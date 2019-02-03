Никто такого не ждал. Ковалев вернул титул и провел лучший бой за последние годы

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и в третий раз в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
«Советский спорт» о победе Ковалева и боях других россиян в рамках вечера бокса в Техасе.
Не только один Ковалев представлял Россию на ринге минувшим вечером. До него свои поединки успели провести еще трое россиян. Первым свои силы проверил Бахрам Муртазалиев. Уроженец Грозного тренируется в одном зале с Ковалевым. Причем Сергей также выступает в качестве его промоутера. Тренером Муртазалиева является Аброр Турсунпулатов, который накануне заявил «Советскому спорту», что в их планах добиться титульного боя для Бахрама уже в этом году. А пока российский боксер первого среднего веса нокаутировал американца Элвина Айялу в девятом раунде и взял промежуточный пояс WBC (чемпиона США, – прим. ред.).
Далее в ринге оказался боксер той же весовой категории Исмаил Илиев. И у него на кону был промежуточный пояс WBC (чемпиона Америки, - прим. ред.). Илиев хорошо начал поединок, но затем ввязался в размен против американца Патрика Дэя. Судья больше понравился их соотечественник.
Вслед за Илиевым на свой бой вышел его многолетний партнер по сборам Иса Чаниев. Он и Ричард Комми разыграли полноценный титул WBO в легком весе. Известно, что на этот пояс положил глаз украинец Василий Ломаченко, но теперь драться с ним будет точно не Чаниев.
Иса и Комми проигнорировали разведка и провели на ринге менее двух раундов. Но встреча все равно получилась насыщенной. Ближе к окончанию первого раунда Чаниев стал регулярно пробивать защиту соперника кроссом, но увлекся атакой и пропустил мощный левый боковой. Лояльность рефери и гонг спасли россиянина от моментальной остановки. Но уже во втором раунде Чаниев еще дважды оказался на настиле, и титул «ушел» к Комми.
Главным нашим боксером в этом вечере, конечно, оставался Сергей Ковалев. Он в хорошем настроении поднялся в ринг. Но когда Сергей посмотрел на своего соперника после напутственных слов рефери Луиса Пабона, было видно, что он понимает, насколько тот опасен. Эмоции Альвареса невозможно было прочитать. С таким каменным лицом разве что идут на войну.
Стартовые раунды предсказуемо остались за российским боксером. Но было и существенное отличие от первого поединка. Тогда Ковалев нахватал «лишних» джебов, а сейчас уходил от них и от силовых ударов соперника. При этом Сергей особо не вкладывался в свои удары, просто сбивая колумбийца с атак.
Порой Альварес «взрывался» и пытался перехватить инициативу, но такие действия Элейдера оставались эпизодами. Вопрос был в том, как изменится сценарий поединка после экватора? Альварес ничего не придумал и продолжал эпизодами тревожить российского боксера.
Колумбиец рассчитывал на то, что Ковалев устанет, как и полгода назад. Сергей действительно устал. Но немного. При этом устал и замедлился сам Альварес. Это позволило Ковалеву работать в прежнем темпе, вновь и вновь опережая соперника. Настоящих чистых попаданий у Элейдера по-прежнему не было.
Оба боксера завелись ближе к концу десятого раунда. План Альвареса уже трещал по швам, и его активность несла больше угрозы для себя, чем для Сергея. Ковалев стал бить в полную силу. В следующем раунде колумбийцу два-три раза удалось поймать россиянина на встречном движении, но не более того, а вот заключительный раунд превратился в полное избиение пока еще действующего чемпиона мира. С Альвареса можно было списывать дополнительный балл за обилие пропущенных ударов.
Судьи не стали мудрить. И тянуть чемпиона на ничью. Двое боковых арбитров отдали Альваресу по максимуму – четыре раунда, третий судья дал минимум – ни одного. Что соответствовало картине боя.
Сергей Ковалев вернул себе титул WBO и стал трехкратным чемпионом мира. Для своего возраста он показал идеальную готовность и что самое главное – умение перестроить свой бокс. Мало кто верил, что Ковалев способен даже на что-то одно.
Россиянин вновь вошел в число лучших боксеров своего дивизиона. И в его планах объединительный бой. С Дмитрием Биволом, Артуром Бетербиевым или Александром Гвоздиком? «Без разницы, главное чтобы это был чемпион», – сказал Сергей.