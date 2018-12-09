Ломаченко был прав, уклонившись от боя с Гарсией

Бокс 09 декабря 2018 09:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Украинский боксер Василий Ломаченко стал обладателем двух поясов чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO после победы над пуэрториканцем Хосе Педрасой.

В победе Василия Ломаченко никто не сомневался ни до боя, ни после него. Непонятно, чем его мог озадачить Педраса. У пуэрториканца нет в перчатках «кирпича». У него нет скорости. Нет выносливости марафонца и успешного опыта против классных соперников.

Единственный соперник Педрасы, который чем-то напоминал Ломаченко стилистически, отправил его в нокаут уже в седьмом раунде, устроив форменное избиение. После поражения от Джервонты Дэвиса пуэрториканец одержал ряд побед и даже выиграл вакантный пояс WBO в легком весе. Это несложно, если твой соперник Рэй Бельтран.

Ломаченко – совершенно другой уровень. Это понимали все, за исключением самого Педрасы, который сразу согласился на бой с украинцем.

В стартовых раундах Ломаченко выглядел неважно. Было ощущение, что он не проснулся и вот-вот скажет своему отцу в перерыве: «Я не хочу сегодня в школу». У Василия не было желания боксировать, показать свой максимум.

Можно сослаться на недавнюю травму. Но у украинца была операция на плече, а не на ногах. Где его фирменная мобильность и быстрота передвижений? Василий в первых раундах просто измерял темп соперника и согласился провести бой на его скоростях. Один-два удара Ломаченко «заходили» практически в каждом раунде, но затяжных и серийных атак не было вплоть до 11-й трехинутки.

Тогда Ломаченко единственный раз за весь бой включился по-настоящему. Отодвинул соперника к канатам и стал безостановочно бить. Педраса даже не пытался рискнуть убрать руки от головы. Слишком велик был риск пропустить что-то серьезное. Пуэрториканец комично передвигался на полусогнутых ногах. И пропускал. Пропускал много. Не атаковал. Создавалось впечатление, что он вертикально лежит. Но лег Педраса и по-настоящему. Причем дважды. После второго падения Педрасу спас гонг. Повторить подвиг Александра Гвоздика Василий не сумел, но разницу в классе между боксерами стала очевидной.

В 12-м раунде Педраса уже вышел «живчиком» и даже сумел напрячь украинского боксера, но сам поединок полностью проиграл 119:107, 117:109, 117:109.

Ломаченко одержал уверенную победу, но не был убедителен на ринге. Он не был лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий. И такого бокса украинцу не хватит для победы над Майки Гарсией, о желании сразиться с которым он заявил еще год назад.