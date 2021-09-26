Вот это Усик! Украинец отобрал три чемпионских титула у Энтони Джошуа

У Усика и Джошуа достаточно много общего. Оба - безумно талантливые боксеры, причем, у обоих этот талант раскрылся очень поздно. Александр начал заниматься боксом лишь в 15 лет, а Энтони - вообще в 18. Дорога от первой тренировки до титула олимпийского чемпиона у британца заняла всего пять лет. Джошуа победил на домашних Играх в Лондоне-2012. Усик выиграл титул там же, но в более легком весе. Интересно, что в финале оба встречались с итальянцами.

Это что касается общего. Большая же разница между украинцем и британцем, в том что последний - тяжеловес от природы, второй же - нет. Усик начинал в весе до 75 кг, потом поднялся в категорию 81 кг, затем - в 91 кг. Перебив всех сильнейших бойцов в первом тяжелом весе и став абсолютным чемпионом мира, Александр поднялся в тяжи.

И уже третий бой в новом весе стал для украинца титульным. По-хорошему, на притирку к дивизиону времени нужно побольше, но времени этого у Александра нет - ему скоро 35, и ждать некогда.

Перед боем с Джошуа, большинство экспертов с постсоветского пространства в лучшем случае оценивали шансы Усика как 50 на 50, при этом отдавая должное его человеческим качествам. Однако, думается, за украинца болели не только в странах бывшего СССР. Ведь когда не знаешь, за кого болеть, начинаешь поддерживать того, кто кажется слабее. Усик же намного ниже ростом соперника, легче, размах рук у него меньше. Да и сами эти руки меньше: Александр силен, но до 50-сантиметровых бицепсов Джошуа ему далековато.

Козыри украинца - скорость, техника, чувство дистанции и правосторонняя стойка - начали сказываться уже в первом раунде. Трижды Александр акцентировано попал ударами левой прямой, не пропустив ничего серьезного. Стартовая трехминутка однозначно осталась за Усиком. Во втором раунде украинец продолжил атаковать разнообразно - и по голове, и по корпусу соперника, при этом прекрасно двигаясь. По поведению Джошуа нельзя было понять, то ли он не может привыкнуть к скорости соперника, то ли выжидает, чтобы нанести убойный удар. Второй отрезок сложно кому-то однозначно отдать, а вот в конце третьего Александру удалось потрясти британца левым боковым. В повторе можно было увидеть растерянность в глазах Энтони. Он уже понял, что вечер перестает быть томным.