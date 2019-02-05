Дмитрий Кудряшов: Прежде всего, Ковалев победил сам себя

Бокс 05 февраля 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от победы своего соотечественника полутяжеловеса Сергея Ковалева над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Напомним, что бой прошел в воскресенье и завершился победой Ковалева единогласным решением судей. Счет записок: 120-108, 116-112, 116-112 в пользу россиянина.

– Рад за Сергея. Прежде всего, он победил сам себя. Не срывался. Действовал четко по плану и слушал Бадди Макгирта. Молодец, сделал правильные выводы.

– Можете оценить по себе, что такое реванш? Каково было вам выходить на второй бой с Оланреваджу Дуродолой?

– Реванш – это всегда большая мотивация. Во всяком случае, у меня. Если я проиграл, хочу забрать свое обратно. Поэтому готовился к реваншу с воодушевлением. Очень ждал этого момента, чтобы реализовать все то, что наработал в тренировочном лагере. Думаю, что Сергей тоже по характеру реваншист. Ему это больше помогало, чем мешало.

Самым главным было – не увлечься желанием реваншироваться. И не скатиться в простую рубку с нанесением ударов по блоку Альвареса. Здорово, что Сергей работал на ногах, четко через переднюю руку. Очень понравилось.

– У вас были опасения, что после шестого раунда у Ковалева что-то пойдет не по плану?

– Мои опасения были другими. Я опасался как бы до шестого раунда у него все пошло не по плану, и он не растратил себя к середине боя. Повторюсь, Серега – молодец. Не срывался, слушал тренера, который говорил ему: «Контроль, передняя рука, контроль». Все получилось. Ковалев как боксер выше уровнем, чем Альварес. И еще раз, намного важнее было победить себя, а не техническую сторону соперника.

– За эти два боя Ковалев изменился? Показал что-то новое?

– Нет. Он с любителей состоявшийся боксер. У него все есть, громадный опыт. Даже не нужно ничего менять. Нужно только с более холодной головой подходить к боям, что он и продемонстрировал. Это говорит о том, что он – настоящий чемпион. У него настоящий чемпионский характер и он может перестраиваться.

– Тремя титулами в истории российского бокса одновременно владели только Ковалев и Костя Цзю. Этим реваншем Сергей превзошел достижения своего предшественника?

– Ковалев, несомненно, большое имя. Вы сами говорите, что это удавалось только ему и Косте. Даже независимо от результата этого боя Сергей был и остается живой легендой. Сейчас он подтвердил, что эти пояса он завоевал не просто так.

– У Ковалева осталось желание провести объединительный бой. С кем из возможных соперников его можно считать фаворитом?

– Мы знаем всех чемпионов. Это Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Александр Гвоздик. Наверное, я бы предпочел посмотреть бой Сергея с Гвоздиком, но они в команде одного менеджера Эгиса Климаса. С Биволом они очень похожи по стилю. Плюс Дмитрий сейчас на подъеме. И с ним справиться будет сложнее. Бетербиев? Он силен физически. Артур любит идти вперед, и этот бой был бы для меня наиболее интересен. Но этот поединок одновременно был бы и самым тяжелым для Сергея.