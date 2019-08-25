Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда - Советский спорт
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25 августа 2019 13:05БоксУсачев Владислав

Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда

Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде.

Также экс-чемпион мира взвесил шансы Ковалева в бою с Саулем Альваресом.

– Насколько конкурентным и зрелищным получился бой? Он вас держал в напряжении?
– Достаточно интересный бой, учитывая, что большинство аналитиков стали «заглядывать» за этот поединок. Если выигрывал Сергей, у него открывались хорошие перспективы боя с Саулем Альваресом. Это очень денежный и знаковый бой. Крайне тяжело боксировать с предстоящим соперником, когда уже все смотрят на следующего.

– А если про ход этого боя, не создалось ли у вас впечатления, что Сергей после шестого раунда устал?
– Конечно, нет. Учитывая прошлые поединки Сергея и Ярда, только любитель не знал, что британец устает во второй половине боя. Соответственно то, что показал Сергей в первой и второй половине боя – прямое доказательство того, что соперник был проанализирован. Очень качественно прошла подготовка к бою. В команде Ковалева понимали, что в первой половине соперника нужно «отпустить», а во второй – прибавить.

– На ваш взгляд Ярд слишком много перешагнул ступеней, приняв вызов Ковалева?
– Некорректный вопрос. Каждый боксер, который находится в этой системе, жаждет добиться такого боя. Он стал обязательным претендентом. Другое дело, что чемпион другого уровня. А так Ярд показал достойный бокс. Особенно в первой половине. Думаю, что никто не будет отрицать, что он этот отрезок был очень напряженным. Мне очень понравился Ярд. Он выглядел очень уверенно. Крайне расслабленно. Он добивался того, что нужно было необходимо для официального претендента.

– Насколько в опасном состоянии находился Сергей в концовке восьмого раунда?
– Скажу откровенно, было опасно. Но следующий раунд оставил противоположное впечатление. Ярд подсел, а Сергей прибавил. В этом и показатель профессионализма и уровня бокса. Зрелищность - это одна из основных причин, почему за трансляции бокса платят большие деньги. Только Ковалев выглядел плохо, как следующий раунд провел намного лучше. Ситуация в ринге резко развернулась. В этом вся прелесть. Вы спрашиваете про восьмой раунд, наверное, был момент, когда появились основания напрячься. Но мы увидели, что случилось дальше.

Мы не знаем, что было в головах Ковалева и Ярда. Может быть, Сергей специально отпустил Энтони в этом раунде, а может напропускал, но собрался. Эти вводные говорят о том, что мы не могли знать, каким будет следующий раунд, а что произошло, мы все увидели.

– Следующим соперником Сергея будет Сауль Альварес. Этот бой будет более тяжелым для Сергея?
– Конечно. Более того, он и тяжелый и желанный для Сергея в том числе. Это колоссальные деньги. Будем откровенны, Альварес – основной генератор денег на данный момент в боксе. Мы понимаем, что соперник будет из весовой категории ниже. Проиграть ему будет – не самым лучшим результатом в жизни, но если выиграть… Это сделать то, что не сделает несколько поколений после тебя. Альварес – сильный раздражитель. Говорить, опасно или нет – неуместно. Тот, кто разбирается в боксе, понимает, что уровень бокса Альвареса и Ярда – разный. И это притом, что я сказал, что сам бокс британца мне понравился.

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