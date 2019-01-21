«Пакмэн» победил «бандита», Линареса отправили в нокаут. Как прошли бои выходных

Бокс 21 января 2019 14:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

«Советский спорт» рассказывает о главных боях прошедшей недели, в которых главными лицами стали Мэнни Пакьяо, Артур Акавов, Маркус Браун и Хорхе Линарес.

Мэнни Пакьяо — Эдриан Бронер UD 12

Главным событием прошедших дней стала победа филиппинца Мэнни Пакьяо над американцем Эдрианом Бронером в поединке за титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBA.

Пакьяо считался фаворитом встречи несмотря на то, что ему уже исполнилось 40 лет и он на 11 лет старше своего соперника. «Пакмэн» как всегда подошел к бою в идеальной форме. И стоит отметить, что он вновь тренировался с Бубоем Фернандесом, а не Фредди Роучем. на этот раз Роуч находился в углу Пакьяо. Но только номинально, он не руководил процессом и советов не давал.

Первая часть боя прошла в равной борьбе с минимальным преимуществом Пакьяо. Но с седьмого раунда Мэнни увеличил скорость и его соперника просто сдуло с ринга. Известный своими скандальными выходками Бронер откровенно потерялся, пропуская серийные атаки Пакьяо.

Комичным выглядел эпизод, когда американец отбегал от соперника весь 11-й раунд, а в углу спросил своего тренера: «Я ведь сейчас победил?»

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Пакьяо единогласным решением: 117-111, 116-112, 116-112.

Деметриус Андраде — Артур Акавов TKO 12

Россиянин Артур Акавов получил второй шанс в карьере выиграть пояс чемпиона мира по версии WBO. Два года назад псковитянин дал очень плотный бой Билли Джо Сондерсу, но все же проиграл.

Осенью прошлого года британца лишили титула из-за положительной допинг-пробы и пояс достался американцу Деметриусу Андраде. Его команда буквально в декабре сделала предложение Акавову и тот согласился принять бой на скорую руку.

Каким бы ни был план Артура, он не удался. Акавов может записать себе в актив разве что девятый раунд, когда у него прошли две серийные атаки и Андраде даже затерялся. Но в целом дело шло к убедительной победе американца по очкам.

Однако свою лепту в результат внес другой Артур - Мерканте-младший, рефери встречи. В 12-м раунде за 20 секунд до конца он остановил бой, зафиксировав победу Андраде техническим нокаутом. Деметриус сумел нанес точный удар справа, а затем пробил в блок, уходящему от него Акавову. Рефери посчитал, что россиянин поплыл и вмешался в ситуацию, когда ничто не предвещало даже нокдауна. Видимо, кто-то сделал удачную ставку на досрочную победу американца.

Маркус Браун — Баду Джек UD 12

Кроме того состоялся поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, которым владеет украинец Александра Гвоздик. Претендента выявляли опытный швед Баду Джек и небитый американец Маркус Браун.

Зачастую Джек пытается измотать соперника в первой половине боя, а настоящий бой дает во второй. Поздний спурт уже подводил шведа в боях с Адонисом Стивенсоном и Джеймсом Дигейлом. Тогда он довольствовался только ничьими, но на этот раз все для него сложилось намного хуже.

Во-первых, у Джека не получилось измотать Брауна. Во-вторых, он грешил тем, что опасно шел головой вперед. От этого швед и пострадал, заработав страшное рассечение на лбу в седьмом раунде. Кровь заливала лицо Джеку всю оставшуюся часть боя, а Браун умело «играл» на травме соперника и довел бой до своей победы.

Пабло Сесар Кано — Хорхе Линарес TKO 1

После поражения от Василия Ломаченко венесуэлец Хорхе Линарес решил подняться в новый дивизион. В сентябре прошлого года состоялся его успешный дебют. Он нокаутировал Абнера Котто - двоюродного брата известного экс-чемпиона Мигеля Котто.

Абнер считался проходным соперником. Из того же числа был и Пабло Сесар Кано. Но совершенно неожиданно бой Линареса и Кано завершился победой мексиканца в первом же раунде. Год только начался, а уже есть главный претендент на звание «апсета».