людской толпы пара котов спряталась под трибунами.

Освистанная победа Чудинова

Открывал серию главных боёв представитель промоутерской компании "Патриот" Фёдор Чудинов. Для попавшего вместе с братом в непростой карьерный период боксёра бой был во многом переломным. Сумеет победить крепкого француза Наджиба Мохаммади, значит ещё может считаться конкурентоспособным боксёром, нет - окончательно отправится в разряд "сбитых" лётчиков. Мохаммади в своё время дрался с Сергеем Ковалёвым и Александром Гвоздиком, но после серии неудач в полутяжах решил согнать вес.

С первых раундов Мохаммади начал работать вторым номером. Отлично защищаясь корпусом, он пробивал Чудинову в разрез, а россиянин долгое время не мог приноровиться к французу и много промахивался. Казалось, что перевес наступил в пятом раунде, когда француз начал уставать и немного сбросил темп. После одного из разменов у него развязалась перчатка, что заставило думать о привычных боксёрских хитростях. Чудинов провёл несколько неплохих серий и заставил оживиться откровенно скучающий зал, но концовка боя была явно за Мохаммади, который бил точнее своего оппонента. Дело запахло апсетом, а, по слухам, букмекеры, принимающие ставки он-лайн взвинтили коэффициент на победу Чудинова в последнем раунде до десяти.

Сам факт раздельного решения судей уже стал сюрпризом. Неужели нашёлся среди судей патриот, отдавший победу Фёдору? Оказалось, что даже двое. Лишь опытный и известный своей объективностью рефери Юрий Копцев поставил счёт соответствовавший происходящему в ринге - 118:111 в пользу Мохаммади. Когда судья в ринге поднял руку Чудинова, француз проглотил капу от удивления, а зал от негодования залился таким гулом, который Чудинову не снился даже в минуты самой яростной поддержки. Мохаммади чувствовал себя победителем, запрыгивал на канаты и ещё долго бил себя в грудь. Вряд ли мечтавший о такой победе Фёдор к тому моменту уже давно тихо покинул ринг. Больше всего в шоке были сидевшие по соседству украинские коллеги. Если уж в таком бою победу отдали россиянину, то Усику можно рассчитывать только на нокаут.

Знойное колумбийское солнце растопило "снежную королеву"

Если Чудинов продолжает двигаться по карьерной зебре, то его соотечественница Инна Сагайдаковская сегодня достигла вершины своей карьеры бойца и на правах временной чемпионки по версии WBC сошлась в ринге с непобеждённой абсолютной чемпионкой мира Сесилией Брэкхус. Выросшая в норвежской семье уроженка Колумбии по праву считается лучшей боксёршей мира вне зависимости от веса. Поначалу Сагайдаковская пыталась противопоставить сопернице напор и физическую мощь и тем самым компенсировать недостаток техники. Первые два раунда получились равными, но затем Брэкхус перехватила инициативу и стала жёстко попадать справа, а результат её атак к пятому раунду был отчётливо виден на лице Инны.

Россиянка продолжила выбрасывать серии ударов, большинство из которых свистели по воздуху. Тут вспомнилась тактика небезызвестного Александра Емельяненко, однажды сравнившего свой удар со встречной электричкой. Ведь даже если он не попадёт, то противник простудится. Возможно, на такой эффект рассчитывала и наша Снежная Королева, но опытная колумбийка умело её переигрывала и не подавала признаков усталости. Девятый раунд Инна могла занести себе в актив и несколько раз попала размашистыми ударами с правой, но в концовке боя норвежка задала ей хорошую трёпку в углу и ответила на все вопросы относительно победителя.

Латвиец Майрис Бриедис приехал в Москву в качестве альтернативного участника главного боя, но поскольку Усик и Гассиев благополучно добрались до ринга, то драться ему пришлось не за Кубок Мухаммеда Али, а в рейтинговом бою с французом Брэндоном Делорье (который внешне чем-то напоминал своего знаменитого почти однофамильца Депардье). Невысокий, похожий на увальня из пивной француз, сидевший до этого на "мешковой диете" на родине, казалось, станет лёгкой добычей более мастеровитого соперника, однако сумел дать грозному сопернику бой.

Бриедис владел инициативой с первого раунда, умело оттеснял соперника к канатам и сокращал углы и непрерывно бомбардировал его массивный корпус. Однако Делорье не только без проблем выдерживал этот натиск, но и периодически запускал мощные плюхи с правой, которые не давали Бриедису окончательно расслабиться. В прочем единичка в графе нокауты в послужном списке француза не оставляла ему большой надежды на лаки-панч. К середине дистанции он начал заметно уставать и бой принял уже совсем односторонний характер. К чести Делорье он выдержал его до конца, и это стало его маленькой победой сегодня.

Локальные успехи и надежда на концовку

В предвкушении главного боя зал начал сходить с ума задолго до выхода бойцов. Горячие осетинские парни десятками висли на ограждениях вдоль коридора, по которому выходят бойцы в надежде сделать эпическое селфи, а каждое попадание Гассиева на экране в хайлайтах его предыдущих боёв встречали такими овациями и рёвом, как будто он только что нокаутировал Усика. Мои украинские коллеги в этот момент тоже превратились в болельщиков и после окончания исполнения национальных гимнов крикнули: «Слава Украине! Героям слава!»

Первый раунд начался с разведки. Усик предсказуемо работал джебом, а Гассиев привычно присматривался к своему оппоненту, готовый взорваться. Во второй трёхминутке ему это и удалось. Быстрая атака по корпусу немного потрясла украинца и стало понятно, что если в количестве выброшенных ударов он значительно превосходит оппонента, то по тоннажу преимущество на стороне россиянина. Постепенно он пытался корпусом раскачать защиту соперника, то в скорости и движении Усик его превосходил и начал забирать инициативу. Вторым локальным успехом Мурата стала концовка четвёртого раунда, когда он снова жёстко попал, но не успел развить успех. Примерный паритет по итогам первой трети боя тогда казался отличным результатом для Мурата, ведь всем известно, как он умеет прибавлять по ходу поединка.

Плана Б у Гассиева не оказалось

Однако к середине боя прибавить смог только Усик. Пятый раунд стал последним, который можно было отдать в пользу Мурата. Он жёстко попал по корпусу в самом начале, но концовка осталась за Усиком. А затем украинец словно включил форсаж и стал больше атаковать непрерывными сериями, противоядия которым Гассиев так и не нашёл. Но худшим оказалось то, что у него просто не было плана Б и шансов изменить ход идущего под диктовку соперника боя. Это стало очевидным к восьмому раунду, когда зал впервые ненадолго затих.

Что мог сделать Гассиев в такой ситуации? Перестать идти вперёд и пытаться вызвать соперника на себя в надежде встретить его мощным ударом? Попробовать сократить дистанцию и навязать ему клинч и грязный бокс? Но это тоже не стиль Гассиева. За исключением пары попаданий ниже пояса со стороны россиянина соперники действовали предельно корректно. Заключительные раунды оставляли надежду лишь на лаки-панч, но она таяла также быстро как силы Мурата. Он продолжал застаиваться под огнём соперника и порой пропускал столько ударов, что оставалось порадоваться, что украинец не шёл ва-банк и не вкладывался в них.

После финального гонка Усик первым подошёл к сопернику и поздравил его с хорошим боем. Он чувствовал себя победителем и был настолько уверен в этом, что напугать его не могли даже судьи, отдавшие победу Чудинову. Международная бригада боковых арбитров не заставила усомниться в своей объективности и отдала Гассиеву не больше одного раунда. У меня на карте получилось 118-110, а мои коллеги по «Советскому спорту» расщедрились на целых три раунда для россиянина. Но сути дела это не меняло. Спустя пять лет украинец снова побил россиянина на его территории и сделал это так, что исход боя не оставил никаких вопросов, кроме одного: с кем ему теперь драться в этом весе?