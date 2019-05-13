Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с Ковалевым Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.

Также российский боксер сказал, что приоритетным соперником для него является другой россиянин – Сергей Ковалев, который обладает поясом WBO.

«БОЙ С КАЛАДЖИЧЕМ – НЕ ПРОГУЛКА»

– Со стороны ваш бой с Каладжичем получился достаточно легким. Это на самом деле так?

– Легким бой может быть, потому что подготовка к бою была не легкой. Подготовка была полноценная, было очень много спарринг-партнеров, очень много было проделано работы. Как сказал Майк Тайсон: «Самое легкое — это бой». Он свои бои за несколько секунд заканчивал, ему было легко в бою, но я не скажу, что это был лёгкий бой, не скажу, что я вышел на прогулку.

– Но сложнее была сама подготовка или поединок?

– Эти факторы единые. И поединок, и подготовка, все было нелегко. Если работаешь на 100 процентов, легко точно не будет.

– У Каладжича был серьезный бой с Маркусом Брауном. Судьи отдали победу Брауну, но я считаю, что Каладжич был сильнее. Какое мнение у вас относительно этого боя и как изменился Радивойе по сравнению с той встречей – он стал сильнее и слабее?

– Мне тоже показалось, что Каладжич был лучше Брауна. Но сейчас в бою со мной он был готов лучше, чем тогда. Он со мной хотел драться, на меня шел, опускал руки. Не может человек позволять делать такие вещи, когда у него нет уверенности в себе. Значит, у него были какие-то заготовки. Мне показалось, иногда он выглядел лучше, чем с Брауном.

«НЕ ЗАМЕТИЛ ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ»

– После Брауна у Каладжича было три боя, но перед вами он провел два поединка, которые продлились меньше четырех минут. Можно ли было из них сделать какие-то выводы и внести корректировки для подготовки к бою?

– Сложно сделать нормальные выводы, надо было посмотреть другие бои. Поэтому мы смотрели поединки, которые он проводил до Брауна в том числе.

– Когда начинался ваш бой с Каладжичем, трибуны опустели, хотя были заполнены на втором по значимости поединке. Вы понимали что происходит? Давило ли это?

– Нет, совершенно. Я прошел мимо, и даже не заметил. Для меня было главное, что соперник никуда не ушел, остался в ринге. Все остальное неважно. Никакого дискомфорта. Для меня Америка – новая страна. Я там провел только четвертый бой.

– Понятно, что зрители пошли смотреть бой Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса. Вы сами этот поединок посмотрели?

– Нет, конечно. Как я посмотрю? У меня самого бой. Мне этот поединок был даже не интересен. Другая категория.

– Сами себя представляете в другом весе?

– На данный момент нет.

«ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВРЕМЯ ЖИВУ В КАНАДЕ»

– С промоутером Ивоном Мишелем ваше сотрудничество прекращено?

– Да, все отношения закончены.

– Какие отношения у вас сейчас? Обида, дружба, что-то еще? Готовы ли с ним встретиться?

– Не хочу с ним встречаться. Все у нас закончено. Друг от друга мы свободны. Мы подписали бумаги, по-доброму разошлись.

– Вы провели бой под эгидой Top Rank. Отношение этой промоутерской компании к вам отличается от того, что было прежде?

– Конечно. Top Rank – это большая компания и большая история. Но это был уже мой второй бой с ними. Первый был против Энрико Келлинга.

– Вы проживаете в Канаде, но за последние полгода я два раза видел вас в Москве. Можете рассказать, в процентном соотношении, где вы больше проводите времени? В России или Канаде?

– В России я провожу достаточно немного времени. Вся моя подготовка проходит в Канаде. В Монреале я тренируюсь, и там мои дети хотят в школу. Фактически я всегда нахожусь там.

«НЕТ СМЫСЛА УЕЗЖАТЬ В США»

– А из-за того, что вы сменили промоутера нет ли причин переехать в США?

– Нет, потому что мой тренер в Канаде. Если бы мой тренер был из Америки, то, конечно, я переехал бы в Америку. Я так делал в любителях, когда мой тренер был из другого города, я переезжал.

– А чем условия тренировок в Канаде отличаются от условий в России?

– Я бы не сказал, что условия в Канаде лучше, чем в России или США. Для тренировок в первую очередь должен быть свой подход. Я люблю порядок, чтобы все было разложено по полочкам. Я уже долго живу в Канаде, поэтому весь процесс у меня поставлен.

– В Канаде проживают Адонис Стивенсон, Жан Паскаль, Элейдер Альварес. Все они – представители вашего дивизиона. Вы с ними пересекаетесь, дружите?

– Нет, я с ними не дружу. С Альваресом я вначале спарринговал, но уже давно с ним не тренируюсь. Мы в отдельное время тренируемся. Мы не бываем вместе практически. С Паскалем раньше спарринговал, но сейчас не спаррингую.

– А сейчас у вас есть звездные спарринг-партнеры?

– Спарринг-партнеры у меня все там. Например, на последний бой у меня были спарринг-партнеры из Европы и Америки. Мне не нужны звездные спарринг-партнёры. Мне нужно, чтобы они работали хорошо.

«ВСЕ ХОТЯТ МОЕГО БОЯ С КОВАЛЕВЫМ»

– В Top Rank подписан и чемпион по версии WBC Александр Гвоздик. Говорили ли вы с кем-то на предмет боя с ним? Все-таки промоутерам не выгодно сводить двух своих чемпионов…

– Нет, я не говорил по этому поводу. Я, конечно, промоутером не был и точно не знаю, но мне кажется, что это хорошо, что у Top Rank два пояса. Если компания сведет нас, у них два пояса и останутся.

– Как сейчас себя ощущаете физически. Когда будете готовы вернуться на ринг?

– Сейчас у меня идет Рамадан. После него спокойно вернусь.

– А что происходит со спортсменом во время Рамадана? Набирается вес или не хватает ли на тренировки?

– Я всегда тренируюсь один раз в день во время Рамадана. Без воды, без еды вес чуть-чуть падает.

– Получается, что следующий ваш поединок будет не раньше сентября?

– Не факт. Возможно раньше.

– Обязательного претендента IBF вам не назначала?

– Пока нет.

– А вы сами выражали пожелания по сопернику?

– Пока все говорят про Ковалева. И в России и в Америке.

– Даже в США?

– Да, часто спрашивают.

– Значит, в кандидатуре Ковалева вы сами заинтересованы больше, чем в кандидатурах Гвоздика и Дмитрия Бивола?

– Да. Его имя – первое.

– В каких вы с ним отношениях сейчас?

– У меня нет отношений с ним. Просто мой потенциальный соперник.

«В ЛЮБИТЕЛЯХ Я НА КОВАЛЕВА НЕ НАСТРОИЛСЯ»

– А вспоминаете поединок с ним, который был перед Олимпиадой?

– В 2007-м году? Да.

– Он тогда был сильным боксером?

– Не знаю. Дело в том, что бой с Ковалевым был полуфинальным, а я настраивался на финал с Евгением Макаренко. На нем был весь фокус. На Ковалева я не настроился, выглядел неважно, но, тем не менее, выиграл этот бой. Потом выиграл и у Макаренко, став чемпионом России.

– Вы еще встречалась тогда с Александром Усиком и Гвоздиком. Как они изменились с тех пор?

– Честно говоря, не смотрю их бои, поэтому не могу ответить.

– Но реально вам нокаутировать Гвоздика?

– Посмотрим, пока что я всех соперником победил нокаутами, хотя не знал, что мои обои закончатся именно так. Я не такой человек, чтобы говорить: «Нокаутирую его». Это болтовня.