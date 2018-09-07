Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал победу над турком Хизни Алтункая на турнире в Челябинске и рассказал о своих дальнейших планах.

– Вы успели хоть продышаться от этого боя?

– Мой первый тренер по профессионалам Валерий Иванович Белов заставлял нас дорабатывать в раздевалке после таких боев, но сейчас я этого делать не буду. Очень тяжело начинал сбор, потом в самом конце чувствовал себя уже хорошо и легко. Подготовка была очень тяжелой, потому что мой вес достигал 110 кг. Сегодня не выработал все, чувствую в себе еще адреналин, поэтому еще поотжимаюсь.

– У вас есть разочарование от соперника в связи с тем, что он вам не дал до конца выработать адреналин?

– Нет разочарования. Я доволен тем, что получилась классика жанра – контрудар. Я левша и так в основном укладывал ребят. Это один из моих любимых приемов.

– Первые два раунда вы специально его прикармливали по корпусу?

– Конечно. Если вы понимаете в боксе, то заметили это. Такая была тактика. Даже Костя Цзю зашел в раздевалку и говорил очень уважительно и тактично: «Ты не забывай прикармливать туда, а потом переводить на голову». Я ответил, что все будет по плану. У меня очень умный тренер Марвин. Он сам выступал в любителях в левше, поэтому мне легко с ним нарабатывать. Я и сам уже не мальчик в боксе, но он меня просто корректирует, поэтому все получилось.

– Теперь какие у вас планы?

– 9 сентября у нас выборы губернатора Московской области. Я должен поехать и поддержать Андрея Юрьевича Воробьева.

– А спортивные?

– Мы ждали этого боя. Я бы хотел, чтобы до конца отработать свой пояс. У меня есть возможность зашитить статус суперчемпиона WBA и сразиться с Александром Усиком. Без вопросов. Я могу драться только за один пояс, хотя Саня обладает сейчас всеми поясами. Но я готов, и мечта каждого боксера сразиться с лучшим. Сегодня Усик – номер один без вопросов, поэтому интересно мне с ним сразиться. Тем более мне кажется, что наш бой будет интереснее, чем его бой с Муратом. Хотя Мурат тоже очень хотел победить, но Усик его при всем уважении деклассировал.

– Усик последние бои проводил на выезде, но защиту наверняка захочет провести на родине. Вы готовы приехать в Киев и подраться там с ним при неоднозначном отношении к вам украинским болельщикам?

– Безусловно готов. Я ждал этого вопроса со стороны прессы. Я когда-то два года жил в Киеве, два года жил в Ялте. Конечно, какие-то люди будут встречать меня негативно. Но мне неприятно то, что происходит сейчас между братьями-славянами. Но посмотрите, что сейчас говорит сам Александр Усик. Он примерно такую же точку зрения выдерживает, как и я. Для нас главное спорт. Со временем политическая ситуация урегулируется и мы перестанем убивать друг друга.

– За вас болели дети. Что сказали вам дочки после боя?

– Папа, ты молодец. Они много не говорят. У них все можно увидеть в глазах.

– Как вам зритель и организация турнира?

– Урал всегда радует. Мне очень приятно местное гостеприимство. Меня тут в хорошем смысле чуть не разорвали на кусочки. Московская и подмосковная публика немного избалована зрелищами. А здесь люди простые и добрые. У меня отец – сибиряк из Красноярска, поэтому я сам открытый человек, из-за чего иногда и страдаю. Промолчать и пройти мимо я не могу. Уж такой, какой есть.

– А как вы относитесь к возможному реваншу с Гассиевым? Он не исключает такой возможности

– Без условно, такие планы есть. Публика разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что победа моя, а кто-то, что выиграл Мурат. Но это уже пройденная история. Возможно будет новая. Есть много разных вариантов для его и моей команды.

– Вам не показалось, что когда соперник рухнул в третьем раунде, зал загудел от разочарования?

– Показалось. Дело в том, что мне как-то Александр Лебзяк сказал мне юнцу, что когда в глаза смотришь противнику, уже можно понять, на что он настроен. Алтункая сначала посмотрел на меня колючим, жестким взглядом, но когда увидел мои глаза, то что-то внутри подсказало мне, что он уже готов, а мне оставалось дело техники. Хотя он начал бой в своем стиле. Он, если вы слышали, уронил 17 человек и даже я умудрился сегодня от него пропустить один удар, хотя отрабатывал от него защиту.

– Тяжелый удар у него?

– В начале боя не такой тяжелый. Он прицеливался, чего нельзя сказать обо мне. Я немножко закомплексовался, зажался, а потом уже ко мне пришла легкость и я сразу же попал. Чпок и попал.

– Что вам сказал Никита Михалков?

– Он часто смотрит наши бои, мы приезжаем к нему на киностудию. В этот раз он сказал, что я был молодец, что он очень рад меня снова видеть на ринге и моему возвращению.