Напомним, что Поветкин проиграл Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Британец провел 22 боя в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае — нокаутом).

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, в нокауте он побывал впервые. Также он одержал 34 победы (24 — нокаутом).

– Какая тактика была у Поветкина на поединок? Была ли ставка сделана на первые раунды и, если да, то насколько это верный ход?

– Я абсолютно убежден, что достаточно опытный боец Поветкин и его тренеры понимали: грубым напором в дебюте боя ничего не решить. Конечно, вряд ли они делали акцент на первые раунды. Полагаю, что они прекрасно отдавали себе отчет, что бой может оказаться длинным. И они так себя и вели.

– То, как Поветкин сработал после первого нокдауна – следствие того, что тренерский штаб не учитывал такое развитие событий при подготовке к бою?

– Нет. Думаю, что после такого удара никакие отработки и планы не помогут. По логике вещей там напрашивался клинч. Нужно было переждать момент, отдохнуть… Но видимо, Александр, если не пришел в себя после сильного удара соперника. Он продолжал действовать, что называется, на автомате.

– Какое на вас впечатление произвел Джошуа – это по-настоящему топовый боксер, который все умеет? Или ему еще есть, где прогрессировать?

– У меня довольно странное сложилось впечатление о Джошуа. В общем-то, мое воображение он не поразил. Вел он себя на ринге достаточно посредственно, никакого блеска в его действиях не было. Вся суть бой в том, что Поветкин выбрал неправильную дистанцию. Было ясно, что бросаться с дистанции на такого длинного противника – дело тухлое.

Хотя до момента, когда британец попал, он выглядел, прямо скажем, ничуть не лучше Поветкина. В том плане, что ни в чем Александра не превосходил.

– Получается, что в бою с Джошуа мы видели не все козыри Поветкина? Что-то россиянин еще не реализовал?

– Не берусь судить. Судя по тому, что мы видели в стартовых раундах, которые Александр отработал до нокдауна, он также ничем не блеснул. Мне было очень обидно видеть, как россиянин раз за разом не достает, не подходит, не прессингует оппонента. Ведь любой боец, уступающий сопернику в росте, а классический пример – Майк Тайсон, делал бы иначе. А эта тактика напрашивалась.

– Таких как Тайсон больше не делают.

– Это верно, но помимо Тайсона, был еще один красавец – Дэвид Туа. Мы помним, как от него пятился Леннокс Льюис.

Так что же делал Туа? Это человек, который выходил на дистанцию в сфере действия ударов более высокого противника и буквально не давал ему дышать. Там не было бесконечного числа ударов или серии, просто Туа здорово крутился вокруг соперника. Это была реальная угроза, которая сковывала противника.

Если бы Саша следовал такой тактики, неизвестно, чем бы дело закончилось.

– Есть ли какой-то бой в тяжелом весе, который лично бы вам хотелось увидеть?

– В принципе остались только два красавцы – Джошуа и Уайлдер.

– То есть, Тайсона Фьюри вы исключаете?

– Это же школу надо иметь. Мы прекрасно понимаем, что это такое.