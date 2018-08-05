ЭКЗАМЕН БИВОЛА

Боксерский вечер в Атлантик-Сити был спланирован для того, чтобы Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол одержали очередные победы и в следующий раз выявили сильнейшего в очном противостоянии.

Соперников россиян проходными нельзя было назвать, но все-таки Ковалев и Бивол были явными фаворитами своих поединков. Соперник Сергея – Элейдер Альварес три года считался обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Адонис Стивенсон. Но поскольку у них один промоутер, колумбийцу ясно дали понять, что шанса ему не предоставят. Поэтому он переключился на титул WBO, и они с Ковалевым дружно нехорошими словами вспоминали канадского чемпиона, без конфликтов между собой.

У Бивола соперник был более известный для российской публики. Айзек Чилемба не раз боксировал с российскими боксерами. Он успел победить Василия Лепихина, Дениса Грачева и Максима Власова. Победа над последним получалась скандальной, потому что в равном бою россиянин дважды отправил малавийца в нокдаун.

Вскоре Чилемба боксировал в Екатеринбурге за титул и выдал конкурентный бой Ковалеву, а затем был разгромлен Александром Гвоздиком. Но несмотря на это он получил новый шанс на чемпионский бой.

Чилемба выглядел определенно лучше, чем в поединке с украинским боксером, но все-таки не блистал и не сумел доставить Дмитрию неприятностей, как это получилось в боях с другими российским боксерами. На карточках двух судей Бивол выиграл все раунды. Свой экзамен он сдал. И стал ждать поединок Ковалева.

ПОДГОТОВКА КОВАЛЕВА

Уже приехав в Атлантик-Сити, Ковалев рассказал, что тренировочный лагерь получился для него очень долгим. Но при этом был одним из лучших. На этот раз у Сергея не было проблем с тем, чтобы уложиться в лимит, хотя в предыдущих боях всегда что-то шло не по плану.

Да и тренер Ковалева Аброр Турсунпулатов проявлял сдержанное спокойствие. Работа выполнена, но очевидно, что закат карьеры Сергея не за горами. Нагрузки 35-летнему боксеру даются непросто.

Свою цель Ковалев обозначил предельно просто: «Следующий бой должен быть объединительным». Значит, только с Биволом. Другие чемпионы полутяжелого веса Артур Бетербиев и Адонис Стивенсон – недоступны. Ту же цель преследовал и телеканал HBO, который второй раз подряд поставил в один вечер бои Ковалева и Бивола. Как говорится, на аперитив.

СЛОМАННЫЕ ПЛАНЫ

Не все всегда идет по маслу. Ковалев в предыдущие годы мечтал встретиться со Стивенсоном и Бетербиевым. Этому помешали промоутеры его соперников. Теперь он горел желанием помериться силами с Биволом, но и этого не произойдет. На этот раз виноват сам Ковалев.

Начало боя получилось для Сергея тяжелым. Альварес долго ждал чемпионского шанса и был к нему готов. Колумбиец эффективно использовал джеб и левый боковой удар, встречая атаки россиянина. Стартовые три раунда прошли в конкурентной борьбе.

В четвертом раунде у Ковалева получилось несколько раз пробить защиту соперника. Порой казалось, что колумбиец потрясен, но это было не так. Впрочем, мощь Сергея Альварес ощутил сполна, поэтому без веских причин руки от головы не убирал. Бой шел по плану россиянина до середины седьмого раунда. Южноамериканец неожиданно всадил мощный правый прямой в челюсть Ковалева и Сергей оказался на полу.

Что-то похожее было втором бою с Андре Уордом, но тогда российскому боксеру удалось убежать от соперника, а поражение случилось вследствие некомпетентности рефери и ударов ниже пояса. Но на этот раз россиянин был сражен одним точным попаданием.

Ковалев слишком быстро поднялся на ноги, не успев сориентироваться в ситуации. Россиянин стал действовать на автомате. То есть Сергей стал делать то, что лучше умеет – атаковать. Альварес почуял кровь, и такая неразумная тактика со стороны соперника была ему только на руку.

Спустя двадцать секунд даже не открытого бокса, а новой серии пропущенных ударов, Ковалев вновь оказался на настиле. На этот раз он подниматься не спешил, а рефери уже не был уверен, что Сергей способен продолжить бой.

– Ты готов?

– Да, – ответил Ковалев и спустя две секунды оказался в нокауте.

В нокауте от боксера, который считался безударным. Это поражение получилось куда более жестоким, чем те, что были от Уорда. На судей его не спишешь, и поневоле задумаешься о завершении карьеры. Но несмотря на это Ковалев остается лучшим боксером в истории России.

Мурат Гассиев не сумел превзойти Сергея, проиграв финал Суперсерии. Можно вспомнить, что в начале года титул IBF проиграл Сергей Липинец. Пока 2018 год для российского бокса оказался крайне недобрым.

У России осталось только два чемпиона – Бивол и Бетербиев. И одна надежда на титул в лице Александра Поветкина.