Геннадий Машьянов заявил, что бой с Чилембой сложился для Бивола удачно, а также выразил сожаление по поводу поражения Сергея Ковалева от Элейдера Альвареса.

«ЧИЛЕМБА» ДАЛЕКО «ПРЯЧЕТ» ГОЛОВУ

– Как вы оцениваете поединок Бивола против Чилембы. Все ли удалось реализовать из задуманного?

– Да, все удалось. Дима все сделал как нужно. Задание выполнил. Получилось все, что задумали.

– Во второй половине боя Бивол мало работал право рукой. Может быть, это показалось, конечно. Идет речь о травме или еще чем-то?

– Нет. Он работал правой рукой столько, сколько требовалось.

– Сам Чилемба как-то изменился с момента своего боя против Сергея Ковалева?

– Естественно. Он готовился к конкретному сопернику – Биволу. Он вообще сам далеко «прячет» голову во всех вариантах. Достать его правой рукой было очень тяжело, поэтому приходилось левой. Что Дмитрий и сделал. Боковой. Снизу полубоковой.

– Не было цели завершить бой нокаутом?

– Такой задачи не стояло. Цель была продемонстрировать свое мастерство и деклассировать Чилембу. Показать, что по мастерство и уровню готовности Дмитрий превосходит соперника, чтобы зрители получили удовольствие от боя.

– Если относится к этому поединку критично, сколько бы вы раундов могли бы отдать Чилембе?

– Если уж совсем критично, то только один из раундов можно назвать ничейным. В других случаях – Чилембе не отдам ни одного раунда, если брать во внимание число ударов. Разница в их количестве была явно в пользу Бивола.

– В начале августа я слышал фразу от Чилембы, что он «победил Бивола во всех раундах, начиная с пятого». Слышать это было смешно. Что думаете об этом вы?

– Я даже не знаю, что сказать (смеется). Все присутствовавшие специалисты, любители бокса, не усомнились в превосходстве Дмитрия. Ни в одном из раундов речи о победе соперника не идет. Если говорить о числе ударов, точных, нанесенных по месту, то не знаю, удалось ли Чилембе донести до цели хотя бы удара три.

«БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО КОВАЛЕВ ПОБЕДИТ АЛЬВАРЕСА»

– Я разговаривал со стороной Ковалева. Все стремились к тому, чтобы провести бой между Сергеем и Биволом осенью 2018-го, но поражение Ковалева эти планы нарушило. Теперь вместо объединительного боя мы получили какую-то запутанную ситуацию.

– Нас, конечно, поражение Ковалева огорчило. Не только потому что следующий бой планировался с ним. Сергей – наш соотечественник, товарищ. Конечно, Сергей мог выигрывать и должен был это делать спокойно.

Я на 90 процентов был уверен, что Сергей выиграет. Может быть, имело место неправильное распределение сил, неважная функциональная готовность. Много нервов затрачивается в первых раундах, чтобы ударить человека. Может быть, сам по себе пришел предел работы. Более того, у Ковалева был соперник, который позволял себя ударить. Если Чилемба прячется от ударов, перед тобой оказывается только спина, то тут у Сергея был «доступный» человек, дающий пробить и справа и слева. Сейчас переговоры с Альваресом шли, но он категорически не хочет с Дмитрием драться. Элейдер готов на реванш с Ковалевым, готов встретиться с Адонисом Стивенсоном, но только не с Биволом.

– А Ковалев без титула вам не интересен?

– Нет. Мне в принципе не хотелось, чтобы Дима и Сергей дрались между собой. Выйдут они на ринг, еще раз Ковалев проиграет. У нас хорошие отношения. Зачем нам психологически травмировать человека? Разве оппонентов мало?

– Но вряд ли к Биволу выстроилась целая толпа. Желающие есть?

– Баду Джек. Я считаю, что его бой со Стивенсоном должен был заканчиваться не ничьей, а победой Джека. Я считаю его одним из сильнейших боксеров полутяжелого веса. Если бы он встретился с Альваресом, я бы поставил на Джека. И еще один вариант – Джо Смит. Оба боксера с хорошим рейтингом и именем.

Следующий бой планируется 8 декабря. Плюс-минус неделя. И на этот раз бой Дмитрия должен стать главным событием боксерского вечера.