Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина

КТО ФАВОРИТ?

По мнению подавляющего большинства экспертов, угадать фаворита в этой паре несложно. Это Сауль Альварес, который провел плодотворные последние полгода. После окончания дисквалификации за употребление допинга мексиканец одержал победу над многолетним лидером среднего веса Геннадием Головкиным, а затем завоевал титул во втором среднем весе, победив британца Рокки Филдинга.

При этом нужно отметить, что Головкин после первого боя с Альваресом, завершившегося скандальной ничьей, пенял на соперника, который «уходил» от боя. В реванше уже Сауль владел инициативой и постоянно оказывал давление на Геннадия. Шутка ли, впервые в жизни Головкин находился спиной к канатам на протяжении всех 12 раундов. Никаких усилий казахстанского боксера не хватало для того, чтобы сбить соперника с настроя.

Альварес заметно прибавил по сравнению с первой встречей боксеров и продолжает расти, а ведь ему только 28 лет.

У нынешнего соперника мексиканца есть своя история. Предполагалось, что пояс чемпиона мира Джейкобс должен был выиграть еще в 2010 году. Но у россиянина Дмитрия Пирога на этот счет было другое мнение. В пятом раунде американец отправился в нокаут, а через год ему предстояла более тяжелая схватка. Боксеру был поставлен диагноз – рак.

Джейкобс победил болезнь и, несмотря на рекомендации врачей завершить карьеру, вернулся на ринг. Он одержал ряд ярких побед, но по-настоящему о его возвращении стали говорить только в 2017 году, когда он встретился с Головкиным.

Для Геннадия это был самый тяжелый бой на данном этапе карьеры. Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.

Казалось бы, что после этого карьера Джейкобса должна пойти в году. С одной стороны это так. Все-таки он выиграл вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в бою с Сергеем Деревянченко. Но что в бою с украинским боксером, что с поляком Мацеем Сулецки, Джейкобс уже не производил впечатления столь матерого бойца, которое он оставил после боя с Головкиным.

СТИЛИ БОКСЕРОВ

Против американца говорит и то, что стилистически он более удобен Альваресу, чем Головкин. Геннадий способен оказывать огромное давление на всех соперников и у него есть нокаутирующий удар. У Джейкобса вроде удар тоже есть, но не столь мощный. Сулецки и Деревянченко были в нокдаунах, но тяжело потрясти соперников у Дэниэла не получилось.

К тому же американцу исполнилось 32 года и у него наметились признаки функционального спада. У Джейкобса не получится маневрировать так, как это делали в бою с «Канело» Флойд Мейвезер и Эрисланди Лара. Дэниэл не был столь подвижен даже на пике формы.

Ему нужно использовать свое небольшое преимущество в росте (9 см) и размахе рук (6 см). Держать соперника на дистанции – ключевая задача американского боксера. Если Альваресу удастся запереть Джейкобса у канатов, ничего хорошего Дэниэлу ждать не стоит. Сауль способен в бешеном ритме колотить соперника все 12 раундов.Только дай подойти.

Остановить мексиканца могут сильный встречный удар или хорошая работа на ногах. Едва ли Джейкобс владеем обоими компонентами в нужной степени, чтобы противостоять Альваресу. Все-таки Дэниэл больше тяготеет к боксерам-интеллектуалам, которые действуют избирательно. И скорее портят бой сопернику, чем боксируют сами.

РАБОТА СУДЕЙ

На поединке будет работать трио, пожалуй, самых авторитетных судей: Гленн Фельдман, Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд. Джейкобса должно радовать, что женщинам не нашлось места в судейских креслах, потому что в частности Аделаида Берд и Си Джей Росс питали какую-то необъяснимую симпатию к американцу. Росс чудом увидела ничью в бою Альвареса и Мейвезера (114-114), но ее превзошла Берд, отдавшая победу Саулю в первом поединке с Головкиным (118-110). Даже команда Альвареса посмеялась над ее судейской карточкой. «Откуда я знаю, как у нее так получилось, у меня счет 115-113 в пользу «Канело», – сказал промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя.

Что касается нынешних судей, Моретти работал в обеих встречах противостояния Головкин – Альварес. В первом бою Моретти отдал победу казахстанцу со счетом 115-113, а во втором поединке с аналогичным счетом отдал победу уже Альваресу. Фельдман и Вайсфельд были судьями во второй встрече Головкин – Альварес. Фельдман присудил ничью со счетом 114-114, а его коллега Вайсфельд отдал победу мексиканцу со счетом 115-113.

Все эти результаты можно назвать допустимыми. Поэтому даже несмотря на всю любовь судейского корпуса к мексиканцу «ограбления года» ждать не стоит. Но даже минимальной помощи Альваресу хватит для победы.