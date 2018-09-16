Мексиканский средневес Сауль Альварес победил кахахстанца Геннадия Головкина и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBC.

ДЕЛА ПРОШЛОГО

В ночь с субботы на воскресенье состоялся самый долгожданный реванш года. Первая встреча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершилась скандальной ничьей, а второй бой был отложен на пять месяцев из-за положительного допинг-теста мексиканца на кленбутерол.

Команда Альвареса объяснила присутствие допинга «нечистым» мясом. На что другой известный мексиканский боксер Хуан Франциско Эстрада ответил: «Мексиканская говядина – то, что я ем на протяжении всей своей жизни. Но я ем его просто, а не вкалываю в свой организм».

Оправдан Альварес был только перед законом, но негласно все понимали, как обстоят дела, и никто не мог дать гарантий, что во время второго боя мексиканец будет чист.

НОВЫЙ АЛЬВАРЕС

Откровенно говоря, первый бой боксеров ожиданий не оправдал. Казахстанец без особого разнообразия пытался прижать соперника в угол, а мексиканец успешно использовал «велосипед». Настоящей схватки зрители так и не увидели. И если бы не судейская записка Аделаиды Берд, может, и не было новой встречи.

Сценарий второго боя совершенно не был похож на первый. Поразил Альварес. Он с первых секунд занял центр ринга и стал давить Головкина. Кто и когда видел, чтобы Геннадий отступал и действовал вторым номером? А Сауль сотрясал корпус соперника чудовищными по силе ударами.

Боксеры поменялись ролями по сравнению с первой встречей. Альварес явно был нацелен на то, чтобы сразу зарабатывать очки, а Головкин долгое время выцеливал соперника. Геннадию пару раз удались убойные апперкоты, однако они «тонули» в плотных ударах мексиканца.

СОВЕТЫ САНЧЕСА

Совершенно очевидно, что бой пошел не по плану Головкина. Его тренер Абель Санчес накануне боя заявлял, что Геннадию ничего менять не нужно. Для победы ему просто хватит более активных действий, чем в первом бою.

Хорошо, что в перерывах между раундами обошлось без коронной фразы специалиста: «Мурик, соберись». Но гениальность ценных указаний Санчеса все равно зашкаливала. Советы делились на три группы: «мне нравится, что ты делаешь», «левой, правой», «работай быстрее».

Все грани тактического таланта Санчеса, от которых пострадало немало его же собственных боксеров.

ЧЕМПИОНСКИЕ РАУНДЫ

Поразительно то, что в заключительных раундах Головкин выглядел свежее соперника. Хотя ему 36 лет и он на девять лет старше Альвареса. Но пассивность мексиканца можно было объяснить тем, как он работал в первой половине боя, без пауз для себя и без отдыха для соперника.

И странное дело, страшных ударов хватало с каждой стороны, но никто не был потрясен. Ближе всего к этому оказался Головкин. В десятом раунде у него прошли два мощных удара. Альварес отошел к канатам, а Геннадий решил его добить и приступил к обстрелу. Но все «патроны» ушли в «молоко», настолько здорово отзащищался мексиканец.

Тем не менее, Головкин выровнял положение, хотя инициативой не завладел. Сауль по-прежнему контролировал центр ринга, но в цель попадал значительно реже.

СУДЕЙСКИЕ ЗАПИСКИ

И вновь выявить победителя боя должны были судьи. На этот раз бой был близким, поэтому на скандал рассчитывать не приходилось. Тем более, что в качестве судей работали Дэйв Моретти, Гленн Фельдман и Стив Вайсфельд – авторитетные и беспристрастные специалисты.

Никого не удивил первый счет – Моретти поставил ничью (114:114). Зато Фельдман и Вайсфельд выявили победителя с одинаковым результатом – 115:113. И эту победу Альварес заслужил намного больше, чем ничью годом ранее.

А после такого забойного реванша, который станет победителем в номинации бой года, возможна и третья встреча Головкина и Альвареса. Во всяком случае, казахстанский боксер на ней настаивает.

Только получится ли бой конкурентным? За этот год Головкин лучше не стал, а его тренер никаких новинок не придумал. И вряд ли в следующем году что-то станет лучше, а вот Альварес действительно прогрессирует.

Мексиканец, конечно, может пойти за другими титулами, подраться с Билли Джо Сондерсом или победителем пары Сергей Деревянченко – Дэниэл Джейкобс. Но бой Сауля и Геннадия – это уже бренд и если оба хотят заработать, остальной мир может подождать.