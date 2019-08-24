Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани

– Бой оставил хорошие эмоции. В восьмом раунде Ярд прибавил, и было чуть-чуть опасно. Но первые шесть раундов прошли спокойно. Потом Ярд прибавил. После этого бой опять повернулся в нашу сторону.

– Насколько реально была опасной концовка восьмого раунда для Ковалева? Остановка боя со стороны рефери была близка?

– Было очень опасно, прям на грани. У меня даже кулаки сжались. Крайне близко было к остановке боя. Ярд очень активно пошел вперед, а Ковалев этого не ожидал. На самом деле было очень опасно.

– Получается, Ярд отдал все силы в этом раунде?

– Думаю, да. Возможно, была такая установка: первые шесть раундов боксировать в своей манере, а затем «забирать» бой. Я знаю эти стратегические моменты. Когда бой рассчитан на 12 раундов, очень часто делается так, что первые шесть раундов нужно не особо боксировать, а просто физически поддавливать. Можно отдавать раунды, но важно оказывать давление, а с шестого раунда включаться в работу. В принципе, у Ярда была похожая тактика. Он шел вперед, но проигрывал: первые шесть раундов. Ярд много пропустил, а в седьмом-восьмом пошел вперед и хотел уронить Ковалева. Слава богу, этого не произошло.

– Насколько сложнее будет бой Ковалева с Саулем Альваресом? С одной стороны этот боксер меньше, но с другой – опыта у мексиканца по сравнению с Ярдом несоизмеримо больше.

– Да, намного сложнее будет Сергею. В прошедшем поединке я 60 на 40 давал в пользу Ковалева. Ярд все-таки тоже хороший боксер. Перевес Ковалева заключался в плане большого опыта. С Альваресом будет проблематично. Формально шансы 50 на 50, но диктовать бой будем сам Альварес.

– Вам удалось увидеть Ярда до этого боя, и какое он впечатление произвел?

– Как и многие россияне, до этого поединка я про Ярда не слышал. Но накануне боя у меня появился интерес и я посмотрел пару боев британца. Это боксер, вызывающий уважение. С характером, с ударом. Я с трепетом ожидал его боя с Сергеем.

– А по этому поединку Ярд впечатлил или нет?

– Я повторю слова Сергея, который перед боем сказал: «Ярд позиционирует себя как лев, но я покажу, что он еще львенок». Так и произошло. Ковалев оказался прав. Ярд провел хороший мужественный бой, но Сергей расставил все по местам: рановато британцу выходить на этот уровень.

– Удалось посмотреть другие поединки этого вечера?

– Да. Я переживал за Леху Папина и Женьку Романова. Я с ними тренируюсь в одном зале и у одного тренера.

– В бою Папина и Илунги Макабу ожидался конкурентный бой. Что не удалось Папину?

– Ничего особенно. Бой и получился конкурентным. Я согласен, что Алексей проиграл бой, но с минимальным перевесом. Сказался опыт Макабу, а сам бой получился очень интересным. Многие ждали, когда Леха встретится с соперником такого уровня. Это произошло, и Папин показал себя хорошо, но Макабу – красавчик.

– У вас тоже должен был состояться поединок в рамках этого вечера. Вы отказались. Что там произошло?

– Да. Я приехал на подготовку и изначально моим соперником был Мартин Мюррей. Большое имя и хороший боксер. Мне самому было интересно. На кону должен был быть титул WBC Silver в 72 кг. После двух дней на сборах позвонил Владимир Хрюнов и сказал, что планы поменялись. Вместо боя с Мюрреем предложили Азизбека Абдугофурова в 76 кг. Немаловажный фактор, гонорар сократился в четыре раза. Мне не интересно боксировать в 76 кг за такую сумму. Когда соперник становится опаснее, обычно сумма гонорара увеличивается, а у меня получилось наоборот. Не хотелось рисковать здоровьем. У меня семья, ребенок. Последние события показали, что это чревато, поэтому я просто собрал вещи и вернулся домой. Со стороны моего менеджера и Хрюнова было много звонков, но я твердо стоял на своем: «Не буду боксировать».