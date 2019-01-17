No Problem. Что ждет Пакьяо в бою с Бронером

Бокс 17 января 2019 16:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

В ночь на воскресенье в США филиппинец Мэнни Пакьяо проведет защиту титула WBA в полусреднем весе против американца Эдриана Бронера. «Советский спорт» - о предстоящем поединке.

В какой форме Пакьяо?

В 2017-м году филиппинский боксер объявил о завершении карьеры после скандального поражения от австралийца Джеффа Хорна. Но не прошло и полгода, как Пакьяо принял решение вернуться на ринг. В прошлом году он провел один бой. Соперником Мэнни стал аргентинец Лукас Матиссе, который в предыдущем поединке впервые выиграл титул чемпиона мира.

Пакьяо готовился к этому бою без тренера Фредди Роуча, с которым он сотрудничал более 15 лет. И без промоутера Боба Арума, который сделал из филиппинца самую яркую звезду современного бокса начала 21-го века.

Организацией боя занималась собственная компания Пакьяо, а Арум всеми силами пытался помешать поединку. Главе компании Top Rank явно не понравился, что его главный «денежный мешок» вдруг обрел сознание и оставил без доли.

Поэтому поединок Матиссе – Пакьяо прошел в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Возможно, из-за того, что не было жесткого допинг-контроля, а возможно из-за смены тренера, Пакьяо провел свой лучший поединок за последние семь лет – после боя с Шейном Мозли в 2011 году.

Матиссе, которого расценивали как серьезную угрозу, оказавшуюся на пике формы, просто не знал, как остановить филиппинца. Пакьяо словно обрел вторую молодость и в седьмом раунде завершил бой нокаутом.

Какой соперник Бронер?

От американского боксера уже давно никто ничего ждет, хотя на заре его карьеры многие его называли «молодым Мейвезером». Надежд Эдриан Бронер не оправдал. Он постоянно находил занятия веселее бокса – алкоголь, тюрьма, наркотики и драки на улице.

Фактически первый же его серьезный соперник Маркос Майдана просто вытирал Бронером пол. Эдриан два раза побывал нокдаунах и был разгромлен. Следующее поражение американец потерпел от соотечественника Шона Портера. Портер очень грамотно построил бой и «зевнул» только один удар в 12-м раунде, который отправил его на настил. Однако заработанного преимущества ему хватило для победы единогласным решением судей.

Новая черная полоса в карьере Бронера началась в 2017 году, когда он зачем-то согласился встретиться с Майки Гарсией. Гарсия поднялся в новый дивизион и одержал комфортную победу. Бронер, по прозвищу «Проблема», настолько мало доставил Майки проблем, что тот скоро дебютировал в первом полусреднем весе, а в следующем году будет покорять полусредний вес.

После Гарсии Бронер только один раз выходил на ринг. Бой с Джесси Варгасом уже не вызывал повышенного внимания. Несмотря на то, что оба были чемпионами мира в недавнем прошлом, каждый из боксеров уже считался «вчерашним днем» и победителя они не выявили. Встреча закончилась вничью.

Что ожидать?

Несмотря на долгую карьеру и обилие боев, Бронеру только 29 лет. И это может ему дать преимущество над 40-летним Пакьяо. В свою очередь понятно, что филиппинец никогда не халтурил при подготовке, и он опять будет в идеальных кондициях. Что касается Бронера…

Если американец провел свой лагерь без послаблений, поединок может оказаться конкурентным. Все-таки Бронер – это сторонник контратакующего бокса и чем-то действительно схож с Флойдом Мейвезером. А у Пакьяо возникали большие проблемы в каждом из четырех поединков с другим именитым контрпанчером – Хуаном Мануэлем Маркесом.

Если подготовка Бронера окажется не идеальной, Пакьяо перебьет соперника за счет скорости. Прежней мощи у филиппинца уже нет, но полные 12-раундовые поединки с тяжелыми соперниками вошли для него в привычку. И на дистанции при плохо подготовленном сопернике, а к тому же и не нокаутере, у Пакьяо не должно возникнуть проблем.

По большей части это поединок скорее больших имен, чем больших боксеров. Все понимают, что через год Пакьяо уже окончательно завершит карьеру, а Бронер даже в случае победы не выбьется в топы. Потому что он неисправим и специалист только в том, чтобы создавать проблемы только себе. Для Пакьяо он – не проблема.