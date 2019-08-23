Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина

Загрузка...

Напомним, что поединок Папин – Макабу состоится в Челябинске 24 августа в рамках вечера, главным событием которого станет бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда.

«КУДРЯШОВ НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН НА БОЙ»

– В июне ваш подопечный Дмитрий Кудряшов проиграл Макабу. Какие выводы вы для себя сделали после этого боя?

– Никаких глобальных выводов. Дело в том, что Дима и Леша – два совершенно непохожих друг на друга боксера. Кудряшов не может делать то, что может Папин и наоборот. Поэтому нынешняя подготовка изначально строилась абсолютно по-другому.

– А вы бы внесли новые корректировки в план на бой для Кудряшова, зная, каким был ход поединка?

– Нет. Проблема в том, что Дина не сделал даже десяти процентов из задуманного плана. Он устроил драку. Фактически, он не выполнил план и провел бой так, как было выгодно Макабу.

– Кудряшов решил попробовать свои силы в ММА. Вы будете его готовить?

– К его решению я отношусь уважительно, но не знаю, кто его будет готовить. Если он захочет готовиться с нашей командой, мы ему поможем.

– Это не авантюра?

– Может быть, немного.

«ПАПИН БУДЕТ В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ»

– В связи с тем, что Кудряшов проиграл, нет ли у вас волнения за Алексея Папина?

– Это никак не связано. Волнение за Лешу у меня есть, но не из-за поражения Димы, а потому что Макабу – хороший боксер. Это будет тяжелый бой, как для него, так и для меня.

– Внесли ли вы какие-то корректировки в подготовку под соперника после последнего боя? Что-то у Макабу увидели новое?

– Ничего нового он не показал. Но те вещи, которые делает Макабу, он делает хорошо. Все это он показывал и с другими боксерами. Теоретически из этого боя корректировки можно сделать для Кудряшова. Потому что Дима не может то, что может Леша. Соответственно и Папин не может то, что может Кудряшов. Разные стили и разные боксеры.

– Со стороны мне кажется, что бокс Папина рассчитан на силу и огромное здоровье. Он пытается соперника передавить и перебить. Не хватает хитрости. Насколько верное впечатление?

– Но это же приносит результат.

– Не спорю, но пока таких соперников как Макабу не было.

– Правильно, поэтому сейчас будет хорошая проверка. Посмотрим, действительно ли это так. У Папина такой стиль. Боксеры есть техничные, есть силовые.

– Отрабатываете ли элементы грязного бокса? Мало ли понадобится повязать Макабу?

– Мы много чего отрабатываем.

– Бой состоится спустя два с небольшим месяца после последних боев Макабу и Папина. Это вносит коррективы? На пик формы выйти можно?

– Можно. Последний бой у Леши не был тяжелым. Он закончился быстро. Перед тем поединком подготовка была хорошей. Это даже оптимальная ситуация. Мы прошли неполный лагерь. Леша немного отдохнул, и мы приступили к спаррингам.

«УДАР БРИЕДИСА БЫЛ НАМЕРЕННЫМ»

– Чуть продолжим тему грязного бокса. Как тренер ММА оцените удар Майриса Бриедиса в бою с Кшиштофом Гловацки.

– Удар был грязным и намеренным. Это грубое нарушение правил. Говорят, что Гловацки почувствовал этот удар. Это был ключевой момент, который сломал ему всю работу. Этот удар его потряс.

– А кто еще из ваших подопечных выступит в вечере 24 августа?

– Евгений Романов.

– У него опасный соперник?

– Я бы сказал, ничего особенного. Этот соперник (Дарио Герман Бальмаседа, – прим ред.) скорее нужен, чтобы держать себя в тонусе.

– У Романова 13 побед. Без поражений. Но ему уже 34 года. Как быстро ему нужно выходить на новый уровень?

– С одной стороны, уже нужно. С другой, чтобы конкурировать на новом уровне нужно проделать определенную работу.

«МАКГИРТ ВЕРНУЛ ПРЕЖНЕГО КОВАЛЕВА»

– Главный бой: Ковалев – Ярд. Видели ли вы соперника Сергея?

– Конечно.

– Может, назовете слабые места Ярда? Я их, например, не увидел.

– Чтобы их назвать нужно, чтобы он провел бой с соперником, который может постоять за себя. У Ярда таких соперников не было. И у него будет первая проверка.

– А как и к чему готовить своего боксера, если слабые места соперника не очевидны? На что делать акцент?

– К сожалению, не могут ответить на вопрос. Я смотрел бои Ярда только ради интереса. Я не изучал его поединки. У Ковалева есть своя команда. Что-нибудь придумают.

– Каким вам показался сам Ковалев по его второму бою с Элейдером Альваресом?

– Сергей выиграл и деклассировал Альвареса, а в первом бою он выглядел неважно. Однозначно работа с Бадди Макгиртом принесла свои плоды. Сергей стал таким, каким был на пике своей формы.

– Не помешает ли Сергею то, что у него уже есть практически готовый контракт с Саулем Альваресом?

– Кому-то это может помешать, а кому-то нет. Конкретно эта ситуация: я не знаю Сергея, не знаю его характер. Не исключаю, что эта ситуация даже ему поможет. Но когда боксер заглядывает за спину своего соперника – это всегда плохо. Это недооценка соперника. Считаю, что это неправильно.