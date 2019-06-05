Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и Гассиева Серебряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.

– Я всегда критиковал Абеля Санчеса, потому по мере работы с ним бокс Головкина совсем упростился. Он все время показывал агрессивный стиль, а во втором поединке с Альваресом Геннадий стал работать вторым номером, стоял неудобно, не мог ударить. Такие моменты просматривались

Насколько сейчас ему поможет новый тренер и изменится ли сам Головкин? Я думаю, что стимулов у него очень много. Первый бой на DAZN, нужно проявлять себя, чтобы Сауль согласился на третий бой.

– А в целом, какое у вас мнение о Санчесе, в том числе и его работе с другими боксерами?

– Я месяцами находился в США. В частности был в Лас-Вегасе. Я не встретил там ни одного тренера. Про Фредди Роуча Мэнни Пакьяо тоже говорил, что недоволен его работой. Но вроде вернулся к нему. Рассуждать можно долго.

Конкретно по Санчеса я всегда высказался, что Головкину надо менять тренера. И Санчес – не тренер.

Можно вспомнить бой Мурата Гассиева с Александром Усиком. Гассиев не сделал ровным счетом ничего. Ни разу не обострил, ни раскрыл, ни дал понять, что хочет выиграть. Пропрыгал весь бой. Даже левого бокового мы не увидели. О чем это говорит? Боксер не готовился под конкретного соперника. Я думал, что Мурат перекроет ему дорожку, зажмет у канатом и будет наносить жесткие серийные удары.

Головкин вышел на второй бой с Канело будто впервые в жизни его увидел, словно не было предыдущих 12 раундов. Стал работать вторым номером и выжидать, что делает соперник. Ни о чем бой.

– Что думаете о новом сопернике Головкина?

– У Роллса очень большая мотивация. Уверен, что выйдет и сделает все возможное, чтобы победить. Насколько, Головкин разбирал его бои и готовился под конкретного соперника, это мы увидим только в бою. Потом проведем анализ и разбор ошибок.

– В России Роллса сравнивают с последним соперником Дениса Лебедева – Гаретом Уилсоном. Оба были без поражений и оба в приличном возрасте. Бой у Лебедева получился неконкурентным и неинтересным. Такую же картину ждут и от предстоящего поединка Головкина. Как оценивается этот бой в Казахстане?

– Понятно, что соперника выбрали конкретно под дебют на DAZN. Чтобы можно было показать красивый бокс, и чтобы «Канело» был склонен к тому, чтобы принять третий бой.

Лебедев, кстати, в бою с Гильермо Джонсом совершал большие ошибки, когда бросался под правую руку панамца. Тот по сути ничего не делал, выбрасывал руку туда, куда совал голову Лебедев. Чисто позиционно неправильно работал Денис. Джонсу даже не надо было упираться или что-то искать.

То же самое Александр Поветкин. Его бокс меня тоже сильно удручал.

– Раз вы упомянули Поветкина. На днях сенсационную победу над Энтони Джошуа одержал Энди Руис. Что сделал такого мексиканец, чего не удалось россиянину?

– У Руиса было огромное желание. Он сам шел вперед и навязывал свой бокс. Наносил много ударов и он очень хотел выиграть. Когда боксер подстраивается под соперника (как Головкин под «Канело»), он не добьется победы. Руис как раз показал, что нужно делать, чтобы забрать пояса.

После первых пропущенных ударов у Джошуа уже загуляли ноги. И было видно, что он тяжело стоит на ногах, а Руис не стал ничего выискивать, сразу стал добивать. Так и нужно было делать.

– Кого вы считаете лучшим боксером на постсоветском пространстве? Головкин, Усик, Василий Ломаченко или кто-то другой?

– Я бы поспорил на счет Ломаченко и Усика и сказал, как их можно наказать. Мы же видели, как Хорхе Линарес боксировал с Ломаченко. Если бы он повторил свою комбинацию и попал Василию по бороде, Ломаченко бы не встал. Но тренер не подсказал: «Повтори, два шага назад и вернись».

У всех есть плюсы и минусы, но сейчас спорить нечего. Ломаченко и Усик в фаворе. Они молоды. Головкину сложнее, но и у него есть, чтобы доказать, что он тоже лидер.