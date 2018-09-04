В этом месяце состоится второй большой бой в карьере Поветкина, реванш Головкина и Альвареса, а также финал Суперсерии во втором среднем весе.

7 сентября

Денис Лебедев (Россия, 30-2, 22 KO) – Хизни Алтункая (Турция, 30-2, 17 KO)

Статус: Рейтинговый бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)

Место: Екатеринбург, Россия

Российский «крузер» Денис Лебедев возвращается на ринг после более чем годичного перерыва. После поединка с Муратом Гассиевым в 2016 году он провел только один бой – против малоизвестного австралийца Марка Флэнагана, а потом отправился в «отпуск».

Травм у россиянина не было, но форму он растерял. Лебедеву всегда было трудно уложиться в весовой лимит дивизиона, поэтому его возвращение затянулось, а имя нового соперника мало что скажет даже болельщикам со стажем.

У Хизни Алтункая в карьере было два серьезных соперника – Кшиштоф Гловацки и Бейбут Шуменов. В обеих встречах турок потерпел досрочные поражения. И нет никаких причин думать, что бой с Лебедевым закончится для него другим исходом.

Прогноз: Досрочная победа Лебедева

15 сентября

Геннадий Головкин (Казахстан, 38-0-1, 34 KO) – Сауль Альварес (Мексика, 49-1-2, 34 KO)

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг)

Место: Лас-Вегас, США

Самый долгожданный реванш этого года. Первая встреча боксеров завершилась скандальным решением бокового судьи Аделаиды Берд, которая поставила, что мексиканец был сильнее в десяти раундах.

На этот раз в углах будут работать Стив Вайсфельд, Гленн Фельдман и Дейв Моретти. Более объективных судей найти сложно, поэтому теперь Саулю Альваресу придется рассчитывать только на свои силы.

Геннадий Головкин вряд мог стать лучше за минувший год. Прежнего доминирования над соперниками не видно с поединка против Дэнни Джейкобса. В целом, казахстанский боксер крайне редко встречался с боксерами, которые были сопоставимы ему по размеру, поэтому он сумел сколотить огромный послужной список с досрочными победами.

Альварес моложе Головкина на восемь лет и победа в этом поединке ему крайне необходима хотя бы для того, чтобы болельщики перестали ставить ему в вину допинг-скандал с кленбутеролом. В спортивной мотивации мексиканца сомневаться не приходится, а вот Головкину этот бой нужен исключительно с финансовой точки зрения, поэтому фаворитом можно считать его соперника.

Прогноз: Победа Альвареса судейским решением

22 сентября

Энтони Джошуа (Англия, 21-0-0, 20 KO) – Александр Поветкин (Россия, 34-1-0, 24 KO)

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Место: Лондон, Англия

Предстоящий бой для Александра Поветкина куда более важный и сложный чем поединок с Владимиром Кличко. В первую очередь, потому что Энтони Джошуа сумел нокаутировать украинского экс-чемпиона мира.

За карьеру Поветкин был лишь обладателем пояса «регулярного» чемпиона мира. У Джошуа есть три пояса основных боксерских организаций. Но в последних боях англичанин не то, чтобы не впечатлял, но был не так хорош, как в бою с Кличко.

А Поветкин за последние годы серьезно прибавил, и он может доставить британцу большие проблемы. Россиянин в отличие от предыдущих соперников Джошуа – представитель атакующего стиля и он будет напрягать нынешнего чемпиона по всем фронтам.

Давление со стороны Кличко закончилось для Джошуа нокдауном и «выживанием» в следующих раундах. Восстановился британец в основном благодаря тому, что украинец решил не добивать соперника, а довести бой до победы на тихом ходу. Поветкин точно сбавлять оборотом не будет, потому что это не его стиль. И у российского боксера есть реальные шансы на победу, пусть Джошуа и остается фаворитом.

Прогноз: Победа Джошуа судейским решением

28 сентября

Джордж Гроувз (Англия, 28-3-0, 20 KO) – Каллум Смит (Англия, 24-0-0, 17 KO)

Статус: Финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

Место: Джидда, Саудовская Аравия

Второй финал первого сезона Суперсерии. Для российских болельщиков этот турнир получился не столь интересным. Россиян в нем не было, зато британских боксеров было четверо. Помимо финалистов: Крис Юбенк и Джейми Кокс.

Не самым интересным получился состав участников, потому что действующие на тот момент чемпионы – Хильберто Рамирес, Джеймс Дигейл и Баду Джек турнир проигнорировали, а встречу Джорджа Гроувза и Юбенка называли «преждевременным финалом».

Это не значит, что Каллум Смит – менее опасный соперник. Как раз наоборот. У Гроувза есть бойцовский характер и удар средней тяжести, но его техника хромает на обе ноги и большую часть боя Джордж – открытая мишень, чем Смит и должен воспользоваться. Каллум зарекомендовал себя именно как хладнокровный и расчетливый боксер.

Прогноз: Победа Смита судейским решением

29 сентября

Мануэль Чарр (Германия, 31-4, 17 KO) – Фрес Окендо (Пуэрто-Рико, 37-8, 24 KO)

Статус: Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Место: Кельн, Германия

И немного треша на посошок. Мануэль Чарр и Фрес Окендо должны быть до гроба признательны своим промоутерам и менеджерам, которые выпросили этот бой. По факту ни один из боксеров не достоин того, чтобы даже глядеть на пояс «регулярного» чемпиона.

На их благо WBA живет под девизом – «за деньги продается все: честь, совесть и пояса чемпиона мира». Ни Чарр, ни Окендо не входят в первую десятку лучших боксеров тяжелого веса, но все равно дерутся за титул. Неважно как сложиться бой и кто в нем победит, просто постарайтесь его пропустить.

Прогноз: Лучше бы этот бой не состоялся