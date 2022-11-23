World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игорь Михалкин проведет бой с непобежденным бойцом из кулачных боев

Поединок состоится 27 декабря.
Игорь Михалкин проведет бой с непобежденным бойцом из кулачных боев
23 ноября 2022 17:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсеть Игоря Михалкина

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о следующем сопернике Игоря Михалкина.

Российский промоутер Виктор Хрюнов, сообщил о том, что экс-чемпион мира по версии IBO в полутяжелом весе и действующий обладатель титула чемпиона стран Содружества, Игорь Михалкин в своем следующем поединке, запланированном на 27 декабря не будет проводить реванш с Дилмуродом Сатыбалдиевым, а сразится с бойцом кулачных боев, за плечами которого есть большой опыт в боксе.

«В следующем поединке Михалкин не будет проводить реванш с Дилмуродом, а подерется с непобеждённым бойцом кулачных боев, имя которого мы объявим совсем скоро. Следите за новостями. Бой запланирован на 27 декабря», — сказал Хрюнов.

Напомним, что Михалкин свой последний бой проводил несколько недель назад, где одержал победу единогласным решением судей над Дилмуродом Сатыбалдиевым.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Игорь Михалкин проведет бой с непобежденным бойцом из кулачных боев
Игорь Михалкин проведет бой с непобежденным бойцом из кулачных боев
Поединок состоится 27 декабря.
23.11.2022 17:45
Бокс
автор: Антон Купреченков
Боксерский поединок между Игорем Михалкиным и Максимом Власовым в разработке
Боксерский поединок между Игорем Михалкиным и Максимом Власовым в разработке
Стало известно, что топовые полутяжеловесы могут сойтись в поединке уже в ближайшее время.
17.11.2022 22:36
Бокс
автор: Антон Купреченков
Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова
Михалкин может подраться с Исмаиловым. Комментарий Хрюнова
Промоутер экс-чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе Игоря Михалкина, Виктор Хрюнов дал комментарий по поводу вероятного боя своего подопечного с популярным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.
13.11.2022 12:29
Бокс
автор: Антон Купреченков
Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок
Михалкин и Сатыбалдиев прибыли в Москву и планируют показать зрелищный боксерский поединок
12 ноября в московском УСК «Крылья Советов» состоится вечер бокса «BOXING SUPER SERIES». Турнир возглавит поединок Игоря Михалкина и Дилмурода Сатыбалдиева.
10.11.2022 15:35
Бокс
автор: Антон Купреченков
Бузова и Загитова могут подраться по правилам бокса. Что вообще происходит?
Бузова и Загитова могут подраться по правилам бокса. Что вообще происходит?
Иногда читаешь такие заголовки и не понимаешь, что и как? Но это наша «бойцовская реальность». Бузова может подраться с Загитовой.
07.11.2022 15:58
Бокс
автор: Антон Купреченков
Лопсан и Яллыев зажгут искры на вечере бокса в Барнауле
Лопсан и Яллыев зажгут искры на вечере бокса в Барнауле
22 декабря в Барнауле пройдет большой вечер профессионального бокса, главными участниками которого станут известные российские боксеры Арслан Яллыев, Артыш Лопсан и Василий Штык, а также бразильский нокаутер Игор Адиэл.
02.11.2022 20:29
Бокс
автор: Антон Купреченков
Победитель Артура Бетербиева Игорь Михалкин дал интервью перед боем с Дилмуродом Сатыбалдиевым
Победитель Артура Бетербиева Игорь Михалкин дал интервью перед боем с Дилмуродом Сатыбалдиевым
Россиянин Игорь Михалкин, экс-чемпион мира по версии IBO и чемпион Европы в полутяжелом весе, рассказал о своих планах на предстоящий поединок против перспективного русско-киргизского боксера Дилмурода Сатыбалдиева, с которым сразится 12 ноября в Москве на арене УСК «Крылья Советов».
31.10.2022 13:04
Бокс
13 лет и 13 секунд. Дацик нокаутировал Емельяненко
13 лет и 13 секунд. Дацик нокаутировал Емельяненко
В субботу на «ЦСКА Арене» прошёл яркий турнир лиги Hardcore Boxing. Главный редактор «Советского спорта» не смог организовать свой субботний досуг иным способом, поэтому делится впечатлениями от визита на Автозаводскую улицу.
25.09.2022 21:24
Бокс
автор: Николай Яременко
Дацик уничтожил Емельяненко
Дацик уничтожил Емельяненко
В Москве завершился турнир Hardcore Boxing, в главном бою вечера Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде.
25.09.2022 09:00
Бокс
автор: Антон Купреченков
Трилогия завершена. Головкин проиграл
Трилогия завершена. Головкин проиграл
В США завершился третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
18.09.2022 12:30
Бокс
автор: Антон Купреченков
«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.
Швейцария – Камерун, Уругвай – Южная Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 24.11.2022
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах G и H.
Роковая ошибка шейхов и другие мемы ЧМ-2022
Фиксируем все значимые события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках и видосах.
Как Россия с таджиками! Хорватия и Марокко сыграли самый скучный матч ЧМ-2022
Стартовая игра группы F между вице-чемпионами мира и марокканцами обошлась без забитых мячей.
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Порвал контракт — злее будет? Что светит Роналду на ЧМ-2022 после скандального ухода из «МЮ»
22 ноября было объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с клубом «Манчестер Юнайтед». А уже 24 ноября португальской суперзвезде предстоит стартовать на чемпионате мира в Катаре с матча против Ганы.
Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F 23.11.2022
23 ноября пройдут первые матчи в группах E и F чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Так вот кто в Катаре настоящий фаворит! Как Франция разгромила Австралию, а Жиру повторил рекорд Анри (видео)
Чемпионы мира французы начали защиту титула с красивой волевой победы в группе D над австралийцами (4:1) с дублем Оливье Жиру, который теперь делит с Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории сборной.
С Месси и Мбаппе, но пока без Роналду и Левандовски: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика