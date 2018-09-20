На кону будут стоять три пояса чемпиона мира по основным версиям (WBA, IBF и WBO), которые принадлежат британцу. «Советский спорт» вспоминает как российские боксеры боролись за титулы чемпиона мира в Великобритании в предыдущие годы.

Сергей Ковалев – Натан Клеверли

Дата: 17.08.2013

Место: Кардифф, «Моторпоинт Арена»

Титул: WBO в полутяжелом весе

Результат: Победа Ковалева техническим нокаутом в четвертом раунде

Комментарий: В 2013 году Ковалев еще не был известным боксером, зато его послужной список насчитывал 21 победу. У Клеверли их было больше – 26. Наверное, именно поэтому британец посчитал, что в бою с Сергеем фаворитом будет именно он. Инициатором переговоров стали промоутеры Клеверли. При этом у них не было никаких обязательств по титулу. Ковалев буквально не гляда дал согласие на бой. Поединок прошел с подавляющим преимуществом Сергея, который в третьем раунде дважды отправил соперника у нокдаун, а следующем раунде завершил бой и выиграв свой первый в карьере титул.

Джордж Гроувз – Федор Чудинов

Дата: 27.05.2017

Место: Шеффилд, «Брамейл Лейн Футбол Граунд»

Титул: WBA во втором среднем весе

Результат: Победа Гроувза техническим нокаутом в шестом раунде

Комментарий: К моменту боя было очевидно, что карьера Чудинова пошла не в том направлении. В реванше с Феликсом Штурмом судьи украили у россиянина победу, а разбирательство с WBA оставило Федора без боев более чем на год.

Ко встрече с Гроувзом Чудинов подошел в плохой форме. У него «потерялся» удар, а технических наработок не обнаружилось. Федор топорно шел на своего соперника и много пропускал. До падений дело не дошло, но в шестом рауде уже было понятно, что у Чудинова заканчиваются силы он много пропускает. В результате рефери остановил бой. С его решением никто не спорил.

Ли Селби – Евгений Градович

Дата: 30.05.2015

Место: Гринвич, «Ку2 Арена»

Титул: IBF в полулегком весе

Результат: Победа Селби в результате травмы Градовича и подсчета очков – 80:72, 79:73, 79:73

Комментарий: Градович – еще один пример, как неправильно построить карьеру боксера. После победы на Билли Дибом он сделал себе хорошее имя. Бои Евгения были зрелищными и стали поговаривать о его встрече с Василием Ломаченко. Но началось, мол, бой «еще не готов».

Сначала ему выбрали в качестве соперника Джейсона Велеса. Результатом стала ничья, а затем для обретения уверенности «русского мексиканца» отправили в Англию на бой с малоизвестным Ли Селби. Британец разобрал российкого боксера на части. После восьмого раунда у Градовича образовалось страшное рассечение и рассчитывать он мог только на нокаут, хотя никогда не считался нокаутером.

Из-за того, что травма была получена в результате столкновения головами, рефери основил бой и обратился к судейским запискам, на которых Селби был впереди с большим отрывом. Уж лучше было проиграть Ломаченко.

Билли Джо Сондерс – Артур Акавов

Дата: 03.12.2016

Место: Пейсли, «Лагун Лейщур Центр»

Титул: WBO в среднгем весе

Результат: Победа Сондерса единогласным судейским решением – 116:113, 116:112, 115:113

Комментарий: В Артура Акавова не верил никто перед поединком. И этот бой в России не особо освещался, хотя и был титульным. У россиянина уже поражение от соотечественника Олега Лысеева и бой для Сондерса выглядел проходным.

Однако, Акаков серьезно усложнил жизнь британскому чемпиону и сопротивлялся до последнего. Даже поединки с более известными Вилли Монро и Давидом Лемье сложились для Сондерса намного проще. Но здесь вина на самом британце. Перед боем с Акаковым он весил 90 кг, а ему нужно уместиться в лимит 72,6 кг. Сгонка далась Сондерсу тяжело, но на победу он все-таки наработал.

Терри Фленаган – Петр Петров

Дата: 08.04.2017

Место: Манчестер, «Манчестер Арена»

Титул: WBO в легком весе

Результат: Победа Фленагана единогласным судейским решением – 120:108, 118:110, 118:110

Комментарий: Россиянин Петров всю карьеру провел за пределами нашей страны. В основном он дрался в Испании и США. Причем всегда считался боксером стойким, а проигрывал только серьезным оппонентам.

И именно такой соперник был у Петра, когда он отправился в Англию. Петров имел все шансы на победу, поскольку уровень оппозиции у Терри Фленагана совсем не впечатлял, как и качество его боев.

Встреча Фленагана и Петрова получилась равной и никого бы не удивила ничья. Большинство раундов были близкими, и сторонний наблюдатель не смог бы отличить претендента от чемпиона. Но вердикт судей был шокирующим. Равный бой они оценили как победу Фленагана с заявным преимуществом.

Рикки Хаттон – Константин Цзю

Дата: 04.06.2005

Место: Манчестер, «М. Е Н. Арена»

Титул: IBF в 1-м полусреднем весе

Результат: Победа Хаттона в результате отказа Цзю от продолжения боя после 11-го раунда

Комментарий: В 2001 году Костантин Цзю вышел на пик своей славы, став абсолютным чемпионом мира после яркой победы над Забом Джудой. Далее Цзю проводил по одному бою в год с малоизвестными соперниками и постепенно у него остался только чемпионский пояс IBF.

Этот титул уроженца Серова и стоял на кону. Хаттон еще не был чемпионом мира, но стремительно прибавлял и было понятно, что Константину предстоит самая тяжелая проверка после Джуды. В целом, бой проходил без явного преимущество одного из боксеров, но Хаттону удавалось постоянно «вязать» заряженного на один удар чемпиона. И выглядел британец куда более свежим, чем его 35-летний соперник. Наверное, в какой-то момент боя Цзю осознал, что его время уже ушло и он отказался от продолжения встречи перед началом заключительного раунда. Впоследствие выяснилось, что сохранить чемпионский титул Цзю мог только в случае нокаута. Больше на ринг Костантин не выходил.