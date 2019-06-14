Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных - Советский спорт
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14 июня 2019 14:33БоксУсачев Владислав

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных

Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Тайсон Фьюри (США) – Том Шварц (Германия)

15 июня. Лас-Вегас, США

Фьюри: 27-0-1, 19 KO

Шварц: 24-0, 16 KO

С одной стороны – встреча двух небитых тяжеловесов. Но с другой – рейтинговый бой, без титула. Причем однозначным фаворитом выглядит Фьюри. Конечно, и Энтони Джошуа считался фаворитом во встрече с Энди Руисом, но Руис не появился из ниоткуда в отличие от Шварца. Если у Энди были серьезные бои, для Тома этот вызов будет первым. Хороших немецких боксеров в истории было совсем немного. На ум приходят разве что Макс Шмеллинг и Юрген Бремер. Все остальные так или иначе заезжие (Хук, Штурм, Абрахам, Штиглиц…), поэтому сюрпризов ждать не стоит. Фьюри тяжелее и выше своего соперника. К тому же у британца крепкий подбородок. Даже Деонтей Уайлдер не смог его нокаутировать.

Прогноз: Победа Фьюри по очкам

Дмитрий Кудряшов (Россия) – Илунга Макабу (ЮАР)

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16 июня. Екатеринбург, Россия

Бой за вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Кудряшов: 23-2, 23 KO

Макабу: 24-2, 23 KO

Этот бой возглавит вечер бокса в Екатеринбурге. Противостояние крайне интригующее. Кудряшов, как и другие боксеры »Мира бокса», не может похвастаться регулярной загруженностью. Но это никак не влияет на главное оружие Дмитрия – удар. Отправить в нокаут он по-прежнему способен любого соперника. Впрочем, и Макабу – не промах. Он собрал скальпы приличных боксеров – Табисо Мчуну, Глен Джонсон и Дмитрий Кучер. Только украинец услышал финальный гонг и проиграл раздельным решением. Но тот бой проходил в Украине, и все равно остался за Макабу. Россиянину нужно во что бы ни стало нокаутировать соперника в первых раундах, как это сделал Тони Белью. Во второй половине боя опаснее будет уже Макабу, который неоднократно показывал, что умеет подстраиваться под соперника. Пожалуй, эта встреча станет определяющей для карьеры каждого боксера. Победитель вплотную приблизиться к титулу, а проигравший потеряет все.

Прогноз: Победа Кудряшова в первой половине боя

Евгений Тищенко (Россия) – Абрахам Табул (Гана)

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16 июня. Екатеринбург, Россия

Бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Тищенко: 4-0, 2 KO

Табул: 16-1-1, 13 KO

Изначально вторым по значимости боем выглядела встреча Алексея Егорова и Майка Переса, но кубинец в последний момент «слился» по неизвестным причинам. Поэтому обратим внимание на бой олимпийского чемпиона Евгения Тищенко. В интервью «Советскому спорту» он сообщил, что большой бой намерен провести ровно через год, а пока Евгений продолжает осваиваться в профи. Его нынешний соперник определился буквально за две недели до боя. Поэтому вряд ли Абрахам Табул успел подготовиться ко встрече должным образом.

Ганец сколотил впечатляющий рекорд на родине, а единственное поражение потерпел в единственном в карьере выездном поединке. Год назад в Черногории он проиграл местному проспекту Дилану Прашовичу техническим нокаутом

Прогноз: Победа Тищенко по очкам

Майрис Бриедис (Латвия) – Кшиштоф Гловацки (Польша)

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15 июля. Рига, Латвия

Полуфинал 2-го сезона Суперсерии за титул чемпиона мира по версии WBO и вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Бриедис: 25-1, 18 KO

Гловацки: 31-1, 19 KO

Оба боксера уже владели титулами чемпиона мира, но проиграли их Александру Усику, который оставил пояса вакантными. И Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки уступили украинцу в родных стенах по очкам. После этого карьеры обоих не заладились. Несмотря на победы, боксеров мучили травмы. Отсюда - неубедительные бои. Тренер поляка Федор Лапин сообщил, что только к последнему своему бою Гловацки подошел абсолютно без всяких повреждений, что произошло впервые с момента их сотрудничества. К сожалению, это был четвертьфинал, в котором не повезло россиянину Максиму Власову. Одновременно с этим Бриедис вымучил победу у Ноэля Гевора. Хотя изначально казалось, что шансов у его соперника чуть меньше нуля. Но Майрису пришлось работать исключительно джебом, потому что его правая рука была травмирована.

Прогноз: победит тот, кто меньше травмирован

Юниер Дортикос (Куба) – Эндрю Табити (США)

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15 июля. Рига, Латвия

Полуфинал 2-го сезона Всемирной боксёрской суперсерии за титул «временного» чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Дортикос: 23-1, 21 KO

Табити: 17-0, 13 KO

Второй полуфинал Суперсерии состоится на андеркарте поединка Бриедис – Гловацки. Главная проблема Юниера Дортикоса – он совершенно не развивается как боксер. Кроме «двойки» он не делает ничего. Боковых ударов или апперкотов в арсенале кубинца нет. И, как правило, во второй половине боя у Юниера заканчивается бензин, что едва не стоило ему победы в бою с крепким середняком Матеушом Мастернаком. Американец, напротив, всегда действует в выжидательной манере, работает от соперника. К тому же его тренирует Флойд Мейвезер-старший. Четвертьфинал, в котором Табити победил россиянина Руслана Файфера, оказался крайне скучным. У Файфера сдали нервы и после второго раунда он забыл про план на бой, подставляясь под правый прямой соперника. Сам Табити ничем интересным не запомнился, но от него сюрпризов ждать можно в отличие от Дортикоса.

Прогноз: победа Табити по очкам

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