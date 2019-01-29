Бывший тренер Ковалева: Сергей победит Альвареса

Бокс 29 января 2019 08:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Бывший тренер российского боксера Сергея Ковалева узбекский специалист Аброр Турсунпулатов рассказал о расставании со своим подопечным и заявил, что тренировки нового тренера – именно то, что нужно бывшему чемпиону мира.

И я хочу сказать, что это был очень большой бой. После таких встреч, боксер сразу становится в два раза лучше. После этой победы Гвоздик прибавит на 100 процентов. У Бивола соперников такого уровня не было. И если у Дмитрия будет такой большой бой, и он в нем победит, Бивол тоже станет в два раза сильнее. Изменится его взгляд на бокс. Он получит большой опыт и любому боксеру будет трудно ему противостоять.

Напомним, что летом прошлого года Ковалев проиграл пояс чемпиона мира по версии WBO, уступил нокаутом колумбийцу Элейдеру Альваресу в седьмом раунде. После этого поединка Ковалев расстался с Турсунпулатовым и его новым тренером стал американец Бадди Макгирт.

«ПОРАЖЕНИЕ СЕРГЕЯ СИЛЬНО ОТРАЗИЛОСЬ НА МНЕ»

– Как прошло ваше расставание с Сергеем Ковалевым?

– Это обоюдное решение. И он, и я этого хотели. Это было необходимо. После боя я сказал, что для реванша надо многое изменить, чтобы подготовиться хорошо. Но я сам не был уверен в себе. Если бы я взялся – это было бы плохим решением. На меня это поражение сильно подействовало психологически. С другими своими подопечным я уже провел три боя и только начинаю приходить в себя. На тот момент я был не готов продолжать работу. А отношения у нас остались очень хорошие. Мы постоянно разговариваем и общаемся.

– Ковалев почти после каждого боя говорит, что его подготовка шла как-то не так. Было ли такое, чтобы он не выполнял ваши требования?

– Ничего такого не было. У нас все было нормально. То, что он устает – это от природы, связанное с возрастом. Кто-то в 40 лет хорошо двигается, а у Сереги другое здоровье. И это было проблемой.

– Эта проблема решаема?

– Не могу сказать. Про организм человека ответ могут дать доктора после обследования. А у меня таких возрастных боксеров до Сергея не было. Мне не с кем сравнивать.

«ЗАРЯЖАТЬСЯ НА НОКАУТ НЕ СТОИТ»

– Стоит ли тогда Ковалеву не затягивать бой, а зарядиться на победу нокаутом в первой половине?

– Нет. Альварес – очень крепкий парень. Мы знали, что его трудно завалить. Если потратить первую половину боя на то, чтобы нокаутировать такого соперника, во второй половине начнутся большие проблемы.

– Ковалев был потрясен после первого удара Альвареса. На тренировках вы как-нибудь имитировали момент, когда ваш боксер находится в нокдауне и ему нужно спасаться?

– Определенные упражнения у нас были. Но сейчас я считаю их неэффективными.

– А что именно?

– «Покрутить» себя. Кружится голова – больше движения на ногах. Понимаете, когда Сергей пропустил удар, он не пришел в себя. Захотел зарубиться и сразу пропустил еще. Он был в отключке и не знал, что делает в этот момент. После первого нокдауна с Сергеем уже было все плохо. Если бы оставалось меньше времени до перерыва, мы могли что-то изменить.

«МАКГИРТ ПОДХОДИТ КОВАЛЕВУ»

– Познакомились ли вы с Бадди Макгиртом. Как вам его тренировочный процесс? Как о нем отзывается Ковалев?

– Да. С Бадди Макгиртом я давно знаком. Мы ездили к нему в зал на спарринги. Это хороший тренер. Когда я услышал, что он будет работать с Сергеем, сразу сказал, что это подходящий вариант.

Изменения видны. Я видел много спаррингов. Это именно то, что нужно Сергею. Дай Бог, что он в бою это применил, и думаю, что все будет нормально. Когда я увидел его подготовку, сказал: «Ковалев выиграет бой».

– Вы уверены, что Сергей выиграет второй бой у Альвареса?

– Да.

– И вам не тревожно?

– Нет. Нормально. В плане бокса Ковалев был и остается сильнее Альвареса. Первый бой он выигрывал (59-55, 59-55, 58-56 в пользу Ковалева на судейских карточках – прим. ред.). И второй будет выигрывать. Главное, не пропустить. Не пропустит – выиграет бой. А если Сергей сам попадет – все совсем изменится. У Сереги тоже отличный удар.

«ГВОЗДИК ОПАСНЕЕ БИВОЛА»

– И если вы видели поединки Дмитрия Бивола и Александра Гвоздика, кто из них наиболее опасен?

– Опасны оба. Но Гвоздик опытнее. Он – сильнее. Через два-три боя Бивол тоже выйдет на этот уровень. Ему нужен хороший соперник, который реально повысит его уровень.

– Гвоздик победил Адониса Стивенсона. Как считаете, это у канадца «закончился бензин» или украинец на определенном этапе соперника «раскусил»?

– У Гвоздика хороший удар. Он много попадал. Прикусывал-прикусывал и «съел». До нокаута Стивенсон пропустил несколько хороших ударов. Сам тоже Адонис что-то донес, но Александр моложе. Он переждал момент и изменил бой.