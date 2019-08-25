Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 августа 2019 01:44БоксУсачев Владислав

Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео)

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда.

Россиянин одержал 34-ю победу в карьере, победив соперника в родном Челябинске.

НА РАЗОГРЕВЕ

1

Со-главный бой вечера также представлял интерес для российских болельщиков. Победитель Дмитрия Кудряшова конголезец Илунга Макабу привез в России титул WBC Silver, который должен был защитить в поединке с крепким проспектом Алексеем Папиным.

Россиянин не повторил ошибок Кудряшова и не стал рубиться с опытным африканцем. Макабу тоже не форсировал события. В 2013 году конголезец приехал в Украину и там сенсационно по очкам одолел небитого Дмитрия Кучера. Макабу всегда отличало умение выжидать и подстраиваться под соперника.

К активным действиям Илунга приступил ближе к экватору боя. Он прессинговал Папина и брал небольшие паузы, в которых Алексей пытался наказать соперника. К восьмому раунду Папин основательно устал и даже упал у канатов. Россиянин всего лишь поскользнулся, но вдохновленный Макабу стал набрасывать еще больше ударов.

В концовке пошла битва характеров, а в 11-м раунде Макабу удалось потрясти Папина двумя апперкотами. Алексей с трудом устоял на ногах. За 40 секунд до конца поединка африканец все-таки отправил Папина в нокдаун, и это принесло ему победу: 114-114 и дважды 115-113 в пользу Макабу.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

1-ZP79gqlCBdU

За неделю до поединка в продаже оставались только 50 билетов, а во время боя зал был забит до отказа. В первых рядах за боем наблюдали бывшие чемпионы мира Эдуард Трояновский, Роман Кармазин, Григорий Дрозд, Руслан Проводников и Константин Цзю. На трибуне за сына болела мама Сергея.

Изначально было понятно, что бой простым не получится. На Ковалеве давно сказывается возраст и в последние годы он побеждает все чаще на характере, чем на чистой физической мощи, которой давил соперников в начале карьеры. Что ждать от Ярда, никто не знал. Британец никогда не проводил на ринге больше семи раундов, а почти все его соперники «улетали» в нокаут, даже не оказав сопротивления.

Ковалев, конечно, сделан из другого теста, но приняв вызов британца, он сильно рисковал. Первые раунды боя оказались нервными. Сергей преимущественно работал джебом, а Ярд пытался поймать соперника хуком, иногда «вспоминая» про печень чемпиона.

Британец продолжил работать одиночными ударами в следующих раундах, но Ковалеву удалось держать Ярда на дистанции. Сергею даже удалось выбить капу. Но с седьмого раунда Энтони всерьез прибавил и начал основательно работать по корпусу россиянина, а концовка восьмого раунда едва не стала фатальной для Ковалева. Сергея основательно шатало после ударов, а его соперник около минуты гонялся за головой чемпиона.

В перерыве Бадди Макгирт сказал Ковалеву, что не потерпит повторения такого раунда, поэтому нужно срочно вносить коррективы. Россиянин перехватил инициативу, хотя Ярд всем видом показывал, что пропущенные удары ему нипочем. Однако сам Энтони «отвечал» редко. «Охота» в прошлом раунде забрала у 28-летнего претендента слишком много сил.

В десятом раунде Ковалев развил успех, а в 11-м отправил на настил боксера, который обещал: «зрелищно нокаутировать чемпиона». Причем фатальным для британца стал не столько последний джеб чемпиона, сколько накопившаяся усталость. Ярд не поднялся.

ВПЕРЕДИ АЛЬВАРЕС

Эту победу Ковалев посвятил своему другу Максиму Дадашеву, который также тренировался у Макгирта и умер в июле после боя с Субриэлем Матиасом. О следующем шаге Сергея никто не спрашивал. Все понимали, что ни о каком завершении карьеры речи идти не может. На полочке уже лежит готовый контракт с Саулем Альваресом.

Мексиканец – самый кассовый боксер современности и для 36-летнего Ковалева бой с ним – отличная возможность заработать перед уходом из профессионального бокса. Это предложение, от которого невозможно отказаться.

Последние годы Альварес выступает в среднем весе (до 72 кг). Мексиканец провел только один поединок в весовой категории выше (до 76 кг), победив нокаутом Рокки Филдилга в титульной встрече. Теперь он жаждет стать чемпионом в новом весе. И Ковалев, объективно, самая реальная цель.

Даже бой с Ярдом вновь выявил проблемы у Сергея с функциональной подготовкой и умением защищаться от ударов в область печени. И проблемы россиянину создал Энтони Ярд, опыт которого несоизмеримо мал по сравнению с «багажом» Альвареса.

Победить по очкам у этого соперника Ковалеву точно не удастся. Судьи уже неоднократно насчитывали мексиканцу правильный результат: в боях с Эрисланди Ларой, Геннадием Головкиным и Флойдом Мейвезером. Последнему он все же проиграл, но на одной карточке была ничья.

И поединок с Ковалевым для Альвареса простым не получился. Все-таки у мексиканца не было опыта боев в полутяжелом весе, где каждый боксер может нокаутировать одним ударом. К тому же работа с Макгиртом позволила Сергею натренировать точный и увесистый джеб.

Конечно, четвертое поражение станет малоприятным фактом в карьере Ковалева, но победа позволит россиянину уйти в статусе суперзвезды. Игра стоит свеч.

Зачем Знарку столько ветеранов? Колонка Виталия Славина Игорь Никитин показал, что его команда-чемпион уже сейчас готова к сезону на все сто, а вот официальная премьера в столице «Спартака» во главе с вернувшимся в КХЛ Олегом Знарком получилась провальной. Будто на льду «Мегаспорта» сошлись клубы разных лиг. 22.08.2019 22:31 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Геннадий Столяров: «Динамо» перехватило инициативу только из-за наших ошибок» «Динамо» обыграло «Спартак» на Кубке мэра Москвы Кудашов – о Кузнецове: Мы можем контролировать только игроков из КХЛ
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс
Еще по теме:
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 Николай Валуев: Добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксеров Дмитрий Свищев: Украинские спортсмены устали от политических катаклизмов
Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004 «Краснодар» потерпел в Пирее разгромное поражение от «Олимпиакоса» и практически лишился шансов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов. 22.08.2019 14:57 Футбол Августин Александр
Дмитрий Яшкин: Овечкин дал добро! Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин о своем первом матче в составе бело-голубых. 25.08.2019 01:50 Хоккей Кузютина Елена
Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав
Магнитка забила состав звездами. Как провели трансферную кампанию клубы Востока Лучше всех на рынке свободных агентов поработал «Металлург». 24.08.2019 13:30 Хоккей Костяев Иван
Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
23:57 Футбол «Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»
23:50 Футбол Тимур Гурцкая: Каррера видел Федуна, может быть, три-четыре раза в жизни
23:45 Футбол Хердур Магнуссон: В 16 лет я не побоялся отправиться в «Ювентус»
23:40 Футбол «Фиорентина» проиграла «Наполи» в первом матче Рибери
23:26 Иванюк – третий на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
23:04 Футбол Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»
22:42 Футбол «Витесс» упустил победу в матче с «Хераклесом»
22:40 Бокс Ковалев посвятил победу Дадашеву
22:33 Бокс Ковалев нокаутировал Ярда
22:16 Футбол Бензема забил 150-й мяч в испанской примере
22:01 Хоккей Геннадий Столяров: «Динамо» перехватило инициативу только из-за наших ошибок»
21:53 Футбол «Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
21:26 Хоккей «Динамо» обыграло «Спартак» на Кубке мэра Москвы
21:22 Футбол «Ливерпуль» нанес поражение «Арсеналу» и стал лидером АПЛ
21:03 Футбол «Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А
20:54 Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и обогнали «Зенит»
20:47 Футбол Дренте перешел в полулюбительский клуб
20:34 Хоккей Кудашов – о Кузнецове: Мы можем контролировать только игроков из КХЛ
20:13 Футбол Шон Райт-Филлипс завершил карьеру в 37 лет
20:01 Футбол Шамиль Газизов – после победы над «Зенитом»: Эмоции бьют ключом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика