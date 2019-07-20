Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем

ЧЕМПИОНЫ

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в последние годы занимается тем, что плодит разных «чемпионов» быстрее, чем рождаются кролики: суперчемпион, регулярный, золотой, временный, интернациональный и «в отпуске». Одновременно в одном весе только по версии WBA могут быть целых шесть чемпионов мира.

Спроецируйте эту ситуацию на футбол, и тогда этот бред сумасшедшего будет показательным. Таким образом, в прошлом году «Зенит» стал суперчемпионом, «Локомотив» – регулярным, «Краснодар» – временным, «Спартак» – народным и так далее. WBA поощряет такую систему, потому что каждый пояс – это взносы в организацию.

Поэтому владеющие титулами Турман и Пакьяо разыграют только один пояс, принадлежащий американцу. С 2013 года Кит считался временным чемпионом, в 2015 после победы над Робертом Герреро стал регулярным, а после победы над Дэнни Гарсией в 2017 году титул американца эволюционировал в суперчемпиона.

К тому же Турман отнял у Гарсии пояс WBO, но этот титул пришлось отдать, поскольку два года Кит провел, залечивая травму правой руки. Всемирная боксерская организация (WBO) не штампует пояса пачками по примеру WBA и действует по спортивному принципу – не можешь защитить, расставайся.

И пока Турман лечил травму, Пакьяо стал «регулярным» чемпионом после победы над аргентинцем Лукасом Матиссе. А после защиты пояса во встрече с Эдрианом Бронером, филиппинец стал обязательным претендентом на титул Турмана, который уже успел провести одно добровольную защиту – в январе против Хосепито Лопеса.

ФОРМА

В последнем поединке Турман выглядел крайне неубедительно, учитывая далеко не выдающийся уровень своего соперника. В свои 30 лет он выглядел куда более уставшим от бокса спортсменом, чем 40-летний Пакьяо.

«За два года простоя я потерял чувство бойца, но, в конце концов, бокс не нов для меня. Я не смотрю бокс. Я пропустил все сенсации этого года. Но все равно я прихожу в зал и узнаю все результаты, потому что все говорят об этом. Я никогда не был фанатом бокса», – признается Турман.

Вряд в таком состоянии, когда бокс – это только работа, можно показать хорошее выступление. Ведь даже в поединке с Лопесом Турман пропускал много ударов, и один из судей поставил ничью. А разница в классе между Лопесом и Пакьяо очевидна даже тем, кто знает боксеров только по фамилиям.

Сам же Пакьяо к двум последним боям готовился под руководством Бубоя Фернандеса, а не Фредди Роуча, с которым работал большую часть карьеры. Как результат Мэнни в боях с Матиссе и Бронером выглядел лучше, чем за предыдущие пять лет работы с Роучем.

В двух поединках Пакьяо не испытал никаких проблем с опытными соперниками, а его работа в защите вышла на более качественный уровень, поскольку филиппинец перестал прямолинейно бросаться на соперников. В пользу Пакьяо говорит немаловажный фактор проверки на допинг. Накануне этого боя VADA не осуществляло допинг-контроль. Никто же не думает, что 40-летний боксер готовится к чемпионскому бою только за счет природных качеств и без помощи фармакологии.

ТЕХНИКА

В техническом плане Пакьяо даст фору любому сопернику и Турману в том числе. Тем более, что Кита преследовали травмы, которые сказались на его правой руке. Американец никогда не был приверженцем прямых ударов, а Пакьяо владеет ими в идеале. Своих самых грозных соперников Турман ловил боковыми, начиная атаки справа, но травма увеличила амплитуду его движений, что дает еще один небольшой плюсик в пользу филиппинца.

Тем более что с момента начала работы с Фернандесом Пакьяо сохраняет силы на концовку боя и Бронер дотянувший до 12 раунда почувствовал это на себе. Более молодой американец рассчитывал получить преимущество над ветераном в поздних раундах, но получил только трепку.

У Кита есть преимущество в пять сантиметров перед Пакьяо в росте и длине рук, но рефлексы у американца явно уже не, что были в боях Дэнни Гарсией и Шоном Портером. Тогда Турман одержал тяжелые победы над серьезными боксерами, которые сами неоднократно попадали в цель. Сейчас даже Хосепито Лопес выдал конкурентный бой, а ведь совсем не факт, что Турману для победы над Пакьяо хватило бы и былого багажа.

Совершенно точно от американца не стоит ждать никакой агрессии. Это соперников невысокого уровня в начале своей карьеры Турман давил грубой силой, а Гарсию и Портера он пытался переиграть и работал в течение всей дистанции спиной вперед, ловя соперников на ошибках. И это неудивительно, ведь тренирует Турмана Дэн Бирменгем. Этот специалист воспитал одного из лучших «спойлеров» начала этого века – Рональда «Винки» Райта, боксера настолько умного, насколько и скучного.

ПРОГНОЗ

Чисто со спортивной точки зрения преимуществом должен владеть Пакьяо. Агрессия будет исходить от него, а Турман будет работать вторым номером, пытаясь найти в обороне филиппинца брешь.

Вероятность нокаута в этом поединке крайне мала. Судить встречу будет Кенни Бейлисс – это один из немногих рефери, к которым вообще не было серьезных претензий за всю карьеру.

Но главными вершителями судеб окажутся боковые судьи. Опытные Гленн Фельдман и Дэйв Моретти в «нетрадиционным искусств» замечены не были. Каждый отработал на более чем тысячи боев, и содержимое их карточек примерно соответствовало тому, что происходило на ринге. Третьим судьей будет Тим Чэтэм. На его счету чуть более 350 боев, и он работал на поединке Пакьяо – Бронер, поставив 116-112 в пользу филиппинца. Пожалуй, немного щедро для претендента.

Поскольку все трое представляют США, а Турман является более молодым и небитым боксером, портить послужной список своему соотечественнику в равном поединке они не будут. Сколько угодно можно говорить, что Пакьяо в Америке уже стал своим, но тогда откуда у Мэнни взялись поражения от Джеффа Хорна и Тимоти Брэдли? Пакьяо нужно побеждать убедительно и никак иначе. В противном случае появятся новые «Роберт и Аделаида Берд»*.

* Роберт Берд работал на поединке Бриедис – Гловацки. Рефери пропустил два грубых нарушения правил, приведших к нокдауном. Аделаида Берд поставила счет 118-110 в пользу мексиканца в первом поединке Головкин – Альварес. В то время как большинство независимых экспертом отдали победу Головкину или лишь трое из 40 посчитали, что сильнее был Альварес, но счетом 115-113.