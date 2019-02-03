Григорий Дрозд: Ковалев должен был проходить Альвареса – он выше классом

Бокс 03 февраля 2019 14:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Чемпион мира и Европы среди любителей, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о слагаемых победы Сергея Ковалева над колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

«Сергей вышел в ринг с чувством обостренной опасности»

- Перед боем многие эксперты не слишком верили в победу Ковалева. Вы верили?

- Верил, и рассказал об этом в интервью. Да, многие считали фаворитом Альвареса, видимо, потому что он действующий чемпион и потому, что в предыдущем поединке он нокаутировал Ковалева. Однако, на мой взгляд, шансы Сергея были достаточно высоки.

- Расшифруйте.

- Он имеет несравнимо больший опыт проведения чемпионских боев. Он победил нескольких боксеров с именами. Вдобавок Сергей обладает огромным техническим арсеналом. Во втором поединке он продемонстрировал все свои плюсы. И то, что он должен был проходить Альвареса, это очевидно.

- Можете по подробнее проанализировать бой?

- У Сергея была отличная стратегия, точный план на бой. Самое главное, что он сделал – вышел на поединок с чувством обостренной опасности. Был предельно сконцентрирован и внимателен, не было ни малейшей недооценки соперника.

Сергей реагировал на каждое движение Альвареса, четкий контроль дистанции с помощью ног, отличный средний джеб. Он заполнял все возникающие паузы, не давал Альваресу ни прицелиться, ни подумать. Постоянно бил, пусть даже эти удары приходились в перчатки или блоки, но Сергей постоянно напрягал соперника, заставлял его защищаться. Не срывался, не шел в обмен, в драку, где мог пропустить удар. Все время держал соперника на дистанции. Победил на классе – очень строго и выверено.

«С шестого раунда секунданты Альвареса стали истерить»

- К концу поединка Альварес сдал физически. В чем причина?

- Он не попадал, а промахи сильно выматывают, заставляют тратить силы. А Сергей просто не дал ему попасть. Поэтому Альварес стал терять уверенность. Примерно с шестого раунда его секунданты стали истерить, гнать его вперед. А у того ничего не получалось из-за этого со стороны его угла раздавалось еще больше шума. В результате Альварес начал паниковать, сбился на сумбур, а в конце еще и пропустил. Там можно было и досрочно завершить поединок.

- Учитывая концовку, Ковалев не оставил судьям шанса вытянуть Альвареса на ничью?

- Один судья дал счет 15:16 в пользу Альвареса. Это смешно, на мой взгляд, Сергей либо выиграл все раунды, либо один можно посчитать ничейным.

- Ковалев заявил после боя: «Без разницы с кем биться, главное, чтобы это был чемпион». Называются три кандидата на объединительный бой - Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Александр Гвоздик. Что скажете?

- Очень интересный бой может получиться с Бетербиевым. У них есть свои личные истории, которые тянутся еще с любительского бокса. Все это вылилось бы в открытое и интересное противостояние на ринге.