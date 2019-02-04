Исмаил Силлах: Ковалев расставил все по своим местам

Бокс 04 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Украинский боксер Исмаил Силлах, который боксировал против Сергея Ковалева, поделился мнением о победе россиянина в титульном поединке над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Напомним, что по итогам 12 раундов судьи отдали предпочтение Ковалеву: 120-108, 116-112 и 116-112. Таким образом, россиянин взял реванш за поражение в прошлом году.

– Исмаил удалось ли вам посмотреть бой Ковалева с Альваресом?

– Да, я посмотрел этот поединок.

– То, что испытывают российские болельщики – я могу судить по себе. А какие эмоции у вас, бывшего соперника Сергея?

– Бой выдался очень хорошим. Классным. Поздравляю Сергея. Рад за него, что вернул свое и расставил все по своим местам. Ковалев – молодец. Добился чистой победы.

– Как же теперь расценивать первый бой Ковалева с Альваресом. Это была случайность?

– Зачем ворошить прошлое. Сергей же признавал, что тогда он допускал ошибки и, видимо, провел работу над ними. Может быть, что-то не так было в подготовке или же внутри Ковалева. Это мы не знает, а можем только догадываться. Повторюсь: что было, то было. Теперь все расставлено по своим местам.

– Перед этим поединком вы считали Сергея фаворитом?

– Да. Думал, что он в любом случае выиграет.

– А что скажите про соперника? Насколько уровень Альвареса был высок?

– Он тоже молодец. Шел вперед и давал достойный отпор. Ничего плохого сказать об Альваресе я не могу. Он продемонстрировал свой максимум. Он старался, бил, но Ковалев был лучше в этом конкретном бою.

– Заметили ли вы в бою у него проблемы с выносливостью?

– Считаю, что у обоих были проблемы. К шестому раунду, темп заметно упал. Это сугубо мое мнение. Визуально соперники заметно подсели.

– Если вернуться к первой встрече боксеров, то все-таки о каких ошибках Ковалева идет речь? Над чем он работал и что исправил?

– Мое мнение, что в первом бою Сергей очень быстро выдохся. Устал и начал пропускать лишние удары. Это и привело к поражению. Почему это случилось? Возможно, где-то на тренировочных сборах не доработал. Как следствие – Ковалев не мог держать максимальную концентрацию на протяжении всего боя.

– Кого из всех чемпионов вы считаете наиболее сильным?

– Александра Гвоздика. Это чисто мое мнение. Александр может стать абсолютным чемпионом. Но и отмечу Дмитрия Бивола. Я сейчас побыл в одном лагере с ним. Дмитрий – очень классный и сильный боксер, который может побить любого. Нельзя сбрасывать со счетом того же Ковалева и Артура Бетербиева. Поскольку я – украинский боксер, то пальму первенства отдаю соотечественнику Гвоздику (смеется).

– В прошлом году телеканал HBO собирался устроить поединок Ковалева и Бивола. Если бы сейчас этот бой состоялся, кто бы являлся фаворитом?

– Я бы отдал предпочтение Биволу. У него очень хорошая физическая форма. Техника. Конечно, Ковалева нельзя списывать со счетов, он хорошо бьет. Но, увы, возраст дает о себе знать. От этого не уйти.

– Для Бивола станет ли проблемой бой со Смитом?

– Соперник – не подарок. Но у Дмитрия очень хорошие кондиции. Потрясающая техника. Повторю, я в этом убедился лично. Он проводит спарринги с Давидом Бенавидесом. Это чемпион во втором среднем весе.