– Какие впечатления остались от боя?

– В нем многое было «вопреки». В том числе вопреки прогнозам букмекеров. Сколько было мнений, сколько дискуссий… Но даже в самых радужных мечтах не могла себе представить, что после девятого раунда я напишу своему товарищу: «всё, это no mas!» (в переводе с испанского – достаточно).

– Соответствовало ли увиденное ожидаемому?

– Усик был фантастически хорош в бою! Тактическое мышление и исполнительность оказались у него на высшем уровне. Не говоря уже о функциональной подготовке. Лично для меня увиденное было в тысячи раз лучше ожидаемого.

– Что скажете по поводу плана боксеров и его воплощения в жизнь?

– Гассиев делал ставку на удар. Это его стиль, и он не стал от него отходить. Александр тоже показал свои лучшие качества. И они оказались более актуальны и ценны, в данный конкретный момент.

– Феноменальная физподготовка Усика – как это получилось? И что же мы видели в январе против Бриедиса?

– Физподготовка у Саши всегда хороша. В любом бою. Я вообще не представляю Усика в другом формате, он всегда тренируется, всегда в движении. Когда нет целенаправленной подготовки к бою, он просто играет во всякие активные игры, в разнообразные, будь то теннис, футбол, баскетбол и так далее. Плюс, когда в тренерском штабе Анатолий Ломаченко – он всегда дает много интересных, нестандартных, не базовых упражнений на тонус различных групп мышц и на выносливость. Бой с Бриедисом? У каждого боксера бывает день, когда просто «не пошло». Так, на мой взгляд, было и тогда.

– Насколько велика роль Анатолия Ломаченко в этом успехе? Многие думали, что Усик приехал без тренера, а оказалось – с вот таким?

– Я знала, что Александра готовит к этому бою Анатолий Николаевич. Все-таки в боксе работаю, поэтому знаю много закулисных вещей, которые до поры, до времени – на публику не выносятся. И когда Мурат Гассиев определился как соперник Саши в финале – тогда же я подумала, что к подготовке нужно подключить Анатолия Николаевича. Теперь понятно, что так подумалось не только мне, но и Александру Усику, и промоутерской компании «К2». Роль Анатолия Ломаченко в становлении теперь уже абсолютного чемпиона мира Усика – бесспорно, существенна. Еще когда Саша был в любителях, в олимпийской сборной команде, Анатолий Николаевич стал для него прежде всего, наставником. И с годами их дружба и взаимопонимание только укреплялись.

– Вокруг этого боя было много пересудов. Что можно сказать теперь – стоило ехать в Москву?

– Без комментариев.

– Мы сейчас не о политике, а о том, что бой был «выездным».

– Усик в проекте WBSS все бои провел на территории соперников. Для его психотипа – совершенно без разницы, где именно боксировать. Главное – чтобы бои были. Он ловит кураж в ринге, эта работа ему в кайф.

– Как на победу Усика отреагировала Украина? Как празднуют?

– По количеству смс, которых только я получила, украинцы не спали всю ночь. Эмоции захватывали всех, от мала до велика. Да и по соцсетям вы, наверное, это видите. Писали мне даже люди, которые вообще не смотрят бокс и далеки от спорта в целом. Усик уже стал национальным достоянием, его имя внесут в учебники истории нашей страны.

– Нужно ли теперь Усику и Гассиеву идти в тяжелый вес?

– Если очень поверхностно, то мне видится, что Гассиеву комфортно в этом весе. Глубже не могу сделать аналитику, так как не очень много о нем знаю. Что касается Усика – вероятно, этот переход произойдет. Сейчас мне было бы очень интересно посмотреть его бой против Тони Белью, о котором Александр говорил вчера прямо на ринге. Кстати, Белью приехал почетным гостем на конгресс WBC в Киев. Может быть, они договорятся уже тут. Сейчас тяжелый вес насыщен «крузерами». Поэтому долго Усик в первом тяжелом засиживаться не будет.