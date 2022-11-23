Игорь Михалкин проведет бой с непобежденным бойцом из кулачных боев

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о следующем сопернике Игоря Михалкина.

Российский промоутер Виктор Хрюнов, сообщил о том, что экс-чемпион мира по версии IBO в полутяжелом весе и действующий обладатель титула чемпиона стран Содружества, Игорь Михалкин в своем следующем поединке, запланированном на 27 декабря не будет проводить реванш с Дилмуродом Сатыбалдиевым, а сразится с бойцом кулачных боев, за плечами которого есть большой опыт в боксе.

«В следующем поединке Михалкин не будет проводить реванш с Дилмуродом, а подерется с непобеждённым бойцом кулачных боев, имя которого мы объявим совсем скоро. Следите за новостями. Бой запланирован на 27 декабря», — сказал Хрюнов.

Напомним, что Михалкин свой последний бой проводил несколько недель назад, где одержал победу единогласным решением судей над Дилмуродом Сатыбалдиевым.