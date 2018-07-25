«Советский спорт» внимательно изучил, что говорили Усику и Гассиеву их тренеры и понял, почему российский боец был обречен.

После поединка Мурата Гассиева с Александром Усиком в сети разошлось видео – после шестого раунда Гассиев садится в угол и говорит: «Я не могу подстроиться». Эта фраза коротко и емко отвечает на вопрос «Почему Гассиев проиграл?».

Несмотря на шум во время трансляции, «Советский спорт» внимательно выслушал, что говорили тренеры боксерам во время перерывов между раундами. Гассиев уже со второго раунда отмечал свои проблемы и хотел услышать конкретные советы, как изменить течение боя. Однако его тренер Абель Санчес пытался воздействовать на подопечного эмоционально – в основном мексиканский тренер просил Гассиева собраться, спрашивал «какого черта происходит?» и «что за дела?!». Совершенно иное впечатление оставил от работы в углу консультант Александра Усика Анатолий Ломаченко. По ходу всего поединка он постоянно делал корректировки в технике Усика.



На фото: Анатолий Ломаченко подсказывает Усику

Помимо главного тренера Гассиева Абеля Санчеса, во время боя в углу также присутствовал его менеджер – Леонид Каролинский. В основном он переводил на русский язык для Гассиева слова Санчеса, чтобы боксер в шуме мог четко понять чего от него хотят. Ниже, в расшифровке, мы приводим также слова Каролинского.



На фото: Мурат Гассиев, Леонид Каролинский и Абель Санчес

После 1-го раунда. Ломаченко не слышно, Гассиев должен уходить в сторону

Сразу после первого раунда Анатолий Ломаченко стал корректировать действия Усика. На этом фоне подсказки Гассиеву выглядели скудно.

(Угол Гассиева)

Каролинский: «Все время в сторону уходи».

Гассиев: «Артура справа потом убери».

Каролинский: «Артура, да?»

Непонятно, о чем просит Гассиев, но возможно речь идет о ком-то кто присутствовал на бое в качестве гостя.

(Угол Усика)

Анатолий Ломаченко: «Твоя задача поймать его: протянул и бросил. Ты понял? Контролировать нужно постоянно. Ты сместился – передней рукой контролируй. Не забывай про ногу – нога уходит наружу. Понял? Внимательно!»

После 2-го раунда. «Не могу найти позицию»

Уже после второго раунда Гассиев начал понимать, что не может подстроится к Усику. Он пытается объясмнить Санчесу, что испытывает проблемы с выбором позиции.

(Угол Гассиева)

Каролинский: «Не волнуйся. Все нормально».

Гассиев: «Я не могу найти позицию».

Санчес: «Двигайся. Если он делает шаг в одну сторону, ты делай в другую».

(Угол Усика)

Ломаченко: «Протянул и не забывай про переднюю руку. Ногу сразу ставь справа, получается ты смещаешься за руку. Твоя задача – смещаться. Внимательно – передняя, задняя, смещение, далее развернул и вновь в центр ринга. Ясно? Четко работай передней ручкой, не расслабляйся».

После 3-го раунда. «Слишком быстро двигается»

После третьего раунда Гассиев отметил, что Усик значительно превосходит его по скорости. Это он сказал Санчесу в перерыве между третьим и четвертым раундами.

(Угол Гассиева)

Каролинский: «Надо бить – бей в руки».

Гассиев: «Слишком быстро двигается».

Каролинский: «Не пытайся ударить с одного удара. Ищи свою дистанцию».

После 4-го раунда. «Сейчас концовочку сделал, также и работай»

В конце четвертого раунда Гассиев плотно попал по Усику, последнему пришлось клинчевать. Это приободрило угол Гассиева.

(Угол Гассиева)

Санчес: «Работай руками, не останавливайся».

Каролинский: «Лед убрать?»

Гассиев: «Нет, нормально».

Каролинский: «Сейчас концовочку сделал, также и работай. Подтягивай, срезай дистанцию. Все время отрезай ему угол».

(Угол Усика)

Ломаченко: «Нужна концентрация. Ты не расслабляйся, ты расслабился».

После 5-го раунда. «Ты хочешь, чтобы мы остановили бой?»

Конец пятого раунда стал ключевым: команда Усика поняла, что Гассиев «ничего не может сделать». В углу Гассиева не предлагают боксеру никакого плана. С этого момента, практически каждый перерыв между раундами, в углу Гассиева звучало – «Мурик, соберись!»

(Угол Гассиева)

Санчес: «Шестой раунд уже подходит. Нужно работать!»

Каролинский: «Туловище-голова, туловище-голова – меняй все время».

Санчес: «Ты хочешь, чтобы мы остановили бой? – (Гассиев в ответ качает головой, отвечая нет) – Мы ведь ждали этого боя. Тогда начинаем работать!»

Каролинский: «Тут все твои люди, мама тут, Мурик. Давай соберись!»

(Угол Усика)

Ломаченко: «Он ничего не может сделать, потому что ты смещаешься. Он сильно атакует, но ты снаружи и удара нет жесткого. Понял? Ты должен быть все время снаружи».

После 6-го раунда. «Не могу я подстроиться?»

После шестого раунда Гассиев сказал, что не может подстроиться. Санчес ответил: «Кого волнует, что ты не можешь найти ритм?»

(Угол Гассиева)

Гассиев: «Не могу я. Не надо ему переводить (Санчесу – прим. ред.). Я не могу подстроиться!»

Каролинский: «Что, что?»

Гассиев: «Не могу подстроиться!»

Каролинский (Санчесу по-английски): «Мы не можем найти ритм..»

Санчес: «Так много людей пришло сюда, а ты не работаешь. Давай! Ты не хочешь, чтобы мы остановили его? Тогда в чем дело? Давай сделаем это! Что за черт! Кого волнует, что ты не можешь найти ритм? В чем дело? Что за черт? Даже я могу найти свой ритм стоя на качающейся лестнице».

Каролинский: «Соберись, Мурик! Ты можешь! Не замахивайся, он видит твой удар».

(Угол Усика)

Ломаченко: «Смотри, очень внимательно работай последние 10 секунд. Слышишь?»

Усик: «Хорошо».

Ломаченко: «Потом повторная атака, Саня. Повторная пролазит. Вторая, третья – заходят как с добрым утром!»

Усик: «Понял».

После 7-го раунда. «Не надо показывать, что ниже пояса ударили. Это твоя вина»

В седьмом раунде Гассиев провел несколько неплохих атак, но удары, в основном, шли либо ниже пояса, либо по защите Усика.

(Угол Гассиева)

Каролинский: «Подходи и бросай удары. Ты сейчас начал работать – начало получаться. Бей от плечей, как ты раньше это все делал. Соберись, Мурик! Мама смотрит!»

(Угол Усика)

Ломаченко: «Повнимательнее. Не надо показывать, что он ниже пояса ударили. Это твоя вина. Надо двигаться».

Усик: «Понял».

Ломаченко: «Никто не будет тебя жалеть. Надо растянуть – он должен бить в воздух. В воздух! Подставляться не надо».

После 8-го раунда. «Где твои удары, бл…?»

В конце восьмого раунда нервы не выдержали у главы промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Евгения Вайнштейна. Он встал со своего зрительского места и подошел к углу Гассиева во время перерыва.









(Угол Гассиева)

Вайнштейн: «Где твои удары, бл…? Ты их видишь?»

Санчес: «Ты не выполняешь того, что я сказал людям».

Каролинский: «Давай, соберись! С ударом подходи, не подшагивай просто так».

Санчес: «Я хочу видеть, что ты пытаешься!»

(Угол Усика)

Ломаченко: «Не теряй концентрации. Внимательно. Нужна повторная атака. Твоя работа не две, а три. Ты видишь, он ловит тебя, но атакует два удара максимум. Вот нужно поймать, когда он уже пробил».

После 9-го раунда. «Осталось три раунда»

Разговоров в обоих углах не было слышно. Лишь слова Санчеса, что осталось «три раунда».

После 10-го раунда. Гассиев выглядит потерянным

Перед тем, как пойти в свой угол после десятого раунда, Гассиев сделал разочарованное движение руками. Во время перерыва складывалось впечатление, что он находится в потерянном состоянии.

(Угол Гассиева)

Санчес: «Надери ему задницу!»

Каролинский: «Осталось два раунда».

После 11-го раунда. «Нам нужен удар!»

Единственные слова, которые попали в трансляцию в перерыве между 11-м и 12-м раундами – «Нам нужен удар!». Это сказал Гассиеву Каролинский.

Если сопоставить указания, которые давали обоим боксером во время поединка, очевидно – действия Усика по ходу боя корректировались чаще и намного подробнее. Гассиева по большей части просили собраться, временами вообще звучал риторический вопрос, что происходит? После каждого раунда конкретных тактических указаний Гассиеву не давали.

Возможно, если бы команда Гассиева управляла действиями бойца более профессионально, подсказывая ему, что конкретно следует менять в тактике боя, Мурат все равно уступил бы Усику. Но наверняка, бой был бы более равным, а российский боксер не выглядел бы настолько беспомощным.