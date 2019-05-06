Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Мексиканский боксёр победил решением судей и объединил пояса WBC, WBA и IBF.

– Было ощущение небольшой скуки и разочарования, – говорит Владимир Ильич о прошедшем поединке. – Я то ожидал от Альвареса совсем другого.

– Чего именно?

– Что он будет агрессивнее и резче. Если отвлечься и смотреть с точки зрения специалиста или тренера, это был достаточно техничный бой. Все на уровне, но сама задача, которая стояла перед Альваресом, была не выполнена. Совершенно. Он должен был выигрывать этот бой не так.

– А вы согласны с тем, что он этот бой выиграл?

– Да. С мизерным преимуществом. В последних раундах он прибавил. Но бой выглядел равным. Они провели не лучший бой. Думаю, что они сами понимают, что публика соскучилась по хорошему боксу, а каждый из них – такая величина, которая этот бокс может обеспечить. Но никакой драмой не было.

– В один уровень с боями средневесов в 80-е годы не поставить?

– Да, ну… Даже близки. Там было такое зверье. Все-таки у меня такое странное ощущение, что нынешнее спортсмены в первую очередь бизнесмены. В прежние годы у боксеров было столько запала, столько злости… Те же средневесе вроде Марвина Хаглера, Рэя Леонарда, какие блестящее ребята и бои.

– Например, два боя Леонарда с Томасом Хернсом.

– Да. А бой Леонарда с Хаглером?

– Блестяще. Один из лучших боев в истории.

– Согласен. Думаю, что если взять десять самых лучших боев в истории бокса, эти средневесы займут половину позиций. Но ладно, что уже стонать?

Если возвращаться к бою Альвареса с Джейкобсом у них просматривается не психология бойцов, а психология бизнесменов. Альварес – хороший, знает себе цену и ему этого достаточно. Он не прыгает через планку слишком высоко.

В мое время были много прыгунов с высоким потенциалом, но они ставили рекорды по сантиметру. Примерно этим занимается Альварес.

– Или как это делал Усейн Болт, сдерживая себя на последних секундах.

– Примерно. Но у него были эмоции, которых не хватает современному боксу. Он наслаждался тем, что делал, наслаждался своим превосходством. Тоже самое было в лучших боя Роя Джонса. Например, бой с Майком Маккалумом, когда он умышленно растягивал бой. А здесь была просто хорошо выполненная работа и все.