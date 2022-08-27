Прошелся катком. Гассиев одержал очередную победу

Никаких сенсаций не произошло, Мурат Гассиев вернулся после годовалого простоя, показав свой уровень и класс. Да, Карлос Уэлч – откровенный ноунейм, но такие оппоненты необходимы после длительного перерыва.

Ход боя

Мурат Гассиев сразу занял центр ринга и принялся поддавливать американца, который начал суетиться, уходя в глухую защиту и открываясь из-за плохого обзора. Россиянин провел жесткий удар по корпусу, заставив Уэлса опустить руки. Затем мы наблюдали классику бокса. Гассиев позволил нанести по себе удар джебом, приняв его на защиту. Стоит отметить, что Карлос двигался на скачке, российский тяжеловес полностью просчитал его. Дальше последовал встречный и очень жесткий правый боковой удар, который и стал решающим. Мурат Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде.

Россиянин не стал тянуть время, а завершил бой максимально быстро, продемонстрировав свой действительно высокий уровень. Кстати, он толком не пропустил никаких ударов и точно обошелся без травм. Будем надеяться, что этот поединок станет для нашего соотечественника окном в новый этап своей карьеры, но загадывать не будем. Мурат Гассиев находится в отличной форме и победил полностью заслуженно. Наши поздравления!