Алексей Тищенко: Ковалев не сможет победить Альвареса

Бокс 12 января 2019 10:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что Сергей Ковалев потерпит поражение в матче-реванше с колумбийцем Элейдером Альваресом.

Кроме того, наш эксперт оценил победы Александра Усика над Тони Беллью и Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном.

- В ноябре 2018-го в Манчестере Александр Усик провел успешную защиту в бою с англичанином Тони Белью. Насколько украинец уверенно смотрелся? Вам не показалось, что первая часть боя прошла под диктовку хозяина ринга?

- Если честно, целиком поединок я не смотрел, но «зацепил» концовку. Поэтому на сто процентов представить свое мнение я не могу. Уже после боя я читал множество высказываний экспертов, которые, действительно, признавали: победа Усика не была очевидной. Кто знает, какие цифры были бы на карточках судей, если бы бой продолжался не восемь, а 12 раундов. Видимо, соперник для Александра оказался не самым удобным. Тем не менее, победа есть победа. Ее факт никто не оспаривает.

Может быть, уместно провести параллели с боем Александра Гвоздика с канадцем Адонисом Стивенсоном. Когда украинец уступал сопернику по очкам вплоть до 11 раунда, но затем отправил того в глубокий нокаут.

- Раз уж речь пошла о Гвоздике, то был ли Александр готов к бою со Стивенсоном ментально? Согласны ли вы мнением, что Стивенсон прямо-таки вел поединок?

- Наверное, да, Стивенсон в большей степени диктовал условия. Все-таки на тот момент он являлся чемпионом, и бой проходил на его родине. Как правило, в равных боях судьи в большей степени благоволят действующему обладателю титула.

Повторюсь, в этой бою шли довольно равные раунда и отдать кому-либо очевидное преимущество нельзя. Вероятно, то какой счет был у судей на момент остановки боя, и является правильным.

- Если говорить о полутяжелой весовой категории в целом, то в ней сейчас выступают Гвоздик, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Элейдер Альварес. Не будем забывать и о Сергее Ковалеве. Есть ли сейчас в этом дивизионе лидер?

- Явного – нет. Конечно, было бы интересно свести их всех вместе, но назвать имя победителя виртуального турнира заранее нельзя. Все эти боксеры одного высокого, качественного уровня.



- А Бивол в бою с Жаном Паскалем вас не разочаровал? Получается, что россиянин уже два боя подряд не может завершить досрочно.

- Этот бой целиком я не смотрел, довольствовался «хайлайтами». Я изначально предполагал, что бой закончится досрочно. В итоге Дмитрий выиграл. Уверенно, но не досрочно. Знаете, обычно досрочно завершать бои не получается тогда, когда ты этого очень сильно хочешь. А когда гнешь свою линию с самого начала боя, как это было в случае Гвоздика, то, наоборот, побеждаешь заранее.

- Какой из возможных боев с участием вышеназванных боксеров для вас был бы наиболее интересен?

- Конечно, желательно видеть бои чемпионов – друг против друга. С другой стороны, мне как россиянину, не хочется, чтобы наши соотечественники бились друг с другом. То есть, чтобы пути Ковалева, Бетербиева и Бивола не пересекались.

- В предстоящем бою Альвареса и Ковалева, кто на ваш взгляд, является фаворитом? Многие эксперты изначально ставили на россиянина.

- Не согласен. У меня Ковалев не являлся фаворитом. Судя по двум поражениям от Уорда, есть понимание, что где-то в подготовительной работе Сергея закралась системная ошибка. Может быть, сказывается возраст – функционально и физически Ковалев теперь может держаться только до середины боя. Затем начинаются проблемы из-за усталости.

Альварес – достаточно крепкий боксер. Терпеливый. Он, на мой взгляд, может держать высокий темп до тех пор, пока Сергей не устанет.

Я бы хотел, чтобы Ковалев закончил выступать не этим поединком, а каким-то другим, где он сможет одержать победу. Хотелось бы ошибаться, но вряд ли Сергей сможет победить Альвареса.