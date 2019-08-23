Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса?

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах этого вечера.

ПАПИН И МАКАБУ

Помимо боя Ковалева и Ярда обязательно стоит посмотреть со-главный поединок вечера –Алексей Папин встретится с Илунгой Макабу. Оба боксера последний раз выходили на ринг в рамках одного шоу – 16 июня в Екатеринбурге. И оба одержали досрочные победы. Папин в третьем раунде нокаутировал румына Александру Жура, а Макабу за пять раундов вынудил рефери остановить бой с Дмитрием Кудряшовым.

Примечательно, что Кудряшов и Папин готовились к поединку с конголезцем под руководством известного тренера Андрея Ивичука. Сам специалист заявил, что никаких параллелей между боями своих подопечных проводит не стоит: «Леша и Дима – слишком разные боксеры. То, что может Кудряшов, не может Папин и наоборот. Поэтому нынешняя подготовка изначальна была другой. В бою с Димой Макабу ничего нового не показал. Все это Илунга демонстрировал в предыдущих поединках. Проблема в том, что Кудряшов не выполнил план на бой и действовал так, как было нужно Макабу».

Папин и Кудряшов – силовые боксеры, но на этом их сходство заканчивается. У Дмитрия, по сути, есть в арсенале одна комбинация (левой в туловище, левой в голову), которая отработана до автоматизма и которая принесла Кудряшову большинство побед. Папин в атаке куда более разнообразен, но Алексею не хватает хитрости. Он не «охотится» за головой, а полагается на чугунное здоровье, которое помогает оказывать давление на соперника постоянно. И если Кудряшов уже три раза побывал в нокаутах, до подбородка Папина еще никто не дотянулся, но соперников уровня Макабу у Алексея еще не было.

В субботу для 31-летнего боксера из Реутова будет определяющий в плане перспектив бой. Впрочем, и для Макабу тоже.

КОВАЛЕВ И ЯРД

Последний бой Ковалев провел в феврале этого года. Многие специалисты прочили россиянину провал, но Сергей всех удивил. Он взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса. Причем Ковалев тактически и технически показал полное превосходство над соперником. Сергей не тратил силы на то, чтобы нокаутировать соперника, как это было в первом бою. Он грамотно перебивал Альвареса с дальней дистанции. Получается, что россиянин, несмотря на установившийся стереотип, умеет слушать тренера, а Бадди Макгирт все-таки внес что-то новое – поставил Сергею отличный джеб.

Но если тебя зовут не Бернард Хопкинс, 36 лет – критический возраст для боксера. Тем более, когда соперником является молодой и яркий проспект. У Энтони Ярда пока в карьере не было ни одного боксера, который по уровню хотя бы немного соответствовал Сергею.

В лучшем случае соперники Ярда – это пробитые середняки как Никола Секлоча, который известен поражениями Артуру Абрахаму, Каллуму Смиту и Тайрону Цоге. А ведь это даже не полутяжелый, а второй средней вес.

Поэтому неудивительно, что никто из соперников Ярда не доставил британцу никаких проблем. Уязвимые места у Энтони придется искать самому Ковалеву на ощупь во время боя, поэтому никакой легкой прогулки быть не может.

С одной стороны можно сказать, что промоутеры ловко продвигали Ярда, «скармливая» ему слабую оппозицию, желая поберечь боксера. Но тогда почему они выставили его на бой с Ковалевым, если Энтони к нему не готов? Скорее всего, готов. Сейчас Ярд больше всего напоминает самого Сергея, который в 2013 году приехал в Англию и отобрал титул у местного боксера Нэйната Клеверли, избив чемпиона в четырех раундах.

КОВАЛЕВ И АЛЬВАРЕС

Параллельно с подготовкой к этому бою команда Ковалева вела переговоры с самым медийным и кассовым боксером современности мексиканцем Саулем Альваресом. Удивительно, но изначально инициатива проведения боя исходила именно от него.

Однако, по словам менеджера Ковалева Эгиса Климаса первое предложение от команды мексиканца было просто «оскорбительным», учитывая, что Ковалев – не заштатный ветеран, а действующий чемпион мира. Команда Альвареса улучшила предложение, но сделала это за три недели до боя. Второе предложение получилось «жирным».

«Как бы я тогда выглядел, если меня таким куском поманили, и я побежал?» – объясняет Ковалеву причину отказа от боя с Альваресом на сентябрь. При этом предложение Сауля останется в силе.

«Альварес дал понять, что он ни с кем, кроме Ковалева боксировать не хочет и ждет результата предстоящего поединка Сергея», – говорит Климас.

Все понимают, и Ковалев в том числе, что гонорар за бой с Альваресом будет самым большим в карьере Сергея. Ему 36 лет и финансовый фактор в таком возрасте выходит на первое место. Не думать о предложении мексиканца он просто не сможет.

Поэтому самым важным моментом в предстоящем поединке является то, какое влияние на Ковалева окажет сложившаяся ситуация? Если это выльется в недооценку Ярда, возникнут большие проблемы. Ярд – это «мини-Энтони Джошуа», парень огромной комплекции. Задавить Ковалева он может. С другой стороны, понимая всю ставку и зная сумму гонорара от Альвареса, Сергей может быть дополнительно мотивирован и тогда уже второй Энтони, впервые покинувший Великобританию в этом году, вернется домой с первым поражением в карьере. Как это случилось с Джошуа после его визита в США на бой с Энди Руисом.