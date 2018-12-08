Без интриги. Ломаченко отберет пояс у Педрасы

Бокс 08 декабря 2018 10:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

В ночь на воскресенье по Москве в Нью-Йорке пройдет бой за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Педраса стал обладателем пояса только в предыдущем поединке. Причем пуэрториканец вышел на замену россиянину Роману Андрееву. Именно Андреев был обязательным претендентом на титул WBO, но в самое неудачное время он был вынужден лечь на операцию по удалению аппендицита.

А ведь фактически это был гарантированный титул для россиянина, потому что предыдущим его владельцем был возрастной мексиканец Рэй Бельтран, которому пояс WBO с небес попал в руки. Дело в том, что Терри Флэнаган оставил титул вакантным и поднялся в новый дивизион, а оставленный пояс Всемирная бкосерская организация разыграла между Бельтраном и намибийцем Паулюсом Мосесом. Сверхстранный выбор при наличии более десятка интересных бойцов в этом дивизионе.

Бельтран – это была лучший шанс на титул в жизни для Андреева. Более слабого чемпиона мира в этом дивизионе в ближайшие годы не будет. Но шансом воспользовался не россиянин, а Педраса. Удивительно то, как быстро этот титул пуэрториканцу «надоел». Ничем иным нельзя объяснить его моментальное согласие на бой с Василием Ломаченко.

В предыдущем бою украинец дебютировал в легком весе и сразу отобрал пояс у венесуэльца Хорхе Линареса, который до появления Ломаченко считался вторым бойцом в этом весе. Ему в какой-то момент принадлежали сразу два пояса, а на момент боя у Линареса было ощутимое преимущество в габаритах. Но венесуэлец все равно не справился со скоростью украинца и проиграл бой досрочно.

Именно такого сценария стоит ожидать и в поединке Ломаченко и Педрасы. Тем более что у Хосе было поражение от Джервонты Дэвиса – боксера, который в чем-то похож на Василия. С той лишь разницей, что Дэвис не обладает ни скоростью, ни опытом, сравнимым с тем, что есть у украинца. Тем не менее, американец «разбивал» соперника в каждом раунде и вынудил рефери остановить бой в седьмом раунде.

Так, что единственной интригой предстоящей встречи является то, сумеет ли Ломаченко закончить бой раньше Дэвиса. Более опасный Линарес не смог ничего противопоставить Василию даже, несмотря на то, что во втором раунде Ломаченко травмировал правое плечо. Поэтому победа Педрасы попросту исключена.