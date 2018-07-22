Известный тренер из Узбекистана Аброр Турсунпулатов посетовал на то, что россиянин Мурат Гассиев выбрал неправильную тактику и столкнулся с проблемой акклиматизации в поединке с украинцем Александром Усиком.

– Мне бой очень понравился. Картина получалась ровно такой, какой я ожидал. У Александра есть школа и он лучше Мурата, которому приходилось рассчитывать только на удар.

– Вы ожидали такого разгромного преимущества?

– В принципе, да. Я хорошо знаю работу Гассиева. Он умеет делать одну-две вещи. Ему не хватает разнообразия, обычной серийной работы. Даже такой простой комбинации, как три удара одной рукой, у него нет. Комбинации Усика же очень хорошо проходили.

Усик – левша. К ним нужен особенный подход. Мой ученик Бахрам Муртазалиев недавно встречался с левшой. Я ему объяснил некоторые нюансы боя с левшой. У него все проходило. Мы с Бахрамом смотрели бой, и я объяснял, чего не хватало Мурату.

Я ожидал от Мурата чуть большего. На пресс-конференции Абель Санчес сказал, что они разобрали соперника и покажут что-то новое. Я ждал что-то нового, но никаких новых комбинаций так и не увидел до конца боя. Гассиев действовал в одном стиле.

– Мне трудно представить, чтобы Усика кто-то поставил в трудное положение. Это возможно?

– Да. Например, это отчасти удалось Майклу Хантеру. Усику было очень тяжело. Чтобы работать с Александром, нужно хорошо действовать на ногах и правильно выбирать место. Ведь Усик при ударах Гассиева действовал очень правильно. Когда Мурат делал замах, Александр двигался по направлению удара, и мощь Гассиева пропадала, даже если удар был точным. Поэтому нужно было приготовить несколько комбинаций и правильно выбирать позицию на ногах, с которой их следует использовать.

Работа на ногах – это ключевой фактор. Зашел на удобную позицию, нанес комбинацию из трех ударов, один из которых должен быть акцентированным. Можно еще много говорить, но это долго. Если моему боксеру попадется такой соперник, я знаю, как его подготовить к встрече.

– Сколько раундов Гассиев взял?

– Раунда три, не больше. Из-за точных попаданий. Я даже думал, что судьи немного Мурату помогут и отдадут ему четыре раунда, а оказалось наоборот. Нормально.

– Усику есть смысл оставаться в этом дивизионе или нужно переходить в тяжелый вес?

– Решат Александр и его команда. Если интересно, поднимется наверх. Не исключаю, что в недалеком будущем состоится бой Усика с Энтони Джошуа. Я верю в такую возможность.

– У Усика в бою с Джошуа шансов больше, чем у Поветкина?

– Да. Могу объяснить почему. Джошуа – собранный боксер. С такими боксерами Усику удобно работать. Против Александра нужно вытащить руки вперед. Тогда ему трудно. Если руки рядом с головой, для него это очень удобная цель. Поэтому Джошуа – удобный соперник. Задача Усика – не давать бить сопернику. И все. Он выиграет бой.

– Значит, Усику вполне по зубам стать абсолютным чемпионом и в тяжелом весе?

– Он может. Но есть еще Деонтей Уайлдер. И я не думаю, что Александр у него выиграет. Уайлдер – очень жесткий и корявый боец. Он выбрасывает руки далеко вперед. Как раз с ним будет трудно. Но и здесь Усик может решить вопрос в свою сторону.

– Не переоценили ли Мурата после его побед над Юниером Дортикосом и Кшиштофом Влодарчиком?

– Гассиева я впервые увидел с Дортикосом. Тогда он был хорош и я ожидал от него чего-то большего. Но он как начал бой с Усиком, так и закончил. Любительская школа помогает в любых ситуациях. В арсенале Мурата ее нет. Этого Гассиеву и не хватило.

Санчес – хороший тренер, но разнообразной школы он не дает. У того же Геннадия Головкина очень хорошая школа любительская школа бокса. У него было многое и до Санчеса. Мне кажется, что у Абеля хорошо получается ставить удар. Но это визуальное впечатление. Утверждать это я не могу.

– Как вам бои других боксеров Санчеса в этом весе – Федора Чудинова и Константина Пономарева?

– Пономарев выступает в одном весе с Муртазалиевым. Его бой мы не смотрели, но поражение Константина нас удивило. Чудинов боксировал очень плохо. Я не понимаю, почему ему отдали победу. Судья, который выставил счет 118-110 в пользу его соперника, был ближе всех к правильному счету. Было понятно, что бой выиграл Наджим Мохаммеди.

И мне не понятно, почему боксеры прилетели в Россию за неделю до боя. Это нужно делать за три дня или за десять дней, чтобы успеть адаптироваться. Когда прилетаешь за неделю, как раз столкнешься с проблемой акклиматизации. За десять дней она еще может пройти. Шестой, седьмой и восьмой день – самые трудные. В десятый и десятый уже вернется хорошее состояние.

Приехать за неделю – ошибка. Возможно, именно то помешало Мурату Гассиеву и другим боксерам.