Никто такого не ждал. Ковалев вернул титул и провел лучший бой за последние годы

Бокс 03 февраля 2019 11:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и в третий раз в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

«Советский спорт» о победе Ковалева и боях других россиян в рамках вечера бокса в Техасе.

НАШИ НА АНДЕРКАРТЕ

Не только один Ковалев представлял Россию на ринге минувшим вечером. До него свои поединки успели провести еще трое россиян. Первым свои силы проверил Бахрам Муртазалиев. Уроженец Грозного тренируется в одном зале с Ковалевым. Причем Сергей также выступает в качестве его промоутера. Тренером Муртазалиева является Аброр Турсунпулатов, который накануне заявил «Советскому спорту», что в их планах добиться титульного боя для Бахрама уже в этом году. А пока российский боксер первого среднего веса нокаутировал американца Элвина Айялу в девятом раунде и взял промежуточный пояс WBC (чемпиона США, – прим. ред.).

Далее в ринге оказался боксер той же весовой категории Исмаил Илиев. И у него на кону был промежуточный пояс WBC (чемпиона Америки, - прим. ред.). Илиев хорошо начал поединок, но затем ввязался в размен против американца Патрика Дэя. Судья больше понравился их соотечественник.

Вслед за Илиевым на свой бой вышел его многолетний партнер по сборам Иса Чаниев. Он и Ричард Комми разыграли полноценный титул WBO в легком весе. Известно, что на этот пояс положил глаз украинец Василий Ломаченко, но теперь драться с ним будет точно не Чаниев.

Иса и Комми проигнорировали разведка и провели на ринге менее двух раундов. Но встреча все равно получилась насыщенной. Ближе к окончанию первого раунда Чаниев стал регулярно пробивать защиту соперника кроссом, но увлекся атакой и пропустил мощный левый боковой. Лояльность рефери и гонг спасли россиянина от моментальной остановки. Но уже во втором раунде Чаниев еще дважды оказался на настиле, и титул «ушел» к Комми.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ КОВАЛЕВА

Главным нашим боксером в этом вечере, конечно, оставался Сергей Ковалев. Он в хорошем настроении поднялся в ринг. Но когда Сергей посмотрел на своего соперника после напутственных слов рефери Луиса Пабона, было видно, что он понимает, насколько тот опасен. Эмоции Альвареса невозможно было прочитать. С таким каменным лицом разве что идут на войну.

Стартовые раунды предсказуемо остались за российским боксером. Но было и существенное отличие от первого поединка. Тогда Ковалев нахватал «лишних» джебов, а сейчас уходил от них и от силовых ударов соперника. При этом Сергей особо не вкладывался в свои удары, просто сбивая колумбийца с атак.

Порой Альварес «взрывался» и пытался перехватить инициативу, но такие действия Элейдера оставались эпизодами. Вопрос был в том, как изменится сценарий поединка после экватора? Альварес ничего не придумал и продолжал эпизодами тревожить российского боксера.

Колумбиец рассчитывал на то, что Ковалев устанет, как и полгода назад. Сергей действительно устал. Но немного. При этом устал и замедлился сам Альварес. Это позволило Ковалеву работать в прежнем темпе, вновь и вновь опережая соперника. Настоящих чистых попаданий у Элейдера по-прежнему не было.

Оба боксера завелись ближе к концу десятого раунда. План Альвареса уже трещал по швам, и его активность несла больше угрозы для себя, чем для Сергея. Ковалев стал бить в полную силу. В следующем раунде колумбийцу два-три раза удалось поймать россиянина на встречном движении, но не более того, а вот заключительный раунд превратился в полное избиение пока еще действующего чемпиона мира. С Альвареса можно было списывать дополнительный балл за обилие пропущенных ударов.

Судьи не стали мудрить. И тянуть чемпиона на ничью. Двое боковых арбитров отдали Альваресу по максимуму – четыре раунда, третий судья дал минимум – ни одного. Что соответствовало картине боя.

Сергей Ковалев вернул себе титул WBO и стал трехкратным чемпионом мира. Для своего возраста он показал идеальную готовность и что самое главное – умение перестроить свой бокс. Мало кто верил, что Ковалев способен даже на что-то одно.

Россиянин вновь вошел в число лучших боксеров своего дивизиона. И в его планах объединительный бой. С Дмитрием Биволом, Артуром Бетербиевым или Александром Гвоздиком? «Без разницы, главное чтобы это был чемпион», – сказал Сергей.