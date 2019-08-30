«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии

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В последний день лета украинский чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко проведет защиту титулов против британца Люка Кэмпбелла, а российский тяжеловес (свыше 90,7 кг) Александр Поветкин встретится с Хьюи Фьюри – двоюродным братом экс-чемпиона мира.

ПОВЕТКИН – ФЬЮРИ

Пару лет назад ради этого боя стоило бы написать отдельную статью, но сейчас от карьер Поветкина и младшего Фьюри ничего нового ждать не приходится. Александр отправился на «пенсионное турне», чтобы заработать последние деньги в карьере. Максимум российского «Витязя» хватит еще на два поединка.

Его соперник получил известность в родной стране благодаря эпатажному кузену Тайсону Фьюри, который сенсационно победил Владимира Кличко. И пока Тайсон «отходил» от дел из-за пристрастий к кокаину, сенсаций ждали и от его родственника. Но серьезных проверок Хьюи не выдержал. В 2017 году он проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру, а через год новое поражение британцу нанес болгарин Кубрат Пулев.

В обоих случаях бои прошли всю дистанцию, а преимущество Паркера и Пулева было огромным. При этом едва ли найдутся специалисты, которые назовут их фаворитами в бою с Поветкиным. Так что оппозиция Фьюри продолжает расти в отличие от качества бокса британца.

Впрочем, в последнем поединке он победил экс-претендента на титул Сэмюэля Питера. 38-летний нигериец видимо очень нуждался в деньгах, раз возобновил карьеру через три года после завершения.

Лучшие годы Поветкина тоже позади, но россиянин находится в куда лучшей форме и кондиции не растерял. Даже в проигранном год назад поединке Энтони Джошуа, он был очень неплох в первой половине боя. Вряд ли Александру выпадет еще один титульный шанс, но потрепать он может любого чемпиона, а его победа по очкам над Фьюри в предстоящем поединке выглядит самым ожидаемым результатом.

ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ

Украинский чемпион провел три титульных боя в легком весе, но настоящего сопротивления ему никто не оказал, даже Хорхе Линарес, отправивший Василия в нокдаун. Венесуэльцу не удалось потряси Ломаченко, а сам украинец контролировал ход каждого боя от гонга до гонга.

Встречей с Кэмпбеллом Василий дебютирует в Англии, но опыт выступления против британских боксеров у него уже есть. В апреле он в США нокаутировал Энтони Кроллу. Но тот поединок может претендовать на звание «миссматч года» (неравенство сил, – прим. ред.). У Кроллы к этому бою накопились уже шесть поражений и три ничьих.

Ломаченко и не хотел с ним встречаться, но WBA только по известным ей причинам (а это всегда деньги) назначала Энтони обязательным претендентом. Кстати, Кэмпбелл тоже обязательный претендент для Василия, но на вакантный титул WBC, которым до недавнего времени владел Майки Гарсия, поднявшийся в новую весовую категорию.

Выбор WBC в пользу Кэмпбелла тоже странноват. Все-таки есть Хавьер Фортуна, Юриоркис Гамбоа, Роберт Истер и стремительно набирающий популярность Теофимо Лопес. Зато у Люка есть преимущества хотя бы перед Кроллой.

Во-первых, Кэмпбелл потерпел только два поражения: от Линареса и малоизвестного француза Ивана Менди. У последнего британец взял реванш в прошлом году. Во-вторых, Кэмпбелл – левша, что, возможно, затруднит адаптацию под соперника Василию. У Ломаченко были проблемы с левшой Гари Расселлом в начале карьеры, но относительно недавно украинец деклассировал двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо.

В-третьих, Кэмпбелл гораздо выше крупнее Кроллы. Однако Ломаченко не впервой встречаться с более габаритными боксерами. Николас Уолтерс был даже крупнее Кэмпбелла, и это несмотря на то, что ямаец встретился с Василием во втором полулегком весе (до 58,9 кг). Бой закончился для Уолтерса таким избиением, что больше Николас на ринг не выходил.

Еще одним подспорьем для Кэмпбелла можно считать то, что он никогда не проигрывал досрочно. Но по большому счету британец просто не встречался с бьющими боксерами, а в нокдаунах он был от Линареса, Менди и Аргениса Мендеса.

Так что самым вероятным исходом можно считать досрочную победу более мотористого, мастеровитого и быстрогоного Ломаченко в поздних раундах.