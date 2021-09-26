ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Вот это Усик! Украинец отобрал три чемпионских титула у Энтони Джошуа
26 сентября 01:23
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter Matchroom Boxing

Вот это Усик! Украинец отобрал три чемпионских титула у Энтони Джошуа

Девять лет назад в Лондоне Александр Усик стал олимпийским чемпионом, а теперь там же выиграл титулы IBF, WBA и WBO.

У Усика и Джошуа достаточно много общего. Оба - безумно талантливые боксеры, причем, у обоих этот талант раскрылся очень поздно. Александр начал заниматься боксом лишь в 15 лет, а Энтони - вообще в 18. Дорога от первой тренировки до титула олимпийского чемпиона у британца заняла всего пять лет. Джошуа победил на домашних Играх в Лондоне-2012. Усик выиграл титул там же, но в более легком весе. Интересно, что в финале оба встречались с итальянцами.

Это что касается общего. Большая же разница между украинцем и британцем, в том что последний - тяжеловес от природы, второй же - нет. Усик начинал в весе до 75 кг, потом поднялся в категорию 81 кг, затем - в 91 кг. Перебив всех сильнейших бойцов в первом тяжелом весе и став абсолютным чемпионом мира, Александр поднялся в тяжи.

И уже третий бой в новом весе стал для украинца титульным. По-хорошему, на притирку к дивизиону времени нужно побольше, но времени этого у Александра нет - ему скоро 35, и ждать некогда.

Перед боем с Джошуа, большинство экспертов с постсоветского пространства в лучшем случае оценивали шансы Усика как 50 на 50, при этом отдавая должное его человеческим качествам. Однако, думается, за украинца болели не только в странах бывшего СССР. Ведь когда не знаешь, за кого болеть, начинаешь поддерживать того, кто кажется слабее. Усик же намного ниже ростом соперника, легче, размах рук у него меньше. Да и сами эти руки меньше: Александр силен, но до 50-сантиметровых бицепсов Джошуа ему далековато.

Козыри украинца - скорость, техника, чувство дистанции и правосторонняя стойка - начали сказываться уже в первом раунде. Трижды Александр акцентировано попал ударами левой прямой, не пропустив ничего серьезного. Стартовая трехминутка однозначно осталась за Усиком. Во втором раунде украинец продолжил атаковать разнообразно - и по голове, и по корпусу соперника, при этом прекрасно двигаясь. По поведению Джошуа нельзя было понять, то ли он не может привыкнуть к скорости соперника, то ли выжидает, чтобы нанести убойный удар. Второй отрезок сложно кому-то однозначно отдать, а вот в конце третьего Александру удалось потрясти британца левым боковым. В повторе можно было увидеть растерянность в глазах Энтони. Он уже понял, что вечер перестает быть томным.

Лишь к концу четвертого раунда улыбка вновь вернулась на лицо британца, но была она уже не такой самодовольной. Скорее растерянной: Джошуа явно так и не понял, что делать с украинцем. С передней руки он иногда попадал, но все удары сильнейшей рукой летели мимо.

В шестом раунде британец, наконец, попал правой. Но еще хуже было то, что он начал, наконец, включаться и ловить Александра встречными ударами. К счастью, Усику хватило минутного перерыва, чтобы перестроиться. В седьмом отрезке боя голова соперника дважды содрогалась от сильнейших ударов левой. Раунд - за украинцем. Но следующий выигрывает уже Джошуа, который дважды апперкотами достает Александра.

Бой выравнивается, и это не очень радует - при прочих равных раунды, скорее, будут отдавать местному бойцу. Понимая это, Усик в 10-й трехминутке активизируется, попадая и в голову, и по корпусу. В начале 11-го раунда следует очередная отличная и результативная комбинация, в концовке - еще одна, и потрясенный Джошуа уже лезет обниматься, чтобы избежать более серьезных последствий.

В последнем перерыве секунданты призывают Джошуа идти ва-банк и постараться нокаутировать соперника. Раунд получается на загляденье. Боксеры обмениваются кучей ударов, но концовка остается за украинцем: он прижимает соперника к канатам и просто избивает Джошуа на глазах его болельщиков. Гонг спасает британца от нокаута, а вот от поражения спасти его некому. Усик «раздевает» соперника, забирая все пояса. Теперь он будет ждать, чем закончится бой Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC, и Деонтея Уайлдера. У Александра наверняка будет шанс встретиться с победителем. А еще будет шанс стать абсолютным чемпионом мира в двух категориях. И это просто невероятно!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Металлург" всухую выиграл у ЦСКАЛучшие бомбардиры "Мюнхена" и неловкая ситуация одноклубника Миранчука"Ак Барс" с трудом выиграл у "Адмирала"Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокНастя Квитко поразила огромной грудью в просвечивающем топе
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Путин не просто так говорит о новом чемпионате мира в России. Шансы на это есть, и вот почему
Владимир Путин во время видеоконференции с лидерами партий среди прочих тем высказался о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в нашей стране.
Вот это поворот! Семин покинул «Ростов» спустя месяц после назначения. Ждем в «Локомотиве»?
В Российской Премьер-Лиге состоялась громкая тренерская отставка - там, где ее не ждали.
Волкановски не стоит переводить Ортегу в партер, чтоб не попасть в ловушку. Расклад и лучшие ставки на UFC 266
26 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет грандиозный турнир UFC, главным событием которого станет чемпионская битва Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
«Витория болен, «Спартак» обязательно пропустит от уфимцев». Прогноз Ловчева на матч РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «фактор Газизова» будет иметь ключевое значение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уфой» (25 сентября, 19:00), которые должны сыграть 1:1.
«В вязкой игре «Локо» забьет в Химках один гол и победит». Ловчев — о матче 9-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев проанализировал для «Плеймейкера» состояние «Химок» и «Локомотива» в преддверии их очной встречи в девятом туре Российской Премьер-Лиги (25 сентября, 14:00).
В хоккейном «Локомотиве» почти как в футбольном «Спартаке»: 21-й тренер за 18 лет! Теперь Никитин вместо Скабелки
Андрей Скабелка уволен за неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ. Его сменил экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин.
«Теперь Россия точно побьется за золото Пекина». Кожевников — о сенсационном возвращении Знарка в сборную
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
Знарка вовремя позвали в сборную России. Все дело в НХЛ и нестабильной игре СКА
Олег Знарок повезет российских хоккеистов на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Поясняем, почему решение ФХР абсолютно логично.
«Желаю победы украинцу, но фаворит — британец». Прогноз Валуева на супербой Джошуа — Усик
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от чемпионского поединка сразу за четыре пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO), в котором 26 сентября в Лондоне хозяину ринга Энтони Джошуа будет противостоять украинец Александр Усик.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика