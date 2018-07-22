Российский боксер Андрей Сироткин посетил боксерский вечер в «Олимпийском» и поделился впечатлениями от главного события – победы украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

– Вы должны были участвовать в этом вечере и выйти на бой против Владимира Шишкина. Почему не получилось?

– Старая травма. Только приехал в Москву на сборы к Андрею Ивичуку как получил травму в первый же день. В первой же тренировки. Повредил кисть, на которой у меня была операция. И сразу стало понятно, что боя не будет. Это случилось две недели назад.

– Жаль. Бой Шишкин – Сироткин представлялся очень конкурентным.

– Да. Мне самому было интересно. Тем более, что я сейчас посмотрел поединок Владимира с Гасаном Гасановым. Шишкин хорошо его «уронил». Четко.

Когда я начинал профессиональную карьеру много раз боксировал с Шишкиным в зале. Тогда я с Федором Чудиновым ездил на сборы в Серпухов. Владимир еще не выступал в профессионалах, но мы спарринговали. Крепкий парень

– Шишкин после победы над Гасановым получил титул, который принадлежал вам?

– Я тоже так подумал, когда увидел что бой за промежуточный титул WBA. Спросил Владимира Хрюнова, как так? Ситуация простая. Шишкин дрался за титул WBA Continental, а у меня WBA International.

– На выходе из зала видел вас с Хабибом Нурмагомедовым. Как ему главный бой вечера?

– Не успел спросить. Много народу вокруг него было. Руки пожали, сфоткались и разошлись.

– Хорошо, а как этот бой вам?

– Честно скажу, он прошел так, как я и предполагал.

– Вы предполагали, что Гассиев будет разгромлен?

– Нет, конечно. Просто предполагал, что Усик на ногах его «обыграет». Будет действовать как Василий Ломаченко: делать «углы», заскакивать за спину. Было сомнение в том, что Гассиев может оказаться в хорошей форме и измотает Усика к девятому раунду. Тогда Мурат попадет, но Александр был просто великолепен. На ногах отработал просто превосходно.

– По последним боям Гассиева говорили, что он растет, но сейчас кажется, что это ощущение было обманчивым. Нет?

– Нет. Но он не настолько сильно рос, как все говорили. Я сам говорил, что Гассиев прибавил после того, как оказался у Абеля Санчеса и с Денисом Лебедевым он показал интересный бокс. Но ему позволил сам Денис. Влодарчика не уронил бы только ленивый. Не тот уровень. А сейчас уровень оппозиции был несопоставим. Да, Гассиев растет, но не настолько как принято считать.

– Есть боксер в первом тяжелом весе, который способен навязать Усику неудобный бокс?

– Максим Власов неплохой, но не думаю, что он конкуренцию навяжет, а вот Юниор Дортикос – пластичный, неудобный. Может быть, он.

– Не считаете, что у Мурата на этот бой не было тактики?

– Не было плана. Как раз сейчас обсуждали эту тему с приятелем – он тренер академии бокса в «Лужниках». Он сказал, что у него создалось полное ощущение, что Гассиев вышел без плана на бой. Я сказал, что Санчес не дурак, чтобы выпускать боксера на бой без плана. Просто Усик был настолько хорош, что у Мурата ничего не получилось.

– Продолжая тему Санчеса, вы видели, как выступили два других его боксера – Федор Чудинов и Константин Пономарев? С каким они планом вышли?

– С таким же как у Гассиева.

– У меня создается ощущение, что тренерские таланты Абеля Санчеса преувеличены…

– Полностью согласен. Как раз этой мыслью завершили свой разговор с приятелем.

– Это поражение не станет психологическим ударом для Мурата? У него все впереди?

– Однозначно все впереди. И я не знаю, насколько он психологически устойчив. Проиграть в России принципиальному сопернику, это трудно выдержать. И какие выводы из этого сделают в его команде? Мурат еще молод. Этот бой послужит ему «пинком под зад» – трамплином к следующим победам. Возможно, он подумал, что он такой мощный и сильный, что достаточно один раз ударить. Но школа должна присутствовать и по школе Усик «обыграл» его просто гениально. В последних раундах все удары со всех углов и дистанций проходили. Красивый бокс.

– Сколько раундов отдали Гассиеву?

– Точно отдал бы второй. Может, третий. Дальше без шансов.

– Реванш?

– Нет смысла. Даже с коммерческой точки зрения. После такого боя никому вторая встреча уже не интересна.

– Насколько высоки шансы Усика в тяжелом весе?

– Рост позволяет выступать. Немного добавить в массе и если он не потеряет в скорости ног, дорога открыта. Бой Усика с Джошуа я бы посмотрел с удовольствием.

– В плане скорости я не вижу никого сопоставимого с Усиком в тяжелом весе.

– Там и нет таких. У него хорошие шансы на победу даже над Джошуа. Ему смело можно подниматься в новый дивизион.