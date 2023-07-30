Кроуфорд — пушка! Нокаутировал несчастного Спенса и стал лучшим боксёром планеты

Мировой профи бокс крайне редко радует своих поклонников боями с приставкой «супер». Обычно такие поединки если и происходят, то переговоры о них идут чуть ли не десятилетия, и бывает так, к моменту проведения события, главные его участники успевают постареть и от пика их формы не остаётся и следа.

Такая история произошла в своё время с ожиданиями вокруг встречи Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером. Вместо того, чтобы выявить сильнейшего на ринге в момент рассвета, невероятные боксёры дотянули до момента, пока каждому не исполнится под сорок лет. Нечто подобное происходило с организацией супербоя непобежденных американских чемпионов в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего и Теренса Кроуфорда, которым всё-таки удалось договорится о поединке в Лас-Вегасе, штат Невада 30 июля 2023 года.

ЛУЧШИЕ ВНЕ ВРЕМЕНИ И ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Оба спортсмена по общему мнению специалистов входят во всевозможные списки лучших боксёров вне весовых категорий и времени. И Спенс, и Кроуфорд являются панчерами и стараются не дотягивать до судейского решения поединка. На кону их боя стояли все значимые пояса профессионального бокса.

Теренс Кроуфорд попал в бокс в семь лет. У него, как это часто бывает, было тяжелое детство. Именно ринг помог юному Теренсу уйти с неспокойных улиц и стать одним из самых успешных бойцов в истории бокса. Любительская карьера хоть и была насыщенной, но значимых титулов он так и не заимел. В 2008 году Кроуфорд дебютировал в профи. За время выступлений в полусредней весовой категории Теренс провёл 39 боёв из которых 30 забрал нокаутом. 9 июня 2018 года досрочно победил чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO австралийца Джеффа Хорна и отобрал его титул, которым владеет и сейчас.

ТРИ ПОЯСА ЭРОЛЛА СПЕНСА-МЛАДШЕГО

Когда Эроллу Спенсу-младшему исполнилось 15 лет, его отец заметил, как сын на ладошках дерется с друзьями. Решение пришло моментально, папа сразу отвёл сына в боксерский зал, а уже через пару недель Спенс начал выступать в любительских турнирах. В 22 года Эролл дебютировал в профессионалах. Из 28-ми победных боёв 22 поединка закончились для соперников Спенса досрочно. Владеет тремя из четырёх самых главных поясов в мировом боксе – пояс IBF (2017—н. в.), WBC (2019—н. в.), WBA (2022—н. в.).

Непобедимые боксёры обладают сумасшедшей скоростью работы на ринге. Именно из-за сочетания молниеносности движений и очень сильного удара этот бой с таким нетерпением ожидали во всём мире. Плюс то, что кому-то из непобеждённых парней всё-таки придется впервые проиграть, а также стать обладателем набора всего комплекта поясов, которые существуют в профессиональном боксе, т.е. абсолютным чемпионом.

БЕЗ ПРИСТРЕЛКИ, СРАЗУ В БОЙ

Если в первом раунде боя соперники изучали и приноравливались друг к другу, то начиная со второго бой принял односторонний характер, где Эролл Спенс исключительно спасался от увесистых ударов Теренса Кроуфорда. Первый нокдаун произошёл уже в середине второго раунда и именно с этого момента практически всё стало понятно. Неуклюжие атаки Спенса прерывались сокрушительными двойками от Теренса, к которому он приплюсовывал убойный джеб. Подпуская соперника поближе к себе, Кроуфорд создавал видимость лёгкой мишени. Эролл постоянно попадался на этот трюк, вылавливая тяжелейшие ответные серии.

Подобное течение поединка буквально кричало о том, что бой не продлится всю положенную двенадцатираундовую дистанцию. Кроуфорд бесспорно давал себе передышки, и некоторые раунды проходили более спокойно. Однако, начиная с пятого раунда в углу Спенса начал периодически появляться врач, который проверял состояние обескураженного спортсмена. На фоне Теренса его оппонент даже визуально стал выглядеть в пару раз меньше. Эролл держался, но было видно, что исключительно на морально-волевых.

КРОУФОРД – КОРОЛЬ РИНГА

Когда-нибудь это избиение должно было закончиться. В седьмом по счёту раунде Спенс дважды улетел в тяжелые нокдауны. На этот раз Кроуфорд активно начал использовать свой коронный апперкот. Утомлённый общим тоннажем пропущенных ударов Эролл пятился, пытался спасаться в редких клинчах, но вся гнетущая обстановка уже говорила о том, что скоро переполненная арена в Лас-Вегасе увидит развязку.

Девятый раунд оказался роковым для Спенса. Эролл почти не использовал защиту, представляя собой натуральную тренировочную грушу, по которой с радостью попадал Кроуфорд. После длительной, оглушительной атаки Теренса, которая состояла из джебов и различных вариаций сдвоенных ударов то справа, то слева, Спенса пришлось спасать уже рефери поединка. Продолжать уничтожение было нельзя, поэтому судья резко замахал руками, сигнализируя о том, что Теренс Круфорд теперь является обладателем всех четырёх поясов, а также стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира сразу в двух весовых категориях. Спенс же потерпел своё первое поражение на ринге, осознав, насколько не равны их силы с глыбой бокса Кроуфордом.