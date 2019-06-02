Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура - Советский спорт
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02 июня 2019 12:43БоксУсачев Владислав

Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура

Известный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.

Подопечными Машьянова является чемпион в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол и тяжеловес Сергей Кузьмин. Кузьмин спарринговал вместе с Руисом, а против Джошуа провел бой на любительском ринге.

– Можно ли победу Руиса над Джошуа назвать сенсаций масштаба Тайсон – Даглас?
– Конечно, нет. Я хорошо знаком с Руисом. Сережа с ним много тренировался и спарринговал в одном зале, поэтому результат для меня был ожидаем.

– Но не считали же вы Руиса фаворитом?
– Я расценивал силы как 50 на 50. Я хорошо знаю обоих боксеров. Джошуа – искусственно раздутая фигура, если посмотреть на всю его карьеру. За два года до Олимпиады его начали «тащить» на всех соревнованиях из расчета того, что Игры пройдут в Лондоне.

– И на Олимпиаде его «протащили».
– Да. Как минимум в двух поединках, включая финал с итальянцем Роберто Каммарелле. В двух боях он проиграл на 100 процентов. И финал прошел в «одну калитку».

Джошуа – здоровый парень, но каждого перекаченного боксера хватает только на одну хорошую атаку. Остальное время в раунде идет на восстановление. Что и показал бой с Руисом. Энди был расслаблен и спокоен. Он входил на дистанцию и засаживал «пачку» ударов, устраивал «мельницу». Джошуа ничего не мог противопоставить. На дистанции он пробивал один-два удара. Одна такая комбинация даже принесла ему успех в третьем раунде, но в остальное время он подпускал Руиса на удобную сопернику среднюю дистанцию. Джошуа на этой дистанции работать не умеет.

– Почему все это не получилось у Александра Поветкина?
– Саша не делал того, что делал Руис. Проблема в том, что Поветкин был заряжен на один удар, максимум на два. Разрывая дистанцию, он наносил один-два удара и на этом останавливался. Если попал, продолжал выборочно бить. Не зацепил первым ударом, проваливался без дальнейшего развития. Поветкин был зажат, а Руис – расслаблен. Он входил на дистанцию и начинал бить как из пулемета. Даже вкладываться не нужно. Каждый удар имеет эффект.

– Вам не показалось, что Джошуа не отнесся к сопернику с должным уважением?
– Не сказал бы. На таком уровне ко всем соперникам выходят с уважением. Каждый претендент хочет отобрать титул, поэтому любой чемпион обязан быть во всеоружии.

– Как в дальнейшем сложится карьера у Джошуа? Как у Майка Тайсона после поражения от Бастера Дагласа или как у Леннокса Льюиса после поражений от Оливера Макколла и Хасима Рахмана?
– Джошуа не Льюис и даже не Рахман. В техническом и тактическом плане он уступает обоим. И особенно сильно он уступает Льюису. Думаю, что его карьера закончена. В реванше Руис у него снова выиграет. Тем более, он знает, как это сделать. Я наблюдал за ним около года, как он двигается, как он спаррингует. По себе он особо ударить не дает, очень чуткий, пластичный, мягкий. Все удары наносит на очень высокой скорости. А человек, который в тяжелом весе обладает высокой скоростью – очень большой боксер. Из этого всего можно сделать вывод, что боксер он – высокого уровня, пусть «специалисты» в него и не верили. Это закат карьеры Джошуа. Не знаю, как сложится ответный бой в Англии. Рассчитывать Энтони может на случайность, а в технико-тактическом плане Руис намного лучше.

– Также запланирован бой между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. Здесь можно рассчитывать на еще одну сенсацию?
– Конечно, почему нет? В первом бою Ортис по своей глупости отдал бой. Уайлдер был в таком положении, что еще одно мгновение и бой закончится. Временами Ортис его просто избивал. Не знаю, в каком состоянии кубинец сейчас, но умение и облученность у Ортиса находятся на более высоком уровне, чем у Уайлдера. Вопрос в том, как это правильно использовать.

Когда Луис правильно использовал ресурсы, он вел бой, а потом он потратил весь «бензин». Проиграл Ортис из-за усталости. Нужно было грамотно распределить силы и правильно использовать моменты.

– Как Сергей Ковалев во втором поединке с Элейдером Альваресом?
– Да. Ортис слишком много бил по плечам. В его возрасте нужно работать более экономно и бить выборочно, а он взвинчивал темп. Зачем? Он же гораздо техничнее, грамотнее и умнее. Погуляй, найти ситуацию и реши вопрос. Не нашел, отдохни. 12 раундов, куда спешить? Ортис решил на любительской волне задавить соперника темпом. Уайлдер темп выдержал и дождался, когда соперник устанет. Ортис стал беспомощным, он даже руки не мог поднять. В той ситуации его бы нокаутировал любой боксер.

И вы говорите про сенсацию. Сенсацией будет, если Ортис опять повторит свою ошибку – безграмотную работу. Если он сделал правильные выводы, по умению и мастерству Уайлдер и рядом не стоит с кубинцем. Ортис должен выиграть на 99 процентов.

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