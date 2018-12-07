Денис Лебедев: Бой против Усика – идеальное завершение моей карьеры

Бокс 07 декабря 2018 13:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Российский боксер, сохраняющий титул "чемпиона в отпуске" в первом тяжелом весе по версии WBA, рассказал о том, кого он видит своим соперником в следующем поединке.

В конце ноября российский боксер Денис Лебедев провел поединок с американцем Майком Уилсоном. Денис Лебедев выиграл тот бой, и эта победа стала 32-й в его карьере. Российский боксер хочет видеть следующим оппонентом Александра Усика, абсолютного чемпиона мира. Совсем недавно организация WBA обязала провести поединок Лебедев-Усик до марта следующего года. Тем не менее, шансы небольшие, что этот бой состоится: Александр Усик скорее всего уйдет из дивизиона Лебедева - в супертяжелый вес. На чемпионате «Ударная десятка» компании «Ростех», Денис Лебедев рассказал «Советскому спорту» завершит ли он карьеру, если бой с Усиком не состоится, а также Лебедев объяснил, почему он не хочет встречаться с украинцем на ринге в России.

- Вы провели предыдущий поединок против Майка Уилсона и одержали победу судейским решением. Пересматривали бой? Как себя можете оценить?

- Я сразу после боя на эмоциях сказал, что на четыре с минусом отбоксировал. Потом, что на твердую четверку. Я пересматривал бой, мнение не поменялось - заслуженная четверка. Понятно, что я, вероятно, был классом выше Уилсона, но вы не забывайте, что против меня выходил человек, который ни разу не испытывал горечь поражения. Когда я смотрел ему в глаза, я видел в них желание победить. Каждый раунд, который мы бились, я видел, что он думает: «сейчас я тебя достану, я тебя сделаю». Он даже на пресс-конференции сказал: «думаю, Денис сейчас не в лучшей форме, и я могу его побить». В общем, он очень хотел победы.

- А в какой вы сейчас форме?

- В данный момент я чувствую себя легко, свободно и комфортно. Нахожусь в хорошей форме. Меня радует, что когда я подхожу к гардеробу, то влезаю в любые свои вещи. Сейчас я нахожусь в своем весе и стараюсь его держать.

- Ваш менеджер Вадим Корнилов заявил, что организация WBA обязала Усика провести поединок с вами. Уже есть какая-то конкретика по этому поводу, возможно, ответ от команды Усика?

- Да, сейчас идут переговоры с его командой. Организация WBA действительно постановила нам провести поединок в марте. Надеюсь он состоится.

- Когда вы планируете начать подготовку к бою?

- Начну подготовку только когда будет подписан контракт на бой. Сейчас он не подписан, так что пока я совершаю только пробежки, гуляю с собаками и так далее… В общем, пока живу без бокса, он сейчас не присутствует в моей жизни и я отдыхаю от него. Даже бой с тенью не делаю. Но я хочу сказать, что это не означает что я нахожусь в плохой форме. Я полюбил бег, легко пробегаю с утра десять километров, потом могу позавтракать и даже не почувствовать нагрузки.

- Как считаете, сколько времени вам потребуется на подготовку к бою?

- Идеально - полтора, два месяца. Сейчас нужно учитывать мой возраст, и пахать как в 20 или 30 лет было бы уже неправильно. Наверное, я соглашусь с Кэтти Дува, промоутером Сергея Ковалева, что пахать в таком возрасте уже нет смысла, нужно качественно подходить к тренировкам. То есть объемы нужно убирать, а качество добавлять.

- Если контракт с Усиком не будет подписан, вы продолжите боксировать?

- Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Просто кто-то подумает, что это очередной пиар, привлечение внимания. Давайте просто немного подождем, сейчас это работа моей команды и команды Усика. Если удастся организовать этот бой и он будет интересен людям - отлично. Единственное, я бы не хотел проводить этот поединок в России. Я был бы рад, если бы он прошел на нейтральной территории.

- С кем-то еще помимо Александра Усика у вас есть желание встретиться? Допустим, провести реванш с Муратом Гассиевым. Этот бой, возможно, собрал бы полный зал в России?

- Я хочу сказать одно - на сегодняшний день я уже не такой голодный и у меня нет сильных чемпионских амбиций. Я уже все сделал, что я хотел. У меня осталось только одно желание - подраться с Усиком, потому что я не смог принять участие в том сезоне Суперсерии и я уже объяснял почему это произошло. А Саня (Усик - прим. ред) сегодня действительно лучший в дивизионе, и, разумеется, каждый боксер мечтает сразиться с лучшим. Я, откровенно говоря, понимаю, что моя боксерская карьера подходит к концу. Я это признаю. Тем не менее, я хочу сказать, что только сейчас я созрел уже полностью. Да, пусть мне 39 лет, но кто-то поздно созревает, а кто-то рано. Плюс у меня сейчас большой опыт.

- Поединок против Александра Усика был бы идеальным завершением вашей карьеры?

- Я убежден в этом, это было бы идеальным завершением карьеры. Я не говорю с уверенностью, что я его побью, но я окажу достойное сопротивление. Минимум половину раундов я выиграю и буду выходить на бой с желанием победить.

- Можете дать оценку финалу прошлого сезона Суперсерии, поединку Гассиев-Усик?

- Я бы не хотел этого делать… Я перед этим поединком давал комментарий, и многие восприняли это, что я, якобы, до сих пор переживаю по поводу моего собственного боя с Гассиевым. Я считаю, что Мурат - прекрасный человек, а для меня это важнейшее качество. Можно быть хорошим спортсменом и так далее, но дерьмом как человек. Я эти понятия разделяю. Для меня Мурат в первую очередь отличный человек, потом уже прекрасный спортсмен, он уже это доказал. То, что судьи посчитали его победителем в бою со мной - мы это уже проехали, и к этому не надо возвращаться.

- Сегодня в вашем дивизионе, первом тяжелом весе, вы можете назвать тройку лучших боксеров?

- Разумеется, первый - это Александр Усик. Затем - Майрис Бриедис, считаю, он сейчас набирает очень неплохую форму. Третий - Юниор Дортикос. Я на 99,9% уверен, что в финале второго сезона Суперсерии сойдутся Бриедис-Дортикос, и считаю фаворитом латвийца.