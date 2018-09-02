Меньше недели остается до боя Дениса Лебедева в Челябинске, однако сам бой и интрига вокруг него не вызывают практически никакого ажиотажа.

Можно ли говорить о закате карьеры Дениса Лебедева.

Вместо Усика и чемпионов Алтынкая

Дело в том, что выбранный для титулованного россиянина в соперники турок Хизни Алтункая не обладает вообще никаким статусом в профессиональном боксе. Официально он девятый номер в рейтинге WBA, что позволит Лебедеву сохранить свой во многом странный статус чемпиона «в отпуске». Единственные два боя с приличными боксерами Кшиштофом Гловацки и Бейбутом Шуменовым он проиграл с треском, а выигрывал исключительно у ноунеймов в Германии. При этом эти два поражения потерпел совсем недавно. Статус такого визави еще ниже, чем у предыдущего соперника Марка Флэнагана из Австралии, односторонний поединок с которым назвали избиением «мешка».

В итоге вместо интриги и яркой битвы истинные челябинские ценители бокса увидят слабенькое шоу с заранее известным исходом. Победить Алтункаю Лебедев способен и больной, и расстренированный и даже пьяный, а поскольку алкоголем он не балуется, то и рассчитывать на такую фору турку не стоит. С другой стороны, слухи о том, что Лебедев долгое время интенсивно не тренировался, а некоторым соперникам предлагался бой в промежуточном весе (кстати, и сейчас доподлинно неизвестно сколько Денис покажет на весах), говорят о том, что за время «отпуска» он успел хорошо набрать и большую часть лагеря в Калифорнии просто приводил себя в порядок.

Впрочем, о форме Лебедева и его дальнейших планах говорится мало. Все разговоры о потенциальном поединке с Усиком идут исключительно с его стороны, при этом сам украинец пока не выразил никакой заинтересованности в таком бою. Да и для того чтобы получить серьезный поединок за титул, нужно понять в каком состоянии сейчас находится Денис, а бой с Алтункайей явно не даст ответ на этот вопрос.

Вместе с уходящим в сторону тяжелого веса и встрече с Белью Усиком от Лебедева удалился и второй шанс побороться за Кубок Мохаммеда Али во втором сезоне Всемирной боксерской Суперсерии. Восьмерка боксеров, среди которых некоторые участники первого сезона, россияне Руслан Файфер и Максим Власов. Плюс Мурат Гассиев в роли запасного уже определились. Лебедев снова остался ждать у моря погоды и, видимо, продолжит на закате карьеры околачивать соперников такого уровня, как турецкий гастролер, пока это не надоест уже российской публике.

Денежные гастроли в стиле Микки Рурка

Так сложилось, что лучшие времена Лебедева-боксера пришлись на его выступления под эгидой промоутерской компании «Мир бокса». Однако, когда спустя несколько лет Андрей Рябинский ощутил, что проведение его масштабных турниров и трата вложений не окупаются, он резко свернул эту программу, отпустив своих бойцов на вольные хлеба под шефством менеджера Вадима Корнилова. Благодаря успехам компании «Мира бокса» и мощным финансовым вливаниям Рябинского он заработал себе репутацию одного из самых успешных боксерских менеджеров России.

Но помимо успехов в раскрутке ряда российских боксеров новой волны за океаном, среди которых особенно выделяется продвижение Дмитрия Бивола стоит и ряд сомнительных шагов. Первым из них стало приглашение на статусный московский турнир пожилого актера Микки Рурка, которому в откровенно фриковом бою достался в соперники бездомный американец, проигравший все свои поединки. Над тем, как Сеймур, отрабатывая свой гонорар, падал от удара по мягкому месту смеялись по обе стороны Атлантического океана. Так что Алтункая – еще не самый сомнительный выбор Корнилова. Во-вторых, под его управлением зашла в тупик карьера единственного российского олимпийского чемпиона-2012 и одного из самых талантливых боксеров этого поколения Егора Мехонцева, с которым стороны недавно расстались не в лучших обстоятельствах.

Кажется сейчас и карьера Лебедева, чьи лучшие поединки остаются далеко позади движется в том же направлении при непосредственном участии менеджера. И все же хочется верить, что в сложный момент выход из тупиковой ситуации будет найден и Денис еще проведет яркий бой на радость своих поклонников, а не просто будет заниматься зарабатыванием денег в щедрой на гонорары промоутерской компании РМК, в сторону которой сейчас и дрейфует Корнилов после финансовых сложностей в «Мире бокса».