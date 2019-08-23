Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 августа 2019 12:54БоксУсачев Владислав

Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина

Известный тренер Андрей Ивичук рассказал «Советскому спорту» о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу, и объяснил, почему конголезцу проиграл Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что поединок Папин – Макабу состоится в Челябинске 24 августа в рамках вечера, главным событием которого станет бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда.

«КУДРЯШОВ НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН НА БОЙ»

– В июне ваш подопечный Дмитрий Кудряшов проиграл Макабу. Какие выводы вы для себя сделали после этого боя?
– Никаких глобальных выводов. Дело в том, что Дима и Леша – два совершенно непохожих друг на друга боксера. Кудряшов не может делать то, что может Папин и наоборот. Поэтому нынешняя подготовка изначально строилась абсолютно по-другому.

– А вы бы внесли новые корректировки в план на бой для Кудряшова, зная, каким был ход поединка?
– Нет. Проблема в том, что Дина не сделал даже десяти процентов из задуманного плана. Он устроил драку. Фактически, он не выполнил план и провел бой так, как было выгодно Макабу.

– Кудряшов решил попробовать свои силы в ММА. Вы будете его готовить?
– К его решению я отношусь уважительно, но не знаю, кто его будет готовить. Если он захочет готовиться с нашей командой, мы ему поможем.

– Это не авантюра?
– Может быть, немного.

«ПАПИН БУДЕТ В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ»

1

– В связи с тем, что Кудряшов проиграл, нет ли у вас волнения за Алексея Папина?
– Это никак не связано. Волнение за Лешу у меня есть, но не из-за поражения Димы, а потому что Макабу – хороший боксер. Это будет тяжелый бой, как для него, так и для меня.

– Внесли ли вы какие-то корректировки в подготовку под соперника после последнего боя? Что-то у Макабу увидели новое?
– Ничего нового он не показал. Но те вещи, которые делает Макабу, он делает хорошо. Все это он показывал и с другими боксерами. Теоретически из этого боя корректировки можно сделать для Кудряшова. Потому что Дима не может то, что может Леша. Соответственно и Папин не может то, что может Кудряшов. Разные стили и разные боксеры.

– Со стороны мне кажется, что бокс Папина рассчитан на силу и огромное здоровье. Он пытается соперника передавить и перебить. Не хватает хитрости. Насколько верное впечатление?
– Но это же приносит результат.

– Не спорю, но пока таких соперников как Макабу не было.
– Правильно, поэтому сейчас будет хорошая проверка. Посмотрим, действительно ли это так. У Папина такой стиль. Боксеры есть техничные, есть силовые.

– Отрабатываете ли элементы грязного бокса? Мало ли понадобится повязать Макабу?
– Мы много чего отрабатываем.

– Бой состоится спустя два с небольшим месяца после последних боев Макабу и Папина. Это вносит коррективы? На пик формы выйти можно?
– Можно. Последний бой у Леши не был тяжелым. Он закончился быстро. Перед тем поединком подготовка была хорошей. Это даже оптимальная ситуация. Мы прошли неполный лагерь. Леша немного отдохнул, и мы приступили к спаррингам.

«УДАР БРИЕДИСА БЫЛ НАМЕРЕННЫМ»

– Чуть продолжим тему грязного бокса. Как тренер ММА оцените удар Майриса Бриедиса в бою с Кшиштофом Гловацки.
– Удар был грязным и намеренным. Это грубое нарушение правил. Говорят, что Гловацки почувствовал этот удар. Это был ключевой момент, который сломал ему всю работу. Этот удар его потряс.

– А кто еще из ваших подопечных выступит в вечере 24 августа?
Евгений Романов.

– У него опасный соперник?
– Я бы сказал, ничего особенного. Этот соперник (Дарио Герман Бальмаседа, – прим ред.) скорее нужен, чтобы держать себя в тонусе.

– У Романова 13 побед. Без поражений. Но ему уже 34 года. Как быстро ему нужно выходить на новый уровень?
– С одной стороны, уже нужно. С другой, чтобы конкурировать на новом уровне нужно проделать определенную работу.

«МАКГИРТ ВЕРНУЛ ПРЕЖНЕГО КОВАЛЕВА»

– Главный бой: Ковалев – Ярд. Видели ли вы соперника Сергея?
– Конечно.

– Может, назовете слабые места Ярда? Я их, например, не увидел.
– Чтобы их назвать нужно, чтобы он провел бой с соперником, который может постоять за себя. У Ярда таких соперников не было. И у него будет первая проверка.

– А как и к чему готовить своего боксера, если слабые места соперника не очевидны? На что делать акцент?
– К сожалению, не могут ответить на вопрос. Я смотрел бои Ярда только ради интереса. Я не изучал его поединки. У Ковалева есть своя команда. Что-нибудь придумают.

– Каким вам показался сам Ковалев по его второму бою с Элейдером Альваресом?
– Сергей выиграл и деклассировал Альвареса, а в первом бою он выглядел неважно. Однозначно работа с Бадди Макгиртом принесла свои плоды. Сергей стал таким, каким был на пике своей формы.

– Не помешает ли Сергею то, что у него уже есть практически готовый контракт с Саулем Альваресом?
– Кому-то это может помешать, а кому-то нет. Конкретно эта ситуация: я не знаю Сергея, не знаю его характер. Не исключаю, что эта ситуация даже ему поможет. Но когда боксер заглядывает за спину своего соперника – это всегда плохо. Это недооценка соперника. Считаю, что это неправильно.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Еще по теме:
Алексей Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко Алексей Ягудин: Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня
Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина НХЛ – лига чудес. Игрок, сокрушающий один антирекорд за другим, списанный за ненадобностью в клубе, легко находит новую команду. А лидер плей-офф-2019 по хитам, главный требушет чемпионского «Сент-Луиса» до сих пор без контракта. 21.08.2019 19:07 Хоккей Славин Виталий
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад Стал известен состав сборной России на летний чемпионат мира
Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь Российский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. 09.08.2019 20:00 ММА Усачев Владислав
Кормье бился, но проиграл. Миочич нокаутировал его и отобрал пояс чемпиона UFC (видео) Видео лучших моментов турнира UFC 241. 18.08.2019 10:17 ММА Ващенко Сергей
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай
Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте Российский владелец португальского клуба «Лейрия» рассказал о ближайшем сопернике «Спартака». 22.08.2019 14:00 Футбол Августин Александр
Знарок vs Никитин. Будет ли реванш? В четверг стартует Кубок мэра Сегодня на арене «Мегаспорт», что на Ходынском поле, стартует один из последних предсезонных турниров – Кубок мэра. 22.08.2019 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости Все новости: Хоккей
12:46 Хоккей Валерий Брагин: Довольны отношением к делу и работой Амирова, Ротенберга и Пыленкова
11:58 Баскетбол Станислав Ильницкий: Огонь в глазах молодых парней должен помочь сборной на чемпионате мира
11:50 Сумо Сборные России и Японии по сумо встретятся на ВЭФ-2019
11:49 Хоккей Вячеслав Войнов: Узнал, какие «Авангард» имеет на меня планы, и мне это отлично подошло
11:16 Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
11:01 Футбол Владимир Хашиг: У нас есть возможности для усиления, но немногое можем из-за финансового fair play
10:38 Футбол Владимир Хашиг: Вокруг Кабелла «Краснодар» планировал строить игру в атаке
10:29 Теннис Полина Кудерметова: Миддлтон пожелала терпения в теннисе
10:16 Хоккей Стал известен состав молодежной сборной России на «Турнир четырех наций» в Перми
10:08 Хоккей Дмитрий Яшкин о переходе в «Динамо»: Это было сложное решение, я полностью поменял судьбу
09:57 Футбол Криштиану Роналду: Уйду из сборной, когда меня перестанут вызывать
09:46 Хоккей «Салават Юлаев представил альтернативную форму черного цвета
09:35 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой
09:15 Футбол Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту: Мы добились, чего хотели
08:52 Футбол Олег Кононов: Тяжелейший матч с ЦСКА, долгий перелет и жара – все это сказалось на нашем состоянии
08:45 Футбол Олег Кононов: Игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения
08:38 Теннис Блинкова проиграла Ван Цян на турнире в Бронксе
08:27 Футбол Евгений Ловчев: «Спартак» потратил много эмоций на ЦСКА, на «Брагу» их не хватило
00:25 Футбол Евгений Ловчев: У игроков «Спартака» подспудно сидело – ничья хороший результат
23:53 Футбол Александр Мостовой: «Спартак» изучил «Брагу», как и «Брага» - «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика