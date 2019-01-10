10 лучших боксеров России прямо сейчас. Кто эти люди?

«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году и карьеру в целом.
Год назад по мнению нашей редакции лучшими были Дмитрий Бивол, Мурат Гассиев и Сергей Ковалев, а кто стал лучшим в этом году?
Бои в этом году: Малькольм Классен (TKO 8 – победа), Робинсон Кастелланос (TKO 2 – победа)
Всего за карьеру: 13 (10)
По мнению многих специалистов, Шавкатджон Рахимов – главный, а возможно и единственный бриллиант в активе промоутерской компании РМК. Однако реальный уровень уроженца Таджикистана на данный момент определить сложно, поскольку он встречался только с пробитыми соперниками. Реальной проверки у него не было.
Бои в этом году: Роберт Зорупян (TKO 6 – победа), Константин Пономарев (SD 10 – победа), Абель Николас Адриэль (UD 8 – победа)
Всего за карьеру: 8 (6)
Главное достижение Сергея Воробьева в этом году – победа над вечно перспективным Константином Пономаревым, который за несколько лет работы у Абеля Санчеса не показал существенного роста. Константину не хватило багажа в более чем 30 боев и он проиграл петербуржцу, который только седьмой раз вышел на ринг и вторую часть боя провел со сломанной рукой.
Бои в этом году: Сергей Хомицкий (TKO 7 – победа), Гасан Гасанов (KO 5 – победа), Наджиб Мохаммеди (TKO 10 – победа)
Всего за карьеру: 8 (5)
Проживающий в Серпухове Владимир Шишкин еще в прошлом году обратил на себя внимание, а в этом показал настоящий мастер-класс для своего одноклубника Федора Чудинова. Чудинову летом вопиющим несправедливым решением отдали победу над Наджибом Мохаммеди, а осенью Шишкин легко разобрался с этим неудобным французом.
Бои в этом году: Игорь Михалкин (TKO 7 – победа), Элейдер Альварес (KO 7 - поражение)
Всего за карьеру: 32 (28) – 3 (2)
Для Сергея Ковалева год начался с победы над соотечественником Игорем Михалкиным. В конце года планировался его объединительный бой с Дмитрием Биволом, но с этим не согласился колумбиец Элейдер Альварес, который нокаутировал челябинца в седьмом раунде. Это поражение заставило Ковалева задуматься о продолжении карьеры и вновь сменить тренера, чтобы подготовиться к реваншу в феврале. Лучшие годы Сергея позади, но это пока не повод для исключения из рейтинга.
Бои в этом году: Дэвид Прайс (KO 5 – победа), Энтони Джошуа (TKO 7 - поражение)
Всего за карьеру: 34 (24) – 2 (1)
Как и Ковалев, Александр Поветкин потерпел тяжелое поражение в прошедшем году. Его обидчиком стал лучший тяжеловес современности Энтони Джошуа, поэтому это поражение нельзя назвать ни обидным, ни случайным. Тем более, что первая половина боя осталась за российским боксером.
Бои в этом году: Джеремая Карпенси (KO 6 – победа), Дэвид Прайс (RTD 4 – победа), Ларон Митчелл (TKO 6 – победа)
Всего за карьеру: 14 (11)
У Сергея Кузьмина пока не получается выйти на боксеров из топ-10 тяжелого веса, но он продолжает побеждать. Причем каждый раз досрочно. Петербуржец заставил капитулировать Дэвида Прайса и нанес досрочные поражения Джеремая Карпенси и Ларону Митчеллу, которые до этого проигрывали только по одному разу.
Бои в этом году: Хизни Алтункая (KO 3 – победа), Майк Уилсон (UD 12 – победа)
Всего за карьеру: 32 (23) – 2
Как бы это не звучало, но возобновивший карьеру Денис Лебедев по-прежнему входит в число лучших боксеров России. И дело не в самом Денисе, а в общем уровне российского бокса, который не слишком высок. А Лебедев же после двух побед в этом году всерьез претендует на бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Бои в этом году: Каллум Джонсон (KO 4 – победа)
Всего за карьеру: 13 (13)
За последние два года Артур Бетербиев провел только два боя. Но оба за титул чемпиона мира. И он – один из двух действующих чемпионов мира из России. Бой с Каллумом Джонсоном не получился ни красивым, ни убедительным, но все-таки это была победа в титульном поединке.
Бои в этом году: Юниер Дортикос (TKO 12 – победа), Александр Усик (UD 12 - поражение)
Всего за карьеру: 26 (19) - 1
Мурат Гассиев вполне мог оказаться и на первом месте, если бы его поражение от Александра Усика в финале Всемирной боксерской Суперсерии было конкурентным, а не разгромным. Но в том поединке Мурат не был похож на себя. Тем не менее в первом тяжелом весе не так уж много боксеров, которые могут составить Гассиеву конкуренцию.
Вне рейтинга
В этот список не попали бывшие чемпионы мира Сергей Липинец, Давид Аванесян и Эдуард Трояновский. Все в прошлом году потерпели поражения. Провалили год Михаил Алоян, Руслан Файфер, Федор Чудинов, Константин Пономарев и Максим Власов. Проиграли свои поединки Андрей Сироткин и Матвей Коробов. Дмитрий Кудряшов и Алексей Папин обошлись без поражений, но не сделали ничего особенного. Есть перспективы на хорошее будущее у Исы Чаниева, Романа Андреева, Александра Беспутина, Батыра Ахмедова и Раджаба Бутаева. Но о них многое скажет уже этот год, а на данный момент…
Бои в этом году: Салливан Баррера (TKO 12 – победа), Айзек Чилемба (UD 12 – победа), Жан Паскаль (UD 12 – победа)
Всего за карьеру: 15 (11)
На первом месте ожидаемо оказался второй чемпион мира из России Дмитрий Бивол, который провел три успешные защиты, и только поражение Сергея Ковалева от Элейдера Альвареса не позволило ему объединить титулы уже в прошлом году. В целом, российский бокс на данный момент находится в плачевном состоянии и его можно охарактеризовать как Дмитрий Бивол и пустота.