Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео)

Россиянин одержал 34-ю победу в карьере, победив соперника в родном Челябинске.

НА РАЗОГРЕВЕ

Со-главный бой вечера также представлял интерес для российских болельщиков. Победитель Дмитрия Кудряшова конголезец Илунга Макабу привез в России титул WBC Silver, который должен был защитить в поединке с крепким проспектом Алексеем Папиным.

Россиянин не повторил ошибок Кудряшова и не стал рубиться с опытным африканцем. Макабу тоже не форсировал события. В 2013 году конголезец приехал в Украину и там сенсационно по очкам одолел небитого Дмитрия Кучера. Макабу всегда отличало умение выжидать и подстраиваться под соперника.

К активным действиям Илунга приступил ближе к экватору боя. Он прессинговал Папина и брал небольшие паузы, в которых Алексей пытался наказать соперника. К восьмому раунду Папин основательно устал и даже упал у канатов. Россиянин всего лишь поскользнулся, но вдохновленный Макабу стал набрасывать еще больше ударов.

В концовке пошла битва характеров, а в 11-м раунде Макабу удалось потрясти Папина двумя апперкотами. Алексей с трудом устоял на ногах. За 40 секунд до конца поединка африканец все-таки отправил Папина в нокдаун, и это принесло ему победу: 114-114 и дважды 115-113 в пользу Макабу.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

За неделю до поединка в продаже оставались только 50 билетов, а во время боя зал был забит до отказа. В первых рядах за боем наблюдали бывшие чемпионы мира Эдуард Трояновский, Роман Кармазин, Григорий Дрозд, Руслан Проводников и Константин Цзю. На трибуне за сына болела мама Сергея.

Изначально было понятно, что бой простым не получится. На Ковалеве давно сказывается возраст и в последние годы он побеждает все чаще на характере, чем на чистой физической мощи, которой давил соперников в начале карьеры. Что ждать от Ярда, никто не знал. Британец никогда не проводил на ринге больше семи раундов, а почти все его соперники «улетали» в нокаут, даже не оказав сопротивления.

Ковалев, конечно, сделан из другого теста, но приняв вызов британца, он сильно рисковал. Первые раунды боя оказались нервными. Сергей преимущественно работал джебом, а Ярд пытался поймать соперника хуком, иногда «вспоминая» про печень чемпиона.

Британец продолжил работать одиночными ударами в следующих раундах, но Ковалеву удалось держать Ярда на дистанции. Сергею даже удалось выбить капу. Но с седьмого раунда Энтони всерьез прибавил и начал основательно работать по корпусу россиянина, а концовка восьмого раунда едва не стала фатальной для Ковалева. Сергея основательно шатало после ударов, а его соперник около минуты гонялся за головой чемпиона.

В перерыве Бадди Макгирт сказал Ковалеву, что не потерпит повторения такого раунда, поэтому нужно срочно вносить коррективы. Россиянин перехватил инициативу, хотя Ярд всем видом показывал, что пропущенные удары ему нипочем. Однако сам Энтони «отвечал» редко. «Охота» в прошлом раунде забрала у 28-летнего претендента слишком много сил.

В десятом раунде Ковалев развил успех, а в 11-м отправил на настил боксера, который обещал: «зрелищно нокаутировать чемпиона». Причем фатальным для британца стал не столько последний джеб чемпиона, сколько накопившаяся усталость. Ярд не поднялся.

Ковалев - Ярд. ТКО 11 pic.twitter.com/stED3EvL1i — Владислав Усачев (@ousatchov) August 24, 2019

ВПЕРЕДИ АЛЬВАРЕС

Эту победу Ковалев посвятил своему другу Максиму Дадашеву, который также тренировался у Макгирта и умер в июле после боя с Субриэлем Матиасом. О следующем шаге Сергея никто не спрашивал. Все понимали, что ни о каком завершении карьеры речи идти не может. На полочке уже лежит готовый контракт с Саулем Альваресом.

Мексиканец – самый кассовый боксер современности и для 36-летнего Ковалева бой с ним – отличная возможность заработать перед уходом из профессионального бокса. Это предложение, от которого невозможно отказаться.

Последние годы Альварес выступает в среднем весе (до 72 кг). Мексиканец провел только один поединок в весовой категории выше (до 76 кг), победив нокаутом Рокки Филдилга в титульной встрече. Теперь он жаждет стать чемпионом в новом весе. И Ковалев, объективно, самая реальная цель.

Даже бой с Ярдом вновь выявил проблемы у Сергея с функциональной подготовкой и умением защищаться от ударов в область печени. И проблемы россиянину создал Энтони Ярд, опыт которого несоизмеримо мал по сравнению с «багажом» Альвареса.

Победить по очкам у этого соперника Ковалеву точно не удастся. Судьи уже неоднократно насчитывали мексиканцу правильный результат: в боях с Эрисланди Ларой, Геннадием Головкиным и Флойдом Мейвезером. Последнему он все же проиграл, но на одной карточке была ничья.

И поединок с Ковалевым для Альвареса простым не получился. Все-таки у мексиканца не было опыта боев в полутяжелом весе, где каждый боксер может нокаутировать одним ударом. К тому же работа с Макгиртом позволила Сергею натренировать точный и увесистый джеб.

Конечно, четвертое поражение станет малоприятным фактом в карьере Ковалева, но победа позволит россиянину уйти в статусе суперзвезды. Игра стоит свеч.