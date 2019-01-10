10 лучших боксеров России прямо сейчас. Кто эти люди?

Бокс 10 января 2019 07:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году и карьеру в целом.

Год назад по мнению нашей редакции лучшими были Дмитрий Бивол, Мурат Гассиев и Сергей Ковалев, а кто стал лучшим в этом году?

10. (-) Шавкатджон Рахимов

Бои в этом году: Малькольм Классен (TKO 8 – победа), Робинсон Кастелланос (TKO 2 – победа)

Всего за карьеру: 13 (10)

По мнению многих специалистов, Шавкатджон Рахимов – главный, а возможно и единственный бриллиант в активе промоутерской компании РМК. Однако реальный уровень уроженца Таджикистана на данный момент определить сложно, поскольку он встречался только с пробитыми соперниками. Реальной проверки у него не было.

9. (-) Сергей Воробьев

Бои в этом году: Роберт Зорупян (TKO 6 – победа), Константин Пономарев (SD 10 – победа), Абель Николас Адриэль (UD 8 – победа)

Всего за карьеру: 8 (6)

Главное достижение Сергея Воробьева в этом году – победа над вечно перспективным Константином Пономаревым, который за несколько лет работы у Абеля Санчеса не показал существенного роста. Константину не хватило багажа в более чем 30 боев и он проиграл петербуржцу, который только седьмой раз вышел на ринг и вторую часть боя провел со сломанной рукой.

8. (-) Владимир Шишкин

Бои в этом году: Сергей Хомицкий (TKO 7 – победа), Гасан Гасанов (KO 5 – победа), Наджиб Мохаммеди (TKO 10 – победа)

Всего за карьеру: 8 (5)

Проживающий в Серпухове Владимир Шишкин еще в прошлом году обратил на себя внимание, а в этом показал настоящий мастер-класс для своего одноклубника Федора Чудинова. Чудинову летом вопиющим несправедливым решением отдали победу над Наджибом Мохаммеди, а осенью Шишкин легко разобрался с этим неудобным французом.

7. (1) Сергей Ковалев

Бои в этом году: Игорь Михалкин (TKO 7 – победа), Элейдер Альварес (KO 7 - поражение)

Всего за карьеру: 32 (28) – 3 (2)

Для Сергея Ковалева год начался с победы над соотечественником Игорем Михалкиным. В конце года планировался его объединительный бой с Дмитрием Биволом, но с этим не согласился колумбиец Элейдер Альварес, который нокаутировал челябинца в седьмом раунде. Это поражение заставило Ковалева задуматься о продолжении карьеры и вновь сменить тренера, чтобы подготовиться к реваншу в феврале. Лучшие годы Сергея позади, но это пока не повод для исключения из рейтинга.

6. (5) Александр Поветкин

Бои в этом году: Дэвид Прайс (KO 5 – победа), Энтони Джошуа (TKO 7 - поражение)

Всего за карьеру: 34 (24) – 2 (1)

Как и Ковалев, Александр Поветкин потерпел тяжелое поражение в прошедшем году. Его обидчиком стал лучший тяжеловес современности Энтони Джошуа, поэтому это поражение нельзя назвать ни обидным, ни случайным. Тем более, что первая половина боя осталась за российским боксером.

5. (9) Сергей Кузьмин

Бои в этом году: Джеремая Карпенси (KO 6 – победа), Дэвид Прайс (RTD 4 – победа), Ларон Митчелл (TKO 6 – победа)

Всего за карьеру: 14 (11)

У Сергея Кузьмина пока не получается выйти на боксеров из топ-10 тяжелого веса, но он продолжает побеждать. Причем каждый раз досрочно. Петербуржец заставил капитулировать Дэвида Прайса и нанес досрочные поражения Джеремая Карпенси и Ларону Митчеллу, которые до этого проигрывали только по одному разу.

4. (8) Денис Лебедев

Бои в этом году: Хизни Алтункая (KO 3 – победа), Майк Уилсон (UD 12 – победа)

Всего за карьеру: 32 (23) – 2

Как бы это не звучало, но возобновивший карьеру Денис Лебедев по-прежнему входит в число лучших боксеров России. И дело не в самом Денисе, а в общем уровне российского бокса, который не слишком высок. А Лебедев же после двух побед в этом году всерьез претендует на бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

3. (7) Артур Бетербиев

Бои в этом году: Каллум Джонсон (KO 4 – победа)

Всего за карьеру: 13 (13)

За последние два года Артур Бетербиев провел только два боя. Но оба за титул чемпиона мира. И он – один из двух действующих чемпионов мира из России. Бой с Каллумом Джонсоном не получился ни красивым, ни убедительным, но все-таки это была победа в титульном поединке.

2. (2) Мурат Гассиев

Бои в этом году: Юниер Дортикос (TKO 12 – победа), Александр Усик (UD 12 - поражение)

Всего за карьеру: 26 (19) - 1

Мурат Гассиев вполне мог оказаться и на первом месте, если бы его поражение от Александра Усика в финале Всемирной боксерской Суперсерии было конкурентным, а не разгромным. Но в том поединке Мурат не был похож на себя. Тем не менее в первом тяжелом весе не так уж много боксеров, которые могут составить Гассиеву конкуренцию.

Вне рейтинга

В этот список не попали бывшие чемпионы мира Сергей Липинец, Давид Аванесян и Эдуард Трояновский. Все в прошлом году потерпели поражения. Провалили год Михаил Алоян, Руслан Файфер, Федор Чудинов, Константин Пономарев и Максим Власов. Проиграли свои поединки Андрей Сироткин и Матвей Коробов. Дмитрий Кудряшов и Алексей Папин обошлись без поражений, но не сделали ничего особенного. Есть перспективы на хорошее будущее у Исы Чаниева, Романа Андреева, Александра Беспутина, Батыра Ахмедова и Раджаба Бутаева. Но о них многое скажет уже этот год, а на данный момент…

1. (3) Дмитрий Бивол

Бои в этом году: Салливан Баррера (TKO 12 – победа), Айзек Чилемба (UD 12 – победа), Жан Паскаль (UD 12 – победа)

Всего за карьеру: 15 (11)

На первом месте ожидаемо оказался второй чемпион мира из России Дмитрий Бивол, который провел три успешные защиты, и только поражение Сергея Ковалева от Элейдера Альвареса не позволило ему объединить титулы уже в прошлом году. В целом, российский бокс на данный момент находится в плачевном состоянии и его можно охарактеризовать как Дмитрий Бивол и пустота.