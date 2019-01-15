Артур Акавов: На Эндрейда настроен решительнее, чем на Сондерса

Бокс 15 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боксер среднего веса Артур Акавов дал интервью «Советскому спорту».

Претендент на титул WBO рассказал о предстоящей встрече с обладателем этого пояса американцем Деметриусом Эндрейдом, и объяснил, почему он уже три года не проводит бои в России.

Напомним, что бой Артура Акавова и Деметриуса Эндрейда пройдет 18 января в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«ЭНДРЕЙД ЛУЧШЕ СОНДЕРСА»

– Как вы стали соперником Эндрейда? Это его выбор или обязательная защита?

– Я не первый номер рейтинга. Значит, не обязательный претендент. Этот статус еще нужно заработать. Я банально был в списке тех боксеров, которые доступны для добровольной защиты. Каждый из топ-15 рейтинга имеет право провести бой против чемпиона организации, если тот выберет его для добровольной защиты. Я занимаю восьмую строчку.

Думаю, что в планах Эндрейда провести бой с Билли Джо Сондерсом, потому что он – настоящий чемпион по этой версии. Я рассчитываю эти планы поломать.

Сондерс потерял титул из-за положительной допинг-пробы. Эндрейд взял вакантный пояс, но многие говорят, что для того, чтобы стать настоящим чемпионом, нужно победить другого чемпиона. То есть Сондерса.

Команда американца понимает, что такой бой возможен, поэтому они выбрали соперника похожего на Сондерса. Хотят присмотреться. У меня с Билли Джо был близкий бой, у нас похожий стиль. Но все это лишь мои домыслы.

– Как можете охарактеризовать соперника? В чем он силен, в чем слаб?

– Я и мой тренер Владимир Видов увидели то, что нужно использовать в бою с Эндрейдом. Говорить об этом не вижу смысла. У меня есть свой взгляд на уязвимые места Деметриуса. Будет хорошо, если я смогу ими воспользоваться. В чем он силен? Высокий, стойкий, хорошо обученный боксер. Я считаю его лучше Сондерса.

– В чем?

– Во многом. Он жестче, он дисциплинирован. И если взять последние бои Сондерса, у него много спорных побед. У Эндрейда меньше.

– С Джеком Кулкаем и Ванесом Мартиросяном?

– Да. Мартиросян до боя с Головкиным очень хорошо зарекомендовал себя в первом среднем весе. Но к Головкину он вышел неготовым. Чисто для заработка. Поэтому бой получился скоротечным. А так Ванес – серьезный боксер. Он многим доставлял проблемы. Поэтому немудрено, что у Эндрейда получился с ним трудный бой.

Кулкай – это человек, с которым я провел десять спаррингов. Он – очень приличный боксер. Можно сказать, что он попал не в те руки, поэтому ему не удалось раскрыть свой потенциал. А так он – чемпион мира среди любителей. Когда я приезжал к нему на спарринги, он был еще в состоянии перехода от любителей к профессионалам. Он был серийным, постоянно оказывал давление и с ним у меня были жесткие спарринги. Рубились. Поэтому я из боя Кулкая и Эндрейда тоже что-то почерпнул для себя. Джек испортил ему поединок. Это был вязкий бой, некрасивый. Много сумбура, возни и промахов.

Эти два боя у Эндрейда получились спорными, у Сондерса таких боев за карьеру было шесть-семь. Поэтому я ставлю американца выше. Дисциплина многое решает. Сондерс нестабилен. Он полгода отдыхает, потом полгода гоняет вес. Это несерьезно. Эндрейд к бою со мной подготовится лучше, чем Сондерс.

«ЭНДРЕЙД ОДНОЗНАЧНО КРУПНЕЕ МЕНЯ»

– Эндрейд недавно поднялся в ваш вес, адаптировался ли он к нему или у вас будет преимущество в габаритах?

– Преимущества не будет, потому что я до среднего веса не дотягиваю. Я не самый крупный средневес. Мой природный вес – 69 килограмм. На одну категорию ниже. Я легко могу в него уложиться, если это будет того стоить. Подниматься я не буду ни в коем случае, потому что даже не «гоняя» я почти вписываюсь во второй средний вес, показывая 77 килограмм. Вхожу в тренировочный режим, и в лимит 76 килограмм укладываюсь без сгонки, поэтому спокойно могу спуститься в первый средний вес.

У Эндрейда другая ситуация. Он поднялся в средний вес, потому что уже не мог уложиться в 69 килограмм. Поэтому он перешел в 72. Деметриус однозначно крупнее меня. Ему даже не нужно было адаптироваться.

– Почему вы в последние годы не выступаете в России?

– В России нет спонсорской поддержки. У меня не было в России промоутера. Я и мой друг Александр Аверин всеми делами занимались сами два с половиной года. Это затратно и расшатывает нервную систему. Люди в последний момент отказываются от соглашений. Это сильно выматывает. Вместо того чтобы настраиваться на бой, нужно сидеть на телефоне. Даже в день поединка могут позвонить и сказать что что-то не так. Боксер не должен этим заниматься. Саша мне очень сильно помогает. Он является моим менеджером, но организовывать бои – это недешево. Нужна отлаженная система.

– На Западе удалось найти спонсора, который устраивает вам поединки, и выгодно ли из-за этого жить за пределами России?

– Переезжать в другую страну я не собираюсь. Мне нравится жить в Пскове. Приезжать и готовиться в другие страны – с радостью. У меня три года был американский промоутер. Я бы не сказал, что мы серьезно продвинулись. У него есть Деонтей Уайлдер и ему не до таких мелочей как я. 50 человек на контракте. Из них три-четыре приносят миллионные бои, поэтому ему не до остальных. Здесь все понятно. Невозможно одинаково продвигать каждого из 50 боксеров.

– Вы выдали равный бой с Сондерсом, но по большему счету это вам не прибавило, ни популярности, ни занятости. Можно ли сделать из этого вывод, что на встречу с Эндрейдом вы настраиваетесь по-особому? Победа нужна кровь из носу?

– Жути нагонять не надо. Я не люблю громких обещаний. Я настроен как надо – на победу. Могу сказать, что понимаю: при равном раскладе мне победу не отдадут. Поэтому я настроен решительнее, чем в поединке с Сондерсом.

«ГОЛОВКИН – АЛЬВАРЕС – 1:1»

– И про лидеров среднего веса – Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Нужна ли трилогия?

– Да. Такие бои хочется смотреть снова и снова. Я не согласен с решением в первом поединке. Считаю, что победил Головкин. С решением судей по второй встрече я не буду выражать несогласия. Я считаю, что счет в этом противостоянии 1:1. Конечно, нужен третий бой. Это два самых ярких средневеса на сегодняшний день.

– В феврале свой бой проведет Сергей Ковалев. Был ли он фаворитом в первом поединке с Элейдером Альваресом и является ли фаворитом сейчас?

– Для меня – да. В первом бою Сергей был фаворитом. Не было особых сомнений в том, что он разберется с соперником. Но сейчас я в этом не уверен. Все зависит от того, насколько серьезно Сергей подойдет к тренировкам. Это решающий момент. Если к тренировкам он подойдет ответственно, в ринге он сможет сделать колоссальные вещи. Если будет тренироваться как обычно, фаворитом будет Альварес. Все зависит от лагеря Ковалева. 50 на 50.

– А уже на этой неделе будет бой Мэнни Пакьяо и Эдриана Бронера. Это топовый поединок или встреча ветеранов?

– Ситуация похожа на бой Ковалева. Бронер – очень талантливый парень, но у него реальные проблемы с дисциплиной. Исход боя зависит не от формы Пакьяо. Он всегда хорошо готов, хотя у него уже начался спад из-за возраста. Вопрос в том, насколько серьезно тренируется Бронер. У него с режимом большие проблемы. Если он подготовится как нужно, бой будет конкурентным. Нет – Пакьяо его перебоксирует.

Топовый бой или нет? По именам – да. Но особого противостояния нет. Интересно просто посмотреть на сам бой. Вот встреча Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера – это мегабой, в котором всех интересовал бы результат. Во встрече Пакьяо и Бронера на первое место выходит не результат, а стили. Сам бой ничего не решает. Все понимают, что еще один год и Пакьяо уйдет, а от Бронера уже никто ничего не ждет. Он завтра может и в тюрьму сесть, и бросить бокс, и еще что-то выкинуть.