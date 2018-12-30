«Отрежьте мне ноги! Я согласен». Крис Берд и проклятое поколение тяжеловесов

Бокс 30 декабря 2018 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Экс-чемпион мира в тяжелом весе американец Крис Берд, страдающий от психического заболевания и нуждающийся в нескольких серьезных операциях, рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться после завершения карьеры.

По словам 48-летнего боксера, отличавшегося великолепным передвижением по рингу и чувством дистанции, некоторое время назад он был близок к суициду.

А сейчас Крису приходится испытывать адские боли.

Крис Берд сегодня

«Я официально признан инвалидом в результате занятий боксом. Сейчас, в момент разговора с вами, я испытываю дикую боль. Мои ноги словно охвачены пламенем. Мне так больно, что несколько раз я хотел отрезать их, меня приходилось останавливать. Но если это избавит меня от боли, я согласен – пусть отрежут. Я больше не боксирую, поэтому ноги мне не нужны.

Как-то раз меня чуть не арестовали в Лос-Анджелесе. Люди увидели, что я странно веду себя, и начали снимать на телефоны. Они кричали: «Эй, это что, Крис Берд?!»

Мастер защиты Берд

Живу около самого океана. Однажды я вышел из дома, хотел прыгнуть в бездну и утопиться. Я не хотел жить, эти таблетки сводили меня с ума.

У многих проблемы с головой. Два моих брата, которым 55 и 60 лет, страдают от деменции, связанной с боксом.

Бокс – это спорт, влияющий на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о черепушку.

Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове. И у всех сейчас проблемы. Лэймон Брюстер потерял глаз из-за бокса. Джеймс Тони стал законченным психом. Риддик Боу – просто никакой. Рэй Мерсер, пожалуй, отделался легче всех, но и у него далеко не все хорошо.

Это реальность нашего спорта, о которой никто не хочет говорить. По завершении карьеры боксеры не могут найти работу. У них нет образования. Они оказываются в этом огромном злом мире и не знают, что им делать», – признался Берд в интервью изданию Boxing News.

Левша Крис Берд – серебряный призер Олимпиады в Барселоне (в среднем весе).

Финальной бой ОИ-1992 с участием Берда и кубинца Ариэля Эрнандеса:

На профессиональном ринге Крис побеждал таких именитых тяжеловесов, как Эвандер Холифилд, Дэвид Туа, Виталий Кличко.

В разные годы «Птица» Берд владел чемпионскими поясами в тяжелом весе по версиям WBO и IBF.

Характеристики, которые Крис дал своим коллегам в интервью, едва ли расходятся с реальностью.

Двоюродный брат Берда Лэймон Брюстер в 2004 году сенсационно нокаутировал Владимира Кличко, но в реванше случилось непоправимое – у бойца произошел разрыв сетчатки левого глаза.

Так выглядит сегодня, в свои 50, Риддик Боу. В прошлом – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе: двукратный победитель Холифилда.

Джеймс «Тушите свет» Тони впервые стал чемпионом мира на профессиональном ринге в 1991 году. Тогда он нокаутировал великолепного средневеса Майкла Нанна.

Впоследствии он стал обладателем поясов в суперсреднем, первом тяжелом и тяжелом весах. Сейчас Джеймсу 50, он по-прежнему отличается непредсказуемым и эксцентричным поведением, равно как и не вполне спортивным телосложением, а последний на сегодня бой Тони провел в мае 2017 года.

Южноафриканец Корри Сандерс (на фото слева – рядом с Ленноксом Льюисом), как и Брюстер, побеждал Владимира Кличко досрочно. Сегодня ему было бы 52...

Но 23 сентября 2012 года Корри со своей семьей зашел в кафе, на которое напали трое вооруженных темнокожих подростков. Бывший боксер закрыл собой 15-летнюю дочь и получил «шальную» пулю. Впоследствии грабители были приговорены к 43 годам лишения свободы каждый.

И как тут не вспомнить откровения «Цыганского короля» Тайсона Фьюри, недавно отмеченного журналом The Ring в номинации «Возвращение года».

«Я даже не хочу просыпаться по утрам. Каждый день надеюсь, что умру. Ужасные слова от человека с тремя детьми и любимой женой, не правда ли? Но я не хочу жить. Если бы я не был христианином, я бы покончил с собой. А так просто надеюсь, что кто-нибудь убьет меня раньше, чем это сделаю я. Врачи сказали, что у меня биполярное расстройство. Маниакально-депрессивный психоз». Тайсон Фьюри, интервью журналу Rolling Stones

Как мы знаем, Фьюри вернулся в спортивный зал, сбросил более 60 килограммов лишнего веса и лишь чудом (во многом – по вине судей) 1 декабря не смог отобрать чемпионский пояс WBC у Деонтея Уайлдера.

Драматичный поединок завершился вничью и, как ожидается, новая встреча соперников – не за горами.

По крайней мере на данный момент Тайсону удалось отправить в нокаут внутренних демонов.

И все же, так ли уж не прав Крис Берд, рассуждая о «проклятии тяжеловесов»?

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