Российский боксер Денис Лебедев заявил о своем желании встретиться с украинцем Александром Усиком. Но будет ли у него такая возможность?

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как всем известно, с лета нынешнего года в первом тяжелом весе есть один неоспоримый и абсолютный чемпион мира – Александр Усик. В финале Суперсерии в Москве он разгромил Мурата Гассиева и объединил титулы четырех основных боксерских организаций.

Непосредственно после той победы ни одна организация не требовала от украинца просвети обязательную защиту. Ситуация не менялась до сентября.

Свои претензии на пояс WBA выдвинул Денис Лебедев. Он владел этим титулом с 2011 года. В 2016 году Лебедев выиграл титул IBF, поэтому пояс WBA сменил приставку с Regular на Super. И с этим титулом россиянин расстался исключительно по своей воле. WBA, запутавшись в собственных правилах, попросила Дениса отказаться от титула. Лебедев ответил согласием. В результате пояс был разыгран в полуфинале Суперсерии между Гассиевым и Юниером Дортикосом. Взамен Лебедев получил приоритетную возможность провести бой с победителем турнира, а сам получил статус «чемпиона в отпуске».

Однако к данной минуте никакой заинтересованности в подобной встрече Александр Усик не проявил. Более того сразу после победы над Гассиевым он вызвал на бой Тони Белью, который был чемпионом в первом тяжелом весе, а затем навел шороху в тяжелом дивизионе.

Сделка между ними близка к завершению. И это должен быть крайне интересный бой, но встрече двух классных боксеров решила помешать команда Лебедева, направив соответствующий запрос в WBA.

Промоутеры Белью заявили, что их интересует бой только с четырьмя поясами, поэтому встреча может быть отложена до выяснения ситуации. В команде украинца не сомневаются, что все четыре титула и будут на кону, а требование WBA заключается в том, чтобы начать переговоры, а не устроить немедленный бой. Сомнительно, что до конца года Денис сможет еще раз выйти на ринг, а бой Усика с Белью планировался на ноябрь. Формально – никаких препятствий.

ПРЕТЕНДЕНТЫ И СЦЕНАРИИ

Ударимся в крайность и представим, что WBA обязала провести бой Усик – Лебедев. Вероятность победы Дениса выглядит весьма скромно. Настолько хорош Александр и настолько давно у россиянина были конкурентные бои.

Но Усик спокойно может отказаться от пояса WBA и проводить денежные для себя поединки. Например, так поступил Теренс Кроуфорд, который не провел ни одной защиты в качестве абсолютного чемпиона. На поединке с Белью можно заработать 20 млн долларов, а сколько можно заработать на встрече с Лебедевым? Даже если Белью «встанет в позу», можно договориться с Дэвидом Хэем. Найдутся и другие варианты.

Главная загвоздка в том, что у Усика сейчас титул WBA Super, который получает только тот боксер, который владеет хотя бы одним поясом другой организации. У Лебедева таких поясов нет. Конечно, продажность WBA и смены правил по ходу игры этой организации уже вошли в историю. Им ничто не мешает написать еще одну страничку.

Но WBA любит деньги, а «Мир бокса» работает сейчас в режиме экономии. Когда эта компания проводила свой последний большой вечер? В 2016 году. И важно, что WBA обещала обязать победителя Суперсерии провести бой с Лебедевым, но не обещала выдать ему титул в случае отказа. Ловкий, но разумный ход. Недальновидным поступком была бы передача пояса боксеру, который уже в солидном возрасте и находится в шаге от завершения карьеры.

Поэтому Лебедев может в лучшем случае рассчитывать на бой с Бейбутом Шуменовым за титул WBA Regular. Не титул Усика, но тоже неплохо. У Александра есть и другие пояса, но за ними уже выстроилась очередь, а того же Лебедева просто нет ни в одном списке боксерских организаций.

WBC WBA 1. Майрис Бриедис (Латвия) 1. Бейбут Шуменов (Казахстан) 2. Максим Власов (Россия) 2. Арсен Гуламирян (Армения) 3. Мурат Гассиев (Россия) 3. Максим Власов (Россия) IBF WBO 1. Вакантно 1. Максим Власов (Россия) 2. Руслан Файфер (Россия) 2. Кшиштоф Гловацки (Польша) 3. Эндрю Табити (США) 3. Фират Арслан (Германия)

IBF

За звание обязательного претендента на этот титул еще в начале года должны были провести бой Руслан Файфер и Эндрю Табити, занимающие вторую и третью строчку в списке. Первая – вакантна. И боксеры проведут бой осенью в рамках Суперсерии. Можно даже не сомневаться, что победитель этого четвертьфинала в полуфинале будет драться за пояс, поскольку IBF жестко соблюдает формальности. Глазом не моргнув, IBF летом лишила Геннадия Головкина пояса за отказ от боя с Сергеем Деревянченко. Это лишь вопрос времени, когда с этим столкнется Усик.

WBO

Здесь похожая ситуация, что с IBF. В другом четвертьфинале Суперсерии сойдутся первый и второй номер в списке претендентов – Максим Власов и Кшиштоф Гловацки. У победителя встречи будут все основания требовать титул здесь и сейчас. Можно сказать, что все участники Суперсерии лишь ждут, когда Усик официально объявит о своей переходе в тяжелый вес. Тогда титулы украинца перекочуют в этот турнир.

WBC

В рейтинге этой организации первые два места занимают Майрис Бриедис и Максим Власов. И чудо, они могут встретиться в полуфинале Суперсерии. Причем Бриедис имел все основания провести реванш с Усиком – настолько близким получился их бой.

WBA

WBA – та возможность, за которую цепляется команда Лебедева. И рейтинг организации очень удобен российской стороне. Регулярным и временным чемпионами являются далеко не самые сильные представители дивизиона – Бейбут Шуменов и Арсен Гуламирян. Четыре из пяти следующих позиций занимают участники Суперсерии (Власов, Гловацки, Файфер, Дортикос). Еще одно место осталось за травмированным Муратом Гассиевым.

Шуменов и Гуламирян в свою очередь не проводили обязательных защит, поэтому WBA запросто может преподнести им в качестве таковой бой с Лебедевым. Ну, а на бой с Усиком пока никто из них не наработал.